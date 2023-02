Investigadores de lo paranormal, médium y sensitivos se reúnen hoy y mañana en Sax para participar en el primer Congreso de Parapsicología. Reconocidos expertos en la materia compartirán sus conocimientos y experiencias en el Teatro Cervantes en un encuentro organizado por la Sociedad Española de Investigación de Fenómenos Extraños (SEIFE). Entre los invitados destaca la presencia de la médium, clarividente y sanadora espiritual María Millán.

¿Qué facultades tiene un médium?

Somos un canal de comunicación entre este plano y los superiores. Nuestra facultad es la de ser mensajeros de los seres queridos que al fallecer han partido a la luz. También podemos comunicarnos con otras entidades que nunca han estado en este plano físico porque no estamos solos en el Universo. En realidad todos somos especiales pero yo nací despierta como muchas personas aunque cada una lleva su propia evolución. Pero cuando eres médium tarde o temprano los espíritus te van a buscar.

¿Entonces los espíritus están entre nosotros?

Estamos rodeados de entidades. No hay una muerte espiritual solo hay una muerte física. Somos seres de luz con cuerpos físicos que renacen y, de hecho, la ciencia ya ha reconocido que existe el alma. Nunca estamos solos. Cuando fallecemos vienen a buscarnos nuestros seres queridos que ya están en la luz. A algunos los reconocemos pero a otros no porque son ancestros con los que no hemos coincidido en la misma dimensión de espacio y tiempo.

¿Cuándo descubrió que podía comunicarse con los espíritus?

Con doce años mis padres me llevaron al cura porque movía objetos y tiraba las sillas al suelo. Tenía la energía descontrolada y el Doctor Jiménez Del Oso investigó mi caso. Descubrí entonces que además de interactuar con los espíritus también era clarividente. Un don que heredé de mi padre, que era médium aunque siempre le dio miedo y no quiso desarrollarse, de mi bisabuela que era vidente y de una tía mía que era sanadora espiritual. Mis maestros me ayudaron a canalizar, controlar e interpretar esa energía porque al principio me bloqueaba. Los espíritus te buscan y te piden ayuda. Algunos lo hacen a gritos, otros llorando, otros con imágenes. Al principio estaba conectada las 24 horas y tenía que hacer retiros espirituales de varios meses para poder encontrar la paz. Pero ahora que supero los 50 años las experiencias y las enseñanzas me han enseñado a desconectar.

¿Qué visiones del futuro ha tenido?

La caída de las Torres Gemelas las soñé cinco años antes de ocurrir de forma recurrente durante una semana pero no pude hacer nada por evitar esa tragedia. Estuve indagando con mis maestros espirituales para interpretar ese sueño pero no conseguimos localizar el lugar y, cuando se produjo ese desastre, me quedé en shock. Pero eso fue una premonición porque el futuro no se puede predecir más allá de seis meses.

¿Y que le depara el destino a la humanidad?

De momento no veo riesgo de una Tercera Guerra Mundial pero sí veo una etapa de catástrofes naturales, como maremotos y volcanes, porque la Tierra está resentida. En 2021 pasamos a la quinta dimensión y ahora se necesita más amor y humanidad que nunca. Pero sigue imperando la maldad.

¿Coincide conmigo en qué en este sector en auge hay mucho farsante?

Lo hay. Yo nunca cobro nada por ayudar a energías a elevarse a planos superiores o por ayudar a una familia a encontrar la paz en su hogar. Además, yo siempre he defendido que solo hay que confiar en aquella persona sensitiva que sin conocerte de nada te habla de tu pasado y de tu presente. El futuro no se puede saber. Es muy fácil aventurarse a decir cualquier cosa del futuro pero la realidad de lo que te digan de tu pasado y de tu presente sí puede comprobarse si es real o no. Hay que saber muy bien a qué tipo de médium te diriges porque, efectivamente, hay personas que dañan a otras y por desgracia no son pocas...

¿Qué diría a los incrédulos?

Solo les pido respeto como yo respeto que ellos no crean pero también te diré que he tratado con muchas personas incrédulas que después de una sesión han cambiado por completo su forma de pensar. De todos modos pienso que en pleno siglo XXI hay mucho tabú y sigue faltado mucha información.

¿Le han pedido alguna vez ayuda los Cuerpos de Seguridad para resolver algún delito?

Estoy abierta a colaborar cuando me lo soliciten. En un país sudamericano hace años ayudé a la madre de una niña a encontrar su cuerpo en un lugar y de una forma concreta...pero no quiero hablar de ese desgarrador episodio.

¿Cuál ha sido la peor experiencia que ha sufrido ejerciendo de médium?

Tuve una enfermedad por la que tuvieron que operarme y sufrí el ataque de un espíritu. Lo pase muy mal y tuve que acudir a un maestro para que me lo quitara. Yo soy una médium física y las entidades pueden entrar en mi cuerpo. Pero debo tener mucho cuidado, mantener el equilibrio y no estar baja energéticamente porque, en caso contrario, ellos te pueden dañar el campo áurico y hacerte incluso enfermar.

¿Y qué opina de la ouija?

Que se utiliza como un juego y no lo es. Es un instrumento para comunicarte con otras entidades, como el espiritismo, pero cuando se emplea mal te arriesgas a abrir puertas que te pueden hacer caer en desgracia. Pueden atraer energías demoníacas o burlonas que generan un bloqueo de chakras que puede desencadenar ansiedad, depresión y enfermedad física. En mi caso los instrumentos que suelo utilizar en mis investigaciones parapsicológicas son el péndulo, las varillas y las fotografías en papel.

¿Fuerzas demoníacas?

Sí. Hay energías negativas y los demonios existen. Son seres que no han estado nunca en este plano físico y son muy negativos. Han hecho mucho daño y hay un sinfín de demonios. La mayoría de las energías son inteligentes y se "negativizan" al encontrarse atrapadas en un plano que no les corresponde. Hay once planos de conciencia y en cada uno hay seres energéticos diferentes y, a medida que evolucionan, se hacen más fuertes. Los extraterrestres, por ejemplo, también son seres energéticos en otros planos de existencia por eso comentaba antes que no estamos solos en el universo.

¿Si volviera a nacer preferiría no desarrollar su capacidad sensitiva?

Me gustaría ser lo que soy y seguir aprendiendo y evolucionando.