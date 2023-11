Villena estudiará en 2024 un incremento de la tasa de recogida de basuras

Villena pospone hasta 2024 el estudio sobre si será necesario o no realizar un incremento de la tasa de recogida de basuras. La medida viene determinada por una normativa de la Unión Europea que obliga a los municipios a que las tasas públicas por prestación de un servicio, como el de recogida de basuras, recauden el coste total del servicio.

En el caso de Villena, el Consistorio ha decidido dejar para 2024 esta decisión aunque prevén que si se tiene que realizar algún ajuste en la tasa este entre en vigor para el año 2025, cuando sería obligatorio por normativa europea. Antes de tomar una decisión, el Ayuntamiento tiene que hacer sus propias cuentas, ya que el municipio recibe más de medio millón de euros de aportaciones por parte del consorcio de basuras Crea al disponer en su término municipal de una planta de tratamiento de residuos.

El primer edil, Fulgencio Cerdán, considera que, teniendo en cuenta estas cantidades aportadas, el Ayuntamiento podría amortizar la posible subida de cara al año 2025. Cerdán ha señalado que, actualmente, la tasa que pagan los ciudadanos apenas estaría cubriendo un 30% del coste real del servicio de recogida de basura que se está ofreciendo a los vecinos de la localidad.

En estos momentos el recibo por vivienda en la localidad se sitúa entre los 37 y los 44 euros, por lo que cada vecino de Villena pagaría de media unos 40,5 euros anuales correspondientes al recibo de la tasa de basura. Según aseguran desde el consistorio, la posible subida que se conocería durante el próximo año, no sería tan elevada como la que se ha producido en poblaciones cercanas como Elda, Novelda o Petrer.

Fulgencio Cerdán ha recordado que la localidad no incrementa esta tasa desde hace décadas y que la posible subida, que se incluiría de cara a los presupuestos de 2025, solo obedecería al requerimiento de las normas comunitarias. "Quienes reciban la factura y que ahora mismo no tengan obligación de pagar las tasas serán los vecinos de las zonas diseminadas, es decir, chalets y casas de campo, lo cual no quita la obligación del Ayuntamiento de proporcionar los contenedores precisos para dar el servicio correspondiente".

Así, Villena se suma a la lista de municipios que dejan para 2024 la decisión sobre en qué medida afectará la subida de la tasa de basura al bolsillo de sus vecinos. De esta forma, la localidad se suma a algunas como Aspe, Alicante, Elche o Torrevieja que dejarán la decisión final en manos de los informes que los técnicos municipales elaboren durante los próximos meses.