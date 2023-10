El castillo de Sax es uno de los monumentos más reconocibles en toda la provincia. Su emplazamiento singular y su emblemática atalaya le permiten ser visible desde la autovía A-31 en sentido Madrid-Alicante y su imponente imagen y singularidad han llenado la retina a miles de alicantinos, sajeños y visitantes que a lo largo de los años han atravesado la comarca del Alto Vinalopó por esta vía.

Ahora, la iluminación de esta emblemática fortaleza está dando un salto al siglo XXI con la renovación de las luminarias que durante más de 20 años han alumbrado este monumento. El cambio, realizado a iniciativa del Ayuntamiento a través de una subvención de la Generalitat, pasa por sustituir un total de 65 luminarias halógenas y de vapor de sodio por unos led que permitan al consistorio tener un ahorro de más de 2.500 euros al mes para las arcas municipales y que tendrán una vida de útil de más de 100.000 horas con unos focos dejarán de tener un consumo de 50.000 vatios a uno de 20.400.

Además del ahorro, este cambio permitirá iluminar el castillo con luces de diferentes tonalidades, como rosa, azul o verde en caso de que sea un día señalado, e irán vinculadas a unos temporizadores que posibiliten que las luminarias solo se enciendan cuando falte la luz y sin necesidad de hacerlo a mano, como se estaba llevando a cabo hasta ahora.

El problema para los vecinos y visitantes de la localidad lo han traído los cambios y las pruebas de las luces. Acostumbrados al tradicional tono ámbar que lucía el monumento por las noches, ahora los sajeños se han visto sorprendidos por unas luces blancas que no alumbran la totalidad del histórico castillo ni la escarpada peña rocosa sobre la que se erige la emblemática atalaya, dejando una imagen a la que están poco acostumbrados en la localidad.

"A mí me gustaban más las otras, pero si han puesto estas será porque son mejores", señala Carmen Ganga, vecina de Sax, aunque para ella lo que no acaba de encajar son las luces de colores. "A mí lo de los colores me da lo mismo, si lo han hecho así será porque considerarán que a la gente le gustan, pero sí que espero que cuando las cambien del todo queden bien y que la gente pueda ver que aquí se celebran los días señalados".

Sin embargo, otros vecinos apuestan por la novedad. "A mí me parecen bonitas porque son una novedad y me gusta lo de que las vayan a cambiar de vez en cuando, llevamos tantos años dando la misma imagen que sí que es verdad que la variación siempre es un poco rara para todos", explica Pepe Días, vecino de la localidad.

"A mí no me gustan las nuevas luces, pienso que de la otra forma el castillo estaba más bonito, más vistoso y desde la autovía se veía súper chulo y ahora se ve horrible, es muy frío parece una discoteca", asegura Mari Carmen Brotons.

Y mientras algunos vecinos de Sax lo ven como una oportunidad de ahorro. "Las luces que había eran de un consumo tremendo y la facturación subía mucho. Ahora las han puesto led y eso está bien porque van a costar de décima parte que antes, yo creo que han hecho las cosas bien y si la gente supiera lo que consumían antes lo verían mejor".

Solo en pruebas

Aunque la polémica en torno a la nueva iluminación de la fortaleza se ha expandido a gran velocidad, desde el Ayuntamiento de Sax han querido calmar a los vecinos explicando que actualmente las luces del Castillo se encuentran en pruebas y que finalmente el color que quedará no será el mismo que aparece ahora, que da un tono más frio y blanquecino que el habitual, sino que será un tono más cálido y anaranjado al que los sajeños y visitantes están acostumbrados.

"Estamos haciendo pruebas con el tono, el que está ahora que es más blanco no se va a quedar ni el castillo va a tener un tono blanco. Estas luminarias se han puesto ahora pero el tono que se va a dejar será un color más ámbar, más parecido al que teníamos antes", asegura Justo Hernández, concejal de Eficiencia Energética y Medio Ambiente. "Ahora nuestro objetivo es llegar al día 19 de octubre -Día Internacional del Cáncer de Mama- y poder iluminar de rosa el castillo para sensibilizar y dar la importancia que este día y plasmarlo en nuestro castillo".

Esta semana, en la que el castillo previsiblemente permanezca apagado hasta el lunes según indican desde el consistorio, se van a continuar haciendo pruebas de tonalidad y orientación para que las nuevas luminarias iluminen bien el castillo de Sax. "Ahora lo que nos falta es probar la tonalidad final, pero ya avisamos de que estos trabajos se iban a ver y que se iban a estar haciendo pruebas durante estos días", explica Hernández.

"Sabemos la importancia que tiene el castillo para los sajeños y que tienen que estar preocupados, pero queremos que el resultado será el mejor", indica el responsable de Eficiencia Energética. "El otro día se quedaron unos leds encendidos y el resto estaban iluminados en blanco pero el castillo no va a quedar así, en el pliego está especificado el color que tiene que quedar y además le vamos a dar la torre principal más visibilidad de la que tenía antes porque se han reforzado las luminarias en este aspecto".

Según las previsiones del Ayuntamiento, en principio, esta semana deberían estar terminadas la parte de colocación y a partir de la semana que viene ya se comenzaría a probar la nueva iluminación por la noche para dejarlo terminado de cara al 19 de octubre. "Estamos trabajando todos los días, la gente puede ver a los trabajadores colgando de la fortaleza porque queremos que esté terminado cuanto antes".