Las Fiestas de Moros y Cristianos de Monforte del Cid en honor a su patrona, La Purísima, son un auténtico espectáculo de historia y emoción que se despliega del 5 al 9 de diciembre. Estas festividades, declaradas de Interés Turístico Provincial, se remontan a los albores del siglo XVIII, cuando la devoción a la Inmaculada Concepción reemplazó al patrón original, San Jaime.

Lo que comenzó como un alarde militar de la Edad Media evolucionó hasta las celebraciones de Moros y Cristianos, una fusión única entre elementos religiosos y populares. Misas, procesiones y actos cargados de devoción se entrelazan con la energía contagiosa de la música, desfiles con vistosos trajes, pólvora y exhibiciones históricas, generando un ambiente de celebración cautivador.

Esta festividad, documentada por primera vez como «Fiestas de Moros y Cristianos» en 1881, ha experimentado altibajos a lo largo de la historia. Desde suspensiones temporales hasta su consolidación en 1968 con la fundación de las comparsas de Moros, Cristianos y Contrabandistas, estas fiestas han crecido exponencialmente en participación y colorido.

El programa de eventos es un despliegue continuo de emoción y tradición. Desde la magnífica Alborada que marca el inicio de las festividades, cada momento está impregnado de pasión y esencia festiva. Destacan la Embajada, donde las comparsas despliegan su talento, los desfiles multitudinarios que inundan las calles de vecinos y visitantes, y la emotiva procesión del 8 de diciembre, culminando con la entrega de banderas que pone fin a esta experiencia festiva única.

Los Moros y Cristianos de Monforte del Cid, por tanto, no son sólo un tributo a la historia y la tradición, sino también una muestra de la unidad, la diversidad y la alegría del municipio; una celebración que ha conquistado corazones y que busca obtener el merecido reconocimiento de Fiestas de Interés Turístico Autonómico en 2024.

Programa de actos 2023

SÁBADO 2 DE DICIEMBRE

20:30h. PREGÓN DE FIESTAS 2023. A cargo de la Familia Miralles-Gutiérrez.

00:00h. CARNAVALIA ON TOUR, música y espectáculo en directo en la Glorieta.

MARTES 5 DE DICIEMBRE

20:00h. OFRENDA DE FLORES A LA PURÍSIMA. Terminada la misma se cantará la SALVE REGINA y el HIMNO A LA PURÍSIMA.

00:00h. GRAN ALBORADA Y VOLTEO GENERAL DE CAMPANAS.

00:30h. CONCENTRACIÓN FESTERA EN EL CENTRO DEL SALUD.

00:45h. PASACALLES DE LA ALBORADA. Salida desde el Centro de Salud recorriendo las calles Reyes Católicos, Avenida de Alicante, Ramón y Cajal finalizando en la Plaza del Ayuntamiento. Después, fiesta DJ en la Plaza del Ayuntamiento.

MIÉRCOLES 6 DE DICIEMBRE

11:00h. SANTA MISA.

12:00h. ALARDO DE ARCABUCERÍA. En las inmediaciones del castillo de embajadas (Av. Constitución)

17:00h. ARRANQUE FESTERO DESDE LAS DIFERENTES COMPARSAS.

18:00h. DESFILE GENERAL DE COMPARSAS. Guardarán el siguiente orden: Contrabandistas, Moros y Cristianos. Itinerario: Avenida de Alicante y Avenida de la Constitución.

JUEVES, 7 DE DICIEMBRE

09:00h. PASACALLES. Partiendo desde sus respectivas sedes sociales, cada comparsa recogerá a sus cargos festeros en los cuartelillos.

10:30h. Desde el Excmo. Ayuntamiento ascenderán las comparsas hasta la Iglesia Nª Sra. de las Nieves. Las autoridades serán acompañadas por la Comparsa Moros.

11:00h. MISA SOLEMNE. Cantada por el Coro Parroquial.

12:00h. Finalizada la Misa Solemne, las tres comparsas iniciarán el desfile hasta llegar al castillo de las embajadas.

13:00h. ARENGA Y EMBAJADA CONTRABANDISTA. Al finalizar GUERRILLA

17:30h. ARENGA Y EMBAJADA MORA. Al finalizar GUERRILLA

19:00h. DESFILE «BAJADA DE LAS GUERRILLAS». Recorrido por las calles Reyes Católicos y Avenida de Alicante. Orden: C. Moros, C. Contrabandistas y C. Cristianos.

