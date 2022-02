¿Qué actores participan en "The Interpreter", la película que se está rodando en la provincia de Alicante?

Hollywood aterriza en la provincia de Alicante, concretamente en las comarcas del Alto y Medio Vinalopó. El rodaje de "The interpreter", un thriller dirigido por el británico Guy Ritchie, tiene como protagonista al norteamericano Jake Gyllenhall. ¿Pero qué otros actores componen el elenco de la película que se está grabando desde el pasado 2 de febrero en exteriores de Sax y Novelda?

La cinta cuenta con un cuadro artístico de primer nivel. Algunos de los actores ya están consolidados en la industria cinematográfica de EE UU y otros están comenzando a despuntar en sus carreras para hacerse un hueco en el complejo y volátil mundo del séptimo arte.

Como decimos, el principal actor es Jake Gyllenhaal, que saltó a la fama con la premiada y oscarizada "Brokeback Mountain". El intérprete también ha participado en grandes estrenos como Prince of Persia o Spiderman: Far from home, donde interpreta al villano Mysterio. La última película en la que ha participado es Ambulance: Plan de huida, que previsiblemente llegará a las pantallas el próximo 13 de abril.

Otra de las estrellas que forma parte del reparto de "The Interpreter" es el neozelandés Antony Starr, conocido sobre todo por su aparición en la exitosa serie de Amazon Prime, The Boys, donde da papel a Homelander, El Patriota en España. El actor también ha interpretado a Jethro y Van West en Outrageous Fortune, y a Lucas Hood en la serie Bansheey.

Otros rostros conocidos que están trabajando en la película que se está rodando en localizaciones exteriores de Novelda y Sax son Dar Salim (Exodus: Dioses y Reyes, 2014), Bobby Schofield (Knightfall, 2017; No respires 2, 2021), Jason Wong (Han Solo: Una historia de Star Wars, 2018; Agente 355, 2022) y Sean Segar (The Gentleman: Los señores de la mafia, 2019); Alexander Ludwig que encarnó el personaje de Bjorn Lothbrok en Vikingos y también apareció en Los juegos del hambre (2012), La montaña embrujada (2009) o Bad Boys for Life (2020).

También el británico Guy Ritchie, exmarido de la cantante Madonna, goza de un gran prestigio como director y guionista de grandes producciones tras dejar su impronta en películas como Sherlock Holmes, Aladdin y Rey Artur: La leyenda de Excalibur.

Argumento

Basada en los testimonios de varios soldados, "The Interpreter" cuenta la historia del sargento John Kinley, cuya patrulla sufrió una emboscada en Afganistán. En el ataque solo sobreviven él y su traductor Ahmed, que arriesga su vida para salvarlo cuando se encontraba herido. Pero al regresar a Estados Unidos el sargento John Kinley se entera de que Ahmed y su familia no recibieron el pasaje para ser evacuados de Afganistán. Decide entonces regresar a la zona de combate arriegando su vida para rescatar al traductor y a su familia de una muerte segura tras hacerse los talibanes con el poder. Como ya adelantó este diario, el pasado 2 de febrero el equipo de "The Interpreter" montó su campamento de grabación en las inmediaciones del castillo de Sax. Concretamente en el llamado Camino del Coso donde hay antiguos corrales y pinadas sobre un terreno árido que puede asemejarse perfectamente a algunos paisajes de Afganistán. Tres días después, el intenso rodaje de día y noche en esa zona se dio por finalizado y a continuación se retomó en Novelda, donde el equipo ha estado seis días de preparativos y dos de grabación: lunes 7 y martes 8 de febrero de 2022.