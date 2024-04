Trabajadores de una residencia de Aspe denuncian impagos: "Estamos desesperados, muchos dependemos de este sueldo"

"Estamos desesperados, dependemos de este sueldo", aseguran unos 30 trabajadores de la residencia de ancianos Nuestra Señora de las Nieves de Aspe.

Los afectados denuncian que llevan sin cobrar su nómina debido a un retraso en los pagos por parte de la conselleria. "Nos adeuda la cantidad correspondiente a todas las plazas del centro, por la mensualidad de enero, ya que los ingresos se realizan a 60 días", explica una trabajadora.

Los trabajadores aseguran sentirse "desesperados e impotentes" y que la falta de este dinero está afectado a su vida familiar y laboral. "Muchas familias dependemos de este sueldo, tengo un niño con discapacidad y es insostenible así no podemos estar", alega una de las afectadas.

El motivo del retraso en los pagos, según los trabajadores, se debe una serie de problemas que la administración estaría teniendo con un progrma informático que instaló en el mes de enero. "No nos concretan cuando va a tener solución el problema, ni la fecha de los pagos", aseguran. Este diario se ha puesto en contacto con la Conselleria de Servicios Sociales para aclarar esta cuestión, pero por el momento no se ha obtenido respuesta.

"Nos sentimos infravalorados, y en cierto modo, utilizados por las administraciones, en el sentido de que, al atender a una población vulnerable, saben que no vamos a dejar de atenderles, por lo que pensamos que se aprovechan de nuestro sentimiento de responsabilidad hacia nuestras personas mayores y nos consideran el último eslabón a tener en cuenta", lamentan en un comunicado.

Provedoores

La falta de desembolso por parte de la administración no sólo está afectando al pago de las nóminas, sino también al pago a los proveedores, según los trabajadores. "Esta situación incrementa el malestar. Todos los días nos llaman proveedores para pagar facturas que no podemos hacer frente. Algunos tienen paciencia, pero otros no", confiesa una trabajadora, quien también advierte que si la situación no mejora, "podríamos no poder pagar en los próximos meses gastos como la luz, el agua o el gas".

"Creemos que no debemos ser víctimas de malas o erróneas gestiones y que se nos debe dar respuesta en lugar de mantenernos en la más absoluta ignorancia. Necesitamos una buena respuesta por parte de nuestras administraciones y debemos exigir el pago de las mensualidades en tiempo y forma, al igual que se nos exige un correcto funcionamiento y una atención de calidad", concluyen los afectados de residencia de Aspe.