VIERNES 8 DE DICIEMBRE

09:00h. PASACALLES. Partiendo desde sus respectivas sedes sociales, cada comparsa recogerá a sus cargos festeros en los cuartelillos correspondientes.

10:00h. Desde el Excmo. Ayuntamiento ascenderán las comparsas hasta la Iglesia Nª Sra. de las Nieves. Las autoridades serán acompañadas por la Comparsa Cristianos.

10:30h. MISA SOLEMNE. Cantada por la Coral Monfortina.

12:00h. DESFILE GENERAL DE COMPARSAS. Guardarán el siguiente orden: C. Contrabandistas, C. Moros y C. Cristianos. Itinerario: Avenida de Alicante y Avenida de la Constitución.

17:30h. ARENGA Y EMBAJADA CRISTIANA. Al finalizar GUERRILLA.

18:30h. DESFILE «BAJADA DE LAS GUERRILLAS». Recorrido por las calles Reyes Católicos y Avenida de Alicante. Orden: C. Cristianos, C. Contrabandistas y C. Moros.

21:00h. SOLEMNE PROCESIÓN. Autoridades, festeros, bandas de música y pueblo en general acompañarán a la sagrada imagen de nuestra patrona, la Inmaculada Concepción, que será portada a hombros por componentes de la Comparsa Contrabandistas. FINALIZADA LA PROCESIÓN Gran Castillo de Fuegos Artificiales a cargo de Pirotecnia Ferrández, de Redován.

SÁBADO 9 DE DICIEMBRE

10:00h. ALEGRE DIANA Y PASACALLES DE LAS TRES COMPARSAS POR LAS CALLES DE LA VILLA.

11:00h. MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS Y HOMENAJE A LOS DIFUNTOS

12:00h. PASACALLES. Visitando los cuartelillos de las banderas.

17:00h. TRADICIONAL ENTREGA DE BANDERAS. Salida desde la Plaza de España (Plaza del Ayuntamiento)

HORARIOS DE MISAS

5 de diciembre: 19:00h

6 de diciembre: 11:00h

7 de diciembre: 8:00h, 11:00h

8 de diciembre: 8:00h, 10:30h, 18:00h

9 de diciembre: 11:00h

Celebrando más de 200 años de historia

Juan José Hernández Rico. Alcalde de Monforte del Cid

Solo quedan unos días para disfrutar de las celebraciones más esperadas para cualquier monfortino y monfortina.

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Monforte del Cid, con más de 200 años de historia, se llevan a cabo del 5 al 9 de diciembre. Durante estas fechas, las calles de nuestra localidad se llenan de luz, música y alegría.

La comparsas de Moros, Cristianos y Contrabandistas, tienen ya preparados sus trajes para dar la bienvenida a las Fiestas Patronales 2023 del municipio.

Y es que Monforte, huele a fiestas desde principios de noviembre. Gracias a nuestro tradicional tronar de los tambores cada domingo y la presentación de nuestro centenario Libro de Fiestas «Leal y Fiel», que recopila la historia, la cultura, el sentimiento y el arraigo de Monforte por sus fiestas y tradiciones.

Este año, la noche del Pregón promete ser verdaderamente mágica y emocionante. La familia festera Miralles-Gutiérrez serán los protagonistas de la noche. Pepe y Ángela, junto a su hijo, compartirán con todos los asistentes el profundo sentimiento festero que les ha llevado disfrutar de las fiestas durante prácticamente toda su vida.

Además, de cara al año 2024, desde el Ayuntamiento y con el apoyo de todos los monfortinos y monfortinas, nos hemos propuesto alcanzar para nuestras fiestas, el reconocimiento de Interés Turístico Autonómico, situándolas en el mapa festero de la Comunidad Valenciana.

Y es que, en 200 años de tradición, nos ha dado tiempo a tener motivos para hacer que nuestras fiestas merezcan este reconocimiento. Como, por ejemplo, la singularidad de unas Embajadas escritas por nuestros antepasados festeros y divulgadas de generación en generación; por los genuinos trajes de nuestros Moros; por la nobleza del Cristiano, o por el salero de los Contrabandistas. Y también por las fechas de la celebración de nuestras fiestas, con dos festivos como son el 6 y el 8 de diciembre, una oportunidad que invita a venir y disfrutar a cualquier visitante.

