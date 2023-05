Euforia, lágrimas, abrazos, globos y el aromas ilicitanos sonando a todo volumen. La sede del Partido Popular de Elche se convirtió anoche en el centro de una gran fiesta, donde los gritos de «alcalde, alcalde» se sucedieron una y otra vez hacia un Pablo Ruz exultante porque había logrado junto a Vox desbancar a PSOE y Compromís después de ocho años. Confesó estar ante el día más feliz de su vida.

«Sumamos una mayoría social absolutamente amplia avalada para gobernar para toda la ciudad, para todos sin distinciones de ningún tipo, para poner a Elche en el mapa y con el apoyo del presidente Mazón que va a ser el mejor presidente de la Generalitat». Fueron las primeras palabras que el candidato popular realizó ante una abarrotada sede donde una y otra vez garantizó que «vamos a gobernar para todos sin excepción».

Y lo hizo plenamente consciente de las diferencias que le separan del partido de su derecha con el que está obligado a aliarse para sumar mayoría en el salón de plenos, formación con la que admitió haberse telefoneado tras conocerse los resultados.

Era pronto para ponerle líneas rojas. «De momento vamos a disfrutar de esta noche y mