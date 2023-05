El nuevo bono comercio irrumpirá en plena campaña electoral del 28M. El Ayuntamiento de Alicante, que ha tomado la delantera a otros municipios de la provincia, tiene previsto que el reparto de los tickets arranque la próxima semana, aunque todavía no ha concretado las fechas. Este martes, la Junta de Gobierno ha aprobado las bases de dos nuevas campañas del Bono Comercio 2023, que trae novedades: habrá dos convocatorias y bonos específicos para jóvenes y mayores. La primera fase se desarrollará durante este mes de mayo -la mas cuantiosa con 1,1 millones de euros-, mientras que la segunda se pospone hasta el mes de septiembre, que es la época solicitada por los comerciantes.

En total, entre las dos dos campañas impulsadas en la capital alicantina, se inyectará un total de 3.328.806 euros entre los establecimientos de la ciudad adheridos al programa, incluyendo la subvención de la Diputación (1,56 millones) y la del Consistorio (100.000 euros) "para incentivar las compras, reactivar el tejido comercial y el consumo local en la ciudad, así como ayudar a fidelizar y captar nueva clientela". El Ayuntamiento debe ahora suscribir el convenio con la Cámara de Comercio, para el desarrollo y ejecución del programa, que debe pasar por Junta de Gobierno.

En Elche, la idea inicial era que la campaña se pusiera en marcha entre abril y mayo, pero no hay garantías de que se pueda activar antes de que finalice el mandato. El edil de Comercio, Felip Sánchez, ha asegurado que su propósito es que antes de elecciones puedan salir los bonos consumo y que están trabajando en ello. Sin embargo, ha culpado a la Diputación de Alicante del retraso en autorizar los fondos. En Sant Joan d'Alacant sí tienen previsto impulsar la campaña en breve, pero será este viernes cuando den más detalles. En Alcoy, por su parte, están tramitando el bono, con la intención de ponerlo en marcha para junio. En Elda no está planificado lanzar, al menos todavía, el Bono Comercio. En Benidorm no está previsto lanzar la campaña antes de elecciones. Así lo confirmó a este diario el alcalde, Toni Pérez, quien destacó que el proyecto que tiene la ciudad con #BenidormTeDaMás es "singular" y tiene la "particularidad" de que va destinado a toda la población empadronada mayor de 18 años.

Según ha informado el Ayuntamiento, el programa del Bono Comercio 2023 tiene una novedad, y es que se distribuirán tres tipos de tiquets. El "bono senior presencial" se ofrecerá a través de un servicio presencial de compra de bonos para mayores de 65 años durante tres días previos al inicio de la venta "on line" general, con un importe de subvención reservado de 200.000 euros. También habrá el "bono joven", dirigido a los jóvenes menores de 30 años empadronados en el municipio de Alicante que dispondrán de dos días previos al inicio de la venta "online" general para adquirir bonos "online" con 200.000 euros reservados. Por último, el "bono general" se lanzará una vez finalizado el periodo reservado para el bono senior y el joven.

La campaña de otoño, la que se desarrollará el próximo mes de septiembre, tendrá una dotación de 511.386 euros. Esta campaña tendrá dos tipos de destinatarios: bono senior presencial (con 100.000 euros) y bono general, con el resto de la subvención. En este caso, ya no habrá tickets reservados para los jóvenes.

Cuatro tipos

Los nuevos bonos comercio volverán a ser nominativos, estar asociados al DNI/NIE. Cada persona va a poder comprar mediante pago online con tarjeta bancaria bonos de 20, 50, 100 o 200 euros, con un máximo de 600 euros, de los cuales el ciudadano solo pagará 300 euros, ya que la mitad restante estará subvencionada.

Una vez se publique la campaña en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se podrán adquirir los bonos en la página web www.bonocomercioalicante.es. El usuario, como en la edición anterior, podrá canjear más de un bono en la misma compra, debiendo ser la compra de importe igual o superior al importe de los bonos a canjear, y se podrá gastar únicamente en el periodo de duración de cada campaña.

Las bases estipulan que podrán solicitar la adhesión a los bonos los titulares de los establecimientos que tengan la consideración de pymes, y el número de personas empleadas en el establecimiento comercial no será superior a veinte personas trabajadoras a jornada completa o equivalente. El establecimiento donde se ejerce la actividad se localizará en el término municipal de Alicante y estará identificado a la vista del consumidor como establecimiento participante en el programa. En la pasada convocatoria fueron más de 400 los establecimientos que se adhirieron a la campaña.

Los establecimientos que deseen participar en el programa tendrán que inscribirse cumplimentando un formulario habilitado en la página web del programa Bono Comercio Alicante, y contarán con un soporte técnico de Cámara a través de atención telefónica y email, que les facilitará apoyo en materia de canje de bonos, así como cualquier otro requerimiento de ayuda que pueda precisar el establecimiento en el proceso de adhesión y canje de bonos.

En el momento de la venta, el establecimiento validará el bono en la aplicación web habilitada y descontará su importe a la compra a la que se aplique, conservando la copia del documento de venta, según ha recordado el Ayuntamiento. Una vez descontados los bonos en las compras, el establecimiento presentará los documentos de venta ante Cámara de Alicante, que, una vez verificados, procederá a abonarle mediante trasferencia el importe de los bonos canjeados correctamente. Los pagos se realizarán semanalmente.

Asimismo, con la aplicación, cada persona podrá consultar los comercios adheridos, donde aparecerán sus datos comerciales y su ubicación, y la aplicación permitirá marcar la ruta hasta la ubicación del comercio utilizando el sistema GPS del móvil.

La concejala de Comercio, Lidia López, ha subrayado que "el consumidor pagará la mitad del importe del bono en el momento de su adquisición, y será subvencionado al 50%", a la vez que ha resaltado "la importancia de poner en circulación 3,3 millones de euros para impulsar el consumo en los negocios locales, apoyar la economía de las familias y pequeñas empresas dinamizando y fortaleciendo nuestro sector económico y creando empleo. Estamos seguros que se volverán a agotar los bonos muy rápido, y lograremos con ellos generar un ahorro a los alicantinos que podrán obtener importantes descuentos en sus compras con estas nuevas campañas".

*Esta información ha sido elaborada también por A. Fajardo, Pérez Gil, Andrea Vicente, Sara Rodríguez y Victoria Mora.