Por último, quiero resaltar el gran esfuerzo realizado por la Comisión Oficial de Fiestas, las Comparsas, la Cofradía de la Purísima, los trabajadores del Ayuntamiento, la Sociedad Musical La Lira y la Coral Monfortina. Todos ellos han trabajado incansablemente para que tanto los festeros como los visitantes puedan disfrutar de nuestro legado más preciado, nuestras Fiestas de Moros y Cristianos con más de dos siglos de historia.

¡Os animo a venir y disfrutar de nuestras Fiestas de Moros y Cristianos! Monforte y toda su gente recibirá con los brazos abiertos a cualquier visitante que quiera unirse, mostrando nuestro espíritu acogedor.

¡Viva Monforte del Cid! ¡Viva la Purísima!

«Por primera vez, los festeros monfortinos podrán desfilar delante de la patrona para venerarla»

Pascual Jesús Abad. Concejal de Fiestas de Monforte del Cid

¿Qué aspectos distintivos destacaría de estas fiestas en comparación con otras celebraciones similares de la provincia?

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Monforte del Cid, son muy especiales. Son unas fiestas con más de dos siglos de historia, por lo que se basan en unas tradiciones muy arraigadas en el municipio y que son las que nos han llevado hasta el día de hoy. Monforte cuenta con tres comparsas con una altísima participación, y cada una cuenta con su embajada. Un dato que fuera de Monforte del Cid se conoce muy poco es que cada año el cargo de Embajador recae en una persona distinta, lo que hace que cualquier persona que tenga la ilusión de decir cualquiera de las embajadas tiene la oportunidad de hacerlo. Esto es algo que hace que nuestras Fiestas de Moros y Cristianos sean únicas.

Desde el Ayuntamiento tienen un claro objetivo para 2024: El reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Autonómico.

Así es, nuestras fiestas deben obtener un reconocimiento mayor del que actualmente tienen. Los monfortinos sabemos lo grandes que son nuestras Fiestas y lo importantes que son para nosotros, pero hemos de ser conscientes de que debemos promocionarlas lo máximo posible. Por ello, nos propusimos este objetivo para 2024. El trabajo va a ser duro y costoso, pero estoy seguro de que el Ayuntamiento y los festeros van a depositar todo su esfuerzo y trabajo para conseguir este reconocimiento. Trabajando unidos lo vamos a conseguir.

A nivel personal. ¿Cuál es su vinculación con la Fiesta? ¿Y cuál diría que es su acto favorito?

Soy festero desde que nací, con tan solo dos meses participé en mis primeras Fiestas de Moros y Cristianos. Además, he tenido la gran suerte de poder desfilar en las tres comparsas, algo que recomiendo a todos los festeros y festeras. He sido Embajador Moro en tres ocasiones y Rey Cristiano también en una ocasión, por lo que mi vinculación con la fiesta ha sido desde siempre.

Siendo festero como soy, para mí todos los actos son especiales, desde los dos Desfiles Generales del día 6 y 8, hasta nuestras Embajadas e incluso cualquier pasacalles, no te podría decir uno solo.

¿Qué novedades presenta el programa de este año?

Hay varias novedades. Por ejemplo, el día 2 de diciembre a partir de las 00:00 h en la Glorieta Municipal estará Carnavalia On Tour, abierta a cualquier festero y visitante que desee unirse a la fiesta.

Además el día 5 por la noche, la tradicional Retreta pasará a ser un Pasacalles de la Alborada, que culminará con una fiesta en el Ayuntamiento nunca antes vista en el municipio.

Y el 8 de diciembre también presenciaremos una pequeña pero significativa modificación en el desarrollo de la tradicional procesión: por primera vez, los festeros monfortinos van a tener la oportunidad de desfilar delante de la patrona para venerarla, lo cual va a ser un acto muy emotivo para todos y todas.

La implicación de la población en su Fiesta es extraordinaria. ¿Un mensaje a los vecinos para estas Fiestas que están a punto de comenzar?

Les diría que disfruten al máximo de estos días, que aprovechen para estar con la familia y con los amigos y amigas. Como monfortino y festero, sé de primera mano que para muchos y muchas estos días son los más importante del año, por lo que les animo a disfrutar, pero siempre con responsabilidad para tener una fiestas de Moros y Cristianos seguras.