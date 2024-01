Un tesoro extraordinario... y extraterrestre. El Tesoro de Villena contiene piezas hechas con hierro de un meteorito, según la investigación llevada a cabo por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El alcalde Fulgencio Cerdán ha explicado en Fitur que este ajuar de la Edad de Bronce, uno de los más importantes de Europa, es el único de la Península Ibérica que tiene esta singularidad extraterrestre, y ha anunciado que el 17 de mayo se inaugurará el nuevo Museo de Villena (MUVI), con una sala para este tesoro. Para sus diez kilos de oro, medio kilo de plata y dos curiosas piezas de hierro que ahora resultan ser de un meteorito.

El Tesoro de Villena es un conjunto de 66 piezas de diversos metales formado por cuencos, brazaletes, botellas y diversas piezas de adorno de oro, tres botellas de plata, un brazalete de hierro, un remate de hierro con adornos de oro y un botón de ámbar y oro. Un hallazgo único, que fue escondido hace 3.000 años y que se considera el tesoro prehistórico más importante de Europa, descubierto el 1 de diciembre de 1963 por el arqueólogo José María Soler. Una colección, que según las últimas investigaciones, es también singular por sus piezas de hierro, pues son las únicas de la Península Ibérica hechas con hierro de meteorito, según ha explicado el Consistorio.

Se trata de una pequeña semiesfera hueca recubierta con una lámina calada de oro, supuestamente interpretada como remate de un cetro o bastón, o como una empuñadura de espada; y un brazalete abierto, que hace 3.000 años se forjaron con hierro de espacio exterior.

La investigación

Según se explica en la revista del CSIC "Trabajos de Prehistoria", "la presencia en el Tesoro de Villena (Alicante) de dos piezas de hierro, una semiesfera hueca y un brazalete o anilla abierta, han generado polémica en torno a su cronología desde su descubrimiento en 1963. Se presentan los datos de nuevos análisis cuyos resultados abogan en favor de que ambas piezas sean de hierro meteorítico, implicando la posibilidad de ubicar su cronología en algún momento del Bronce Tardío anterior al inicio de la producción de hierro terrestre", según la conclusión del trabajo “¿Hierro meteorítico en el Tesoro de Villena?”, llevado a cabo por los investigadores Rovira-Llorens, S.; Renzi, M.; y Montero-Ruiz, I, con pruebas en Madrid y Mannheim (Alemania).

Así, los resultados de los análisis efectuados a las piezas de hierro del Tesoro de Villena "indican con gran probabilidad que son objetos elaborados con hierro meteorítico", señalando que "para mejorar el grado de certeza serían necesarias otras pruebas que requerirían trasladarlas a laboratorios con equipamiento para análisis no invasivos de precisión (Espectrometría Gamma, Emisión de rayos X inducida por protones, tomografía computarizada, radiografía con muones, etc.), todas ellas de mayor coste económico. Una segunda vía más económica es aplicar estrictamente la metodología de Jambon con pXRF, que se muestra fiable para hierros muy antiguos, pudiéndose efectuar in situ cuantos análisis fueran necesarios de los productos corrosión".

Los investigadores explican que "los datos disponibles apuntan a que el casquete y la pulsera del Tesoro de Villena serían de momento las dos primeras piezas atribuibles a hierro meteorítico en la Península Ibérica, lo que es compatible con una cronología del Bronce Tardío, anterior al inicio de la producción generalizada de hierro terrestre. La cronología de abandono de Cabezo Redondo se sitúa en un momento anterior a 1200 AC, y las relaciones establecidas entre el Tesoro de Villena y el Tesorillo de Cabezo Redondo parecen ser los mejores argumentos para fijar su cronología. El uso de hierro meteorítico se ha detectado también en Europa en algunas piezas de cronologías más avanzadas dentro ya del I milenio".

El hierro meteorítico se encuentra en cierto tipo de meteoritos que, procedentes del espacio exterior, caen sobre la superficie de la Tierra. Dichos meteoritos están compuestos básicamente por una aleación hierro níquel, con una composición variable de níquel que suele ser superior al 5% en peso. Contienen además otros elementos químicos minoritarios y trazas, siendo el cobalto uno de los más importantes. En cambio en el hierro terrestre, obtenido por reducción de los minerales del manto de la corteza, las tasas de níquel son en general bajas o muy bajas, frecuentemente no detectables analíticamente.

Para los análisis, se extrajeron sendas escamas de óxido de las dos piezas. Y "los espectros de ambas piezas indicaban claramente la presencia de hierro y níquel, con picos bien visibles de hierro y níquel, sugiriendo porcentajes relativamente elevados de este último elemento químico. El pico de cobalto resultaba más dudoso porque la línea radia muy cerca de la línea de hierro, enmascarándola cuando la concentración de cobalto es pequeña comparada con la de hierro, como es el caso. Había indicios suficientes en los espectros de los hierros, especialmente del casquete, que proporcionaba una mayor intensidad en los picos del níquel, para pensar que pudiera tratarse de hierro meteorítico. Pero, el pequeño tamaño de las muestras y las condiciones del análisis no permitían obtener una cuantificación fiable".

