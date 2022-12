La concejalía de Inversiones y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Elda ultima las obras realizadas para la mejora de la red de aguas pluviales y de saneamiento del mercado de San Francisco de Sales. Unos trabajos que tienen por objetivo evitar las filtraciones producidas en el sótano en caso de lluvias intensas, episodios que cada vez son más frecuentes a consecuencia del cambio climático.

En ese sentido, los trabajos han consistido en la instalación de un nuevo tubo de aliviadero por encima del existente, realizado con la pendiente hacia la vía pública, así como la colocación de una válvula de retención, que en caso de que el pozo se llene a consecuencia de las lluvias se activará para que el aliviadero desagüe sin que se quede anegado el sótano de esta instalación municipal, donde se almacenan los productos de los comerciantes.

Riesgo de desbordamiento

De ese modo, se evitarán las molestias derivadas de las filtraciones que se pudieran producir los días en los que las lluvias torrenciales colapsan los pozos existentes, ya que hasta el momento el tubo actual no contaba con una pendiente adecuada y hasta que no se llenaba el pozo no vertía las aguas, pudiendo correr riesgo de desbordamiento.

Una vez finalizadas las labores de instalación del nuevo tubo y la válvula, trabajos que han durado apenas unos días, se ha procedido al hormigonado de la zanja para después ser asfaltado y dejar la calle en perfectas condiciones para el paso de los peatones y los vehículos, en una zona muy transitada de la ciudad por el propio mercado de San Francisco de Sales así como por el mercadillo que se instala en la vía pública cada martes y sábado.

Petición de los comerciantes

“Los trabajos para la mejora de la red de aguas pluviales y el saneamiento del mercado de San Francisco nos permiten ofrecer una solución ante los problemas de filtraciones que se podían producir en caso de fuertes lluvias, mejorando así las condiciones de trabajo de los comerciantes”, ha señalado el concejal de Inversiones y Servicios Públicos Sostenibles, José Antonio Amat, quien ha destacado que “de este modo cumplimos con una demanda de la propia asociación de comerciantes, apostando así por un comercio de proximidad de calidad y en las mejores condiciones para la conservación y almacenamiento de todos los alimentos frescos, que son la seña de identidad de nuestros mercados municipales”.