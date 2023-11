La Unión Musical y Artística de Sax inicia los actos de Santa Cecilia 2023. El pasado sábado 11 de noviembre tuvo lugar un encuentro deportivo entre las diferentes familias musicales de la sociedad musical, mientras que el domingo 12 de noviembre se celebró una jornada de convivencia con un concurso de gachamigas y una comida de hermandad. El próximo fin de semana tendrán lugar algunos de los actos principales de esta festividad.

El sábado 18 de noviembre a las 19:00 horas tendrá lugar un concierto a cargo de la Copacabana Sax Big Band y la banda de educandos. Este concierto será benéfico a favor de la Asociación Alicante para la lucha contra el cáncer (sede local Sax). Las entradas, que supondrán un donativo de 3 euros, pueden adquirirse en Panadería Avelina, Herbolario Azahar, Asociación contra el cáncer y Unión Musical Sax.

En la primera parte de dicho concierto actuará la Copacabana Sax Big Banddirigida por Cristian Ripoll Juan, en la que se escucharán: «Copacabana», «You make me feel so Young», «Moonlight serenade», «Beyond the sea», «April in Paris y «Cuban Pete».

La banda de educandos actuará en la segunda parte bajo la batuta de su director titular Daniel Antolín Compañ, quienes interpretarán: «A Peque», «Vulcano», «The Tempest», «Cantabile for winds», «Excalibur», «Los siete magníficos» y «Es Freus».

Ya el domingo 19 de noviembre tendrá lugar la recogida de nuevos músicos 2023, que arrancará a las 09:30 horas desde el local social. Seguidamente, tendrá lugar el Acto del Predicador, donde los nuevos componentes portarán la imagen de la patrona hasta la iglesia Nuestra Señora de la Asunción. A las 12:00 horas comenzará la Misa Mayor en honor a Santa Cecilia. Al acabar, de vuelta en el local social, se hará entrega de las liras de plata a los nuevos integrantes y todos los asistentes podrán disfrutar de un vino de honor.