Cuatro amigos del grupo ciclista Los Lobos de Sax afrontan el mayor reto deportivo de sus vidas: cubrir en nueve etapas los 1.100 kilómetros que separan a la villa sajeña de Santiago de Compostela por la ruta sueste.

Miguel Estevan Motos, Luís Sánchez Jiménez, Rubén Reig Conejero y Francisco Miguel Valdés Díaz salieron desde el Ayuntamiento de Sax con sus mountain bike en la madrugada del pasado sábado arropados por familiares, amigos y otros Lobos que no han podido sumarse a la odisea.

El objetivo que se han marcado es llegar a la capital de Galicia el próximo domingo, completando el Camino de Santiago en etapas diarias de entre 104 y 132 kilómetros.

La idea surgió porque uno de ellos intentó la proeza en solitario hace cuatro años pero no pudo culminarla. La irrupción de la pandemia del covid-19 le impidió volver a intentarlo en los años siguientes. Así que este verano sus tres amigos han decido acompañarlo para que pueda cumplir su sueño y ellos compartirlo con él.

Pero no va a ser tarea fácil porque, además de la inclinación y la dificultad del terreno por monte y campo a través, tendrán que soportar temperaturas extremas debido a la nueva ola de calor que azotará esta semana la Península Ibérica.

En lunes por la tarde llegaron a Toledo y, como el mundo es un pañuelo, se encontraron con otros sajeños por el mundo montando también en bicicleta. En este caso con Juanjo Toral "El Lejía" y su compañero de pedaladas Pedro Belda.

En Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y Aragón se superarán los 40 grados centígrados. En Galicia será el martes la jornada más cálida, pudiéndose superar incluso los 40 grados en Lugo o Ourense, aunque en las zonas costeras cantábricas se registrarán valores más contenidos que en Galicia, Asturias y Cantabria se quedarán por debajo de 34 grados.

"No sabemos cómo vamos a llegar...pero llegar, llegaremos...", indicaron los cuatro Lobos a los familiares, compañeros y amigos que los despidieron antes de iniciar el Camino de Santiago en bicicleta.

De momento ya han culminado las tres primeras etapas en perfectas condiciones. El sábado cubrieron un trazado de 124 km, el domingo fueron 122 km y el lunes 127 km. Solo les quedan seis duras y tórridas jornadas para "ganarse el jubileo".

El martes serán 119 km; el miércoles 132 km; el jueves 125 km; el viernes 121 km; el sábado 104 km y el domingo 119 km. En total 1.100 kilómetros en nueve días. Una proeza para cuatro aficionados a las dos ruedas que comparten un sueño con el Apóstol Santiago como meta.

¿Por qué lo hacen?

"Las pasiones humanas son un misterio: quienes se dejan arrastrar por ellas no pueden explicárselas y quienes no las han vivido no pueden comprenderlas...". Así responde a la pregunta Michael Ende en "La historia interminable".