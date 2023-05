El empresariado ha irrumpido en la campaña electoral, y lo ha hecho para reclamar el respaldo por parte de los políticos y la sociedad en general al diseño de una estrategia que permita que la Comunidad Valenciana pueda convertirse en un referente nacional y europeo en materia de emprendimiento, innovación, tecnología e investigación. La iniciativa ha partido de la Fundación Lab Mediterráneo, entidad impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que ha criticado el «cortoplacismo» de los partidos y el hecho de que no se aborden políticas a medio y largo plazo que permitan afrontar este proceso de transformación que se considera del todo imprescindible.

La fundación ha emprendido un proceso de visibilización y concienciación sobre la importancia de abordar esta estrategia, el cual llegó este jueves a la estación ferroviaria de Alicante. Allí se instaló una urna gigante en la que los ciudadanos pudieron depositar sus valoraciones con relación a los cuatro puntos que defienden los empresarios, y pronunciarse al mismo tiempo sobre la visión que tienen de la Comunidad Valenciana del futuro.

Diego Lorente, secretario de Fundación Lab Mediterráneo, destacó que con esta iniciativa se busca captar la atención de la sociedad. «Hemos aprovechado el periodo electoral para instalar esta urna que simboliza los grandes retos que como sociedad y comunidad tenemos, y para que los ciudadanos voten sobre lo que es importante a medio y largo plazo. Estas cuatro áreas, el emprendimiento, la innovación, la tecnología y la investigación, son las que nos van a asegurar el futuro», aseveró.

Y en este sentido, se mostró crítico con el comportamiento de los políticos. Según sus palabras, «lamentablemente, todo el año, pero especialmente ahora en campaña, vemos mucha trifulca, mucho ruido, mucha tensión, mucho cortoplacismo y mucho interés partidista». Frente a eso, los empresarios, añade Lorente, son de la opinión de que, «aunque haya campaña electoral, alguien tiene que estar pensando en el medio y largo plazo».

Preguntado acerca de si los políticos no están haciendo los deberes en estas materias, el secretario de la Fundación Lab Mediterráneo afirma que no buscan culpables. «La sociedad civil -enfatiza- se tiene que movilizar, en las grandes sociedades del mundo sus empresarios y la sociedad civil están activos. Por tanto, no es que ellos estén inactivos, es que nosotros queremos dar un paso, que cuenten con nuestras opiniones y sepan lo que pensamos».

E incidió en este mismo punto, para señalar que «es fácil quedarse escondido, lo difícil es dar un paso al frente y contagiar a la ciudadanía, que es lo que pretendemos nosotros con este tipo de acciones. Los políticos están al servicio de la sociedad y no a la inversa, y con nuestra iniciativa lo que demostramos es que queremos construir una sociedad mejor», remachó.

A la estación de Alicante acudieron representantes tanto empresariales como de la sociedad civil. Entre los asistentes se encontraban Zulema Beresaluce, de Aceitunas Cazorla; Ignacio Bertolín, del Grupo Bertolín; Ricardo Bono, de la misma sociedad; Gianni Cecchin, de Verne Technology Group; Carlos Baño, de la Cámara de Comercio de Alicante; y Fede Fuster, de la patronal hotelera Hosbec. También estaban en la cita Enrique Soto, de la propia Fundación Lab Mediterráneo; Toni Sánchez, de AlicaTEC; María Jesús Pastor, de la Universidad de Alicante; José María Gómez Gras, de la Universidad Miguel Hernández; Ana Ponsoda, de Banco Sabadell; y Amparo Vidal, de CaixaBank.

Esta fue la segunda parada de la urna gigante tras su paso por la Estación del Norte de València, el pasado miércoles, mientras que este viernes estará ubicada en el centro comercial Salera, en Castellón. Los ciudadanos han podido depositar sus opiniones de forma física aprovechando este periplo, aunque también lo van a poder seguir haciendo a través de la web de la Fundación Lab.