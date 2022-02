El presidente de Zoe en España y Europa, el eldense Daniel Paterna, ha enviado a todos sus clientes un mensaje de audio en el que ahora se intenta desligar de la empresa matriz Generación Zoe, con sede en Argentina y cuyo fundador y líder Leonardo Cositorto tiene una orden de captura internacional emitida por la Interpol por estafa y asociación ilícita.

De este modo, el alicantino, quien en los últimos días ha ido borrando de las redes sociales numerosas publicaciones, fotografías y vídeos que le vinculaban a la organización acusada de estafa piramidal a gran escala, al igual que otros miembros de la cúpula está tratando de apartarse de las actividades presuntamente delictivas de su compañía, que convencía a las personas para depositar sus ahorros a cambio de unos pagos del 7,5% mensual sobre los fondos bloqueados y las incentivaba con mayores ganancias por atraer a la red a nuevos inversores, todo ello con el pretexto de una formación educativa en coaching ontológico y liderazgo.

En su comunicado oral a los alumnos de Zoe en España, al que este periódico ha tenido acceso, Paterna en ningún momento habla abiertamente de la situación y se limita a utilizar los mismos términos eufemísticos con los que Cositorto, desde su exilio en República Dominicana, se ha dirigido en varias ocasiones a su "comunidad" a través de videoconferencias.

Así, Paterna comienza su mensaje diciendo que "como sabéis algunos, ha habido una pequeña reestructuración de la empresa, ¿vale? Nosotros vamos aparte de Argentina y España va aparte, ¿vale?".

En Argentina, Colombia y Paraguay se amontonan las denuncias de personas que invirtieron sus ahorros en Zoe y ahora no pueden recuperar su dinero. Se estima que el presunto fraude podría ascender a más de 300 millones de dólares, con miles de afectados en distintos países.

En el mismo mensaje de audio, el testaferro de Cositorto en España da excusas sobre los primeros impagos a sus clientes en nuestro país: "¿Qué pasa? Que los últimos bots, este último de febrero no, los de enero 'patrás', bueno, han sido unos porcentajes muy altos ¿vale? y se van a reunificar. Se van a reunificar y se van a subir a la membresía ¿vale? Los que habéis entrado los últimos seguimos igual ¿vale? Han sido los anteriores a enero 'patrás', ¿vale?".

Los "bots" a los que alude Daniel Paterna serían unos supuestos algoritmos de inteligencia artificial mediante los cuales Zoe operaría con los fondos depositados, haciendo trading en el mercado de las criptomonedas para así obtener beneficios con los que pagar al menos una parte de los desorbitados intereses prometidos a los inversores: nada menos que un 7,5% mensual "garantizado" se les ofrece, lo que supone un 90% de retorno anual, que es aún mayor dado que se ofrece un interés compuesto.

En este vídeo aparece la responsable de Zoe Broker hablando de las bondades de su "sistema":

Rosa dice que ZOE Broker va a tener "Seguridad Cuántica" y que va a garantizar rentabilidades del 70% mensual a los traders.

Cualquiera con unos mínimos conocimientos financieros sabe que esas ganancias, además de ser insostenibles sin la entrada de nuevos miembros cuyas aportaciones paguen a los que llegaron antes, son imposibles de conseguir con el trading en un ecosistema tan volátil e imprevisible como el de las criptomonedas.

En uno de los muchos vídeos con los que Paterna venía promocionando en los últimos dos años Zoe en España explicaba que la compañía "rentabiliza el dinero", además de con el trading y su criptomoneda (en referencia a Zoe Cash, que prometieron falsamente que iba a poder canjearse a razón de un gramo de oro por moneda, es decir, a unos 55 dólares, y hoy cotiza a 0.00507 euros), gracias a su "diversificación en distintos negocios, que nos permite generar una gran rentabilidad para beneficiar a nuestros franquiciados. Por ejemplo, construimos, vendemos, nos dedicamos a la compraventa de inmuebles, de vehículos, hemos creado una línea de peluquería, cosmética... Entre otras, digamos que apostamos por negocios que nos den una rentabilidad superior al 30-35%".

Toda esa multitud de unidades de negocio de Zoe serían nada menos que "más de 500 empresas fantasma", todas ellas sin movimientos contables, según la Justicia argentina.

Ahora que la estructura piramidal se ha empezado a desmoronar a toda velocidad en Argentina y el resto de países sudamericanos donde Zoe tiene actividad, la pregunta es cómo va a afrontar Daniel Paterna en España los pagos a sus clientes sin el respaldo de esos presuntos negocios tan "rentables" de la firma matriz.

En Argentina se ha detenido ya a 10 miembros de la cúpula de Zoe y se ha pedido que sean intervenidas judicialmente todas las oficinas de la compañía, mientras que Cositorto ha ordenado que no abran, asegurando que volverán a hacerlo el próximo 8 de marzo, fecha de la presunta puesta en marcha de lo que él denomina como "Zoe 2.0".

En el citado audio, Daniel Paterna ofrece devolver el dinero a quienes, ante estos primeros incumplimientos de la compañía en España, deseen no seguir: "Entonces, eh, a ver... Como la empresa no cumple con lo que dijimos ¿vale? el que quiera devolución de esos bot y de la membresía os las damos sin ninguna penalización, ¿vale? Así que, bueno, el que quiera seguir con los mismos... Bueno, con el 7,5% como hemos dicho, y este último bot a cuatro meses y tal, pues nada, quiero que me rellenéis este enlace que os voy a dar, ¿vale? como que seguís igual, con la empresa a full. Y nada más, sé que casi todos seguís ¿vale? el que no quiera no hay ningún problema ¿vale? Para eso está la empresa hecha legalmente y solamente en España, ¿vale, chicos? Así que id confirmándome la gente que quiera seguir y los que no, no pasa nada, tan amigos".

Daniel Paterna abrió el pasado 7 de febrero una nueva oficina de Zoe en Alicante, situada en la calle Roselló, y a la sede central en Elda, dirigida por su hermano Camilo, se están acercando clientes inquietos ante la situación actual y los primeros impagos, a quienes se les habría asegurado que se pondrán al día en marzo.

Cabe recordar que Paterna "compró" el pasado año el club de fútbol Atlético Saguntino y Zoe también patrocina a la Unió Esportiva Santa Coloma de la Liga de Andorra. Aseguró en su día que pagarían primas a los jugadores en su criptomoneda Zoe Cash, hoy técnicamente muerta.

aparentemente pagan los premios con su cripto Zoe Cash, cuya cotización viene en picada

Con el matiz en su mensaje de audio de que la empresa está "hecha legalmente y solamente en España", Paterna parece renegar ahora de su mentor, un Leonardo Cositorto al que a lo largo de todo este tiempo no ha dejado de elogiar públicamente y darle las gracias: "Es un grande, gracias a Dios lo he conocido".

Daniel Paterna: "La cara visible en España soy yo y las responsabilidades si pasa algo son mías, que para eso cobro muy bien"

En el siguiente vídeo que aún sigue publicado en Youtube, de una hora de duración, Daniel Paterna explicaba online hace un año a los primeros interesados cómo funciona Zoe. En un momento del mismo (a partir del minuto 32), el alicantino afirma que es "muy complicado que mi negocio se vaya a la ruina".

En cualquier caso, afirma, "la cara visible de la compañía en España soy yo, y obviamente las responsabilidades que tenga que asumir si pasa algo son mías. Al igual que cobro muy bien, también tengo la responsabilidad de enfrentarme a cualquier circunstancia que pudiera surgir".

En este otro vídeo se ve cómo Cositorto le da la bienvenida como su terrateniente en España y Europa:

Estos vídeos es probable que desaparezcan en breve, al igual que ha sucedido con otro material gráfico ya eliminado, como este vídeo de TikTok de Camilo Paterna, director de la oficina de Zoe en Elda, contando billetes en enero de 2021:

Camilo Paterna, hermano de Daniel y director general de la oficina de Zoe en Elda (España), feliz contando billetes. Lo publicó el pasado 29 de enero diciendo: "Lo conocí y ahora solo vivo de ello #Zoe".

Según algunos afectados, se les ha prometido en marzo el pago de las cuotas retrasadas.