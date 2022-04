Elda distingue a Laura Sánchez con el premio a la Mejor Calzada de España 2021

La modelo y actriz española, Laura Sánchez López, se ha convertido en la mujer Mejor Calzada de España del año 2021. La presentación de la galardonada se ha realizado en la mañana de este viernes, en el Museo del Calzado de Elda, en un acto en el que han participado el alcalde y presidente del Patronato del Museo del Calzado, Rubén Alfaro; la concejala de Fomento Económico, Industria y Empleo, Silvia Ibáñez; la directora del Museo del Calzado, Loles Esteve, y la coordinadora del Premio Mejor Calzada de España, Manuela Laguna.

La edición número 20 del premio a la Mejor Calzada de España, cuya celebración se aplazó en 2020 y 2021 por la pandemia del covid-19, regresa en 2022 con el apoyo de las instituciones y empresas colaboradoras.

Laura Sánchez, más conocida en su faceta de actriz a partir de 2008 por su papel de "Pepa Miranda" en la popular serie "Los hombres de Paco", inició su carrera como modelo en 1998 cuando recibió el premio "The Look of the Year" de la agencia Élite.

La Mejor Calzada de España en 2021 también fue elegida en los años 2001 y 2002 la mejor maniquí de la pasarela Cibeles y, además de ser habitual en las Fashion Week de París y Milán, ha conseguido ser portada de revistas como Vogue, Marie Claire y Elle además de participar en las campañas publicitarias de firmas como Punto Blanco, Victorio and Lucchino y Rolex entre otras.

El galardón a la Mujer Mejor Calzada de España es un evento organizado por el Ayuntamiento de Elda y la Fundación Museo del Calzado que persigue promocionar el calzado fabricado en la localidad "como marca de calidad, diseño y prestigio".

El premio fue creado a instancias del fallecido cineasta Luis García Berlanga y de la princesa Tessa de Baviera en el año 1999, con el fin de promocionar la industria local a través de la "fusión" del calzado femenino con la imagen de una mujer "destacada dentro del mundo del arte, la cultura y la moda".

En ediciones anteriores han recibido este reconocimiento las presentadoras Ana Rosa Quintana y Anne Igartiburu; las actrices Concha Velasco y Paz Vega; así como Carmen Cervera o Esperanza Aguirre y la nadadora Ona Carbonell.