Pero los investigadores explican que "tiempo más tarde surgió la posibilidad de proseguir la investigación enviando estas dos muestras al Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie (CEZA, Mannheim, Alemania)". Los análisis fueron realizados por la técnica de espectrometría de masas, más sensibles, concluyendo que de la composición de las piezas del Tesoro de Villena se obtienen las siguientes ratios: 1) brazalete: níquel/hierro 0,057 - níquel/cobalto 6,92; 2; semiesfera hueca: níquel/hierro 0,059 – níquel/cobalto 9,1, por lo que estas cifras "se sitúan en la zona de distribución de los meteoritos y de las piezas fabricadas con hierro meteorítico".

Museo

Además de este hallazgo, el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha anunciado este jueves en Fitur la inauguración del nuevo Museo de Villena (MUVI) el próximo 17 de mayo, que se ubicará en el inmueble de una electro-harinera de 1909 que se está rehabilitando. El primer edil ha explicado que la primera fase de habilitación de este edificio permite disponer de más de 2.000 metros cuadrados, una parte de ellos destinados a la sala que acogerá el Tesoro de Villena, cuyo descubrimiento "extraterrestre" "aporta un nuevo valor a esta colección", ha destacado el Ayuntamiento.

“Estamos ante una de las grandes apuestas culturales para toda la Comunidad Valenciana, y para el resto del país. Villena -además del Tesoro- ofrece uno de los fondos de piezas desde la prehistoria hasta la mitad del siglo XIX más importante de España, a través del cual se puede explicar muy bien el pasado de la historia en nuestro país, no solo de nuestra ciudad”, ha afirmado Cerdán.

El alcalde ha señalado que el futuro MUVI pretende situarse dentro del circuito de centros culturales vinculados a la historia de la Comunidad Valenciana, “una gran excusa para conocer nuestra localidad, un cruce de caminos donde han confluido todas las culturas a lo largo de la historia, cuyo paso ha dejado grandes monumentos, vestigios arquitectónicos, un casco histórico medieval y yacimiento arqueológicos de importancia internacional”.

“A la gran oferta cultural de Villena vamos a incorporar las visitas al MUVI, un viaje en el tiempo con el que conocer todas las culturas y civilizaciones que han habitado el territorio de Villena desde los tiempos más remotos. Este nuevo museo nace como la fusión de los dos antiguos museos, el Museo Arqueológico José María Soler y el Museo Etnográfico Jerónimo Ferriz, enriquecidos por las aportaciones de cientos de personas e investigadores que han ampliado este legado. Un lugar único al que invito a todos a visitar”, ha comentado la concejala de Cultura de Villena, María Server.

El Tesoro de Villena

La Sala del Tesoro dispondrá de una superficie de 75 metros cuadrados, donde se ofrecerá al público la colección más importante del MUVI. Este conjunto está declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y está considerado como el conjunto de vajilla prehistórica más importante de Europa, solo equiparable al de Micenas.

La Sala José María Soler, que ocupa 433 metros cuadrados, es el espacio donde se presentan objetos del antiguo Museo Arqueológico Municipal y otros restaurados, exhibidos por primera vez. Estas piezas ilustran la historia de Villena desde hace 50.000 años, mostrando restos de cazadores-recolectores, artefactos neolíticos que marcan la llegada de la agricultura y el surgimiento de poblados estables, hasta la formación de civilizaciones clásicas como los iberos. La exposición abarca la romanización, islamización y cristianización de la región, comprendiendo la evolución de culturas antiguas y medievales, así como los fundamentos de la sociedad moderna. Destacan la sala del Tesoro de Villena, la más importante del museo; las joyas de la Virgen de las Virtudes y obras barrocas del pintor real José García Hidalgo (Villena1645-Madrid, 1717), cedidas por el Museo Nacional del Prado.

La última sala del nuevo MUVI, en esta primera fase, es la bautizada como Jerónimo Ferriz. Un total de 194 metros cuadrados que albergará la muestra ‘Ciento cincuenta de 15.000. Villena, una mirada etnográfica’, una selección de objetos que ilustran la memoria colectiva de Villena de un siglo (1858-1958). El recorrido comienza con la llegada del ferrocarril en 1858, que supuso el inicio de la modernización económica e industrialización. La agricultura exportadora, el vino, el alcohol, el mueble, la sillería y el calzado fueron las actividades protagonistas de este fenómeno. La antigua aristocracia local y la naciente burguesía, fueron las grandes beneficiadas.