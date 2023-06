El colegio bilingüe San Alberto Magno de Monforte del Cid aparece como el mejor colegio de toda la Comunidad Valenciana en notas de acceso a la universidad en este año 2023. Con una nota media de 8,39 sobre 10 se convierte en uno de los colegios de toda España con la nota media más alta.

En el listado le siguen el centro Gençana, de Godella (7,94); Palma, de Paterna (7,86); San Roc, de Alcoy (7,81); Torrenova, de Betxí (7,78); Mas Camarena, de Paterna (7,75); Altozano, de Alicante (7,74); Alto Turia, de Chelva (7,69); Vilavella, de València (7,69) y Entrenaranjos, de Ribarroja (7,68).

Además, se añade que el diferencial entre la nota de bachillerato y la nota obtenida en los exámenes de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) es de 0,41, el mejor dato entre los primeros centros, con una nota media en inglés de 9,17, situándose entre los mejores colegios bilingües de toda España, y con la sajeña Fátima Sánchez Jüttner con una nota de 13,625/14, una de las más altas de toda la Comunidad Valenciana.

La brillante estudiante de Sax ha indicado que "lo más importante es tener perseverancia y buena organización". Para ella el deporte es muy importante y no ha renunciado a seguir practicándolo por sacar más horas de estudio. "Además el ambiente en casa ha sido un pilar fundamental porque siempre me han apoyado en todo y han confiado siempre en mi. Y también considero muy importante al profesorado, que me ha acompañado en todo momento de una manera cercana para mejorar mi aprendizaje", ha indicado Fátima Sánchez.

Cambio de propiedad

Cabe señalar que desde hace dos años y medio el centro educativo cambió de propiedad, y este fue uno de los objetivos a lograr, "aumentar la calidad de la enseñanza sin perder la familiaridad que caracteriza a San Alberto Magno", manifiesta Nadine El Ghadban, CEO del centro y motor del cambio.

"Estamos orgullosos del trabajo de nuestros alumnos y sus familias, y de la dedicación constante que profesores y personal del centro dan por el colegio", declara Rafa Ávila, director pedagógico de San Alberto Magno. "Estamos en plena revolución educativa en nuestro centro, con aumento de horas en inglés, intercambio con otros países, y con el trabajo por proyectos y cooperativo totalmente en marcha, y, aunque esperábamos subir en resultados, nunca esperábamos tan pronto".

De infantil a bachillerato

El colegio San Alberto Magno es un centro privado y bilingüe que abarca todas las etapas desde infantil hasta bachillerato. Más del 70% del horario lectivo es impartido en inglés en la etapa infantil, siendo la adquisición del idioma una manera natural en el proceso de crecimiento de los niños. Hace casi tres años que se comenzó un ambicioso proyecto pedagógico donde las nuevas tecnologías, el trabajo por proyectos y la educación cooperativa son una realidad. La filosofía es de una mejora constante, con una evaluación de cada proceso, y con nuevas acciones como intercambios con alumnos de Estados Unidos o la aplicación del alemán y el francés desde los 3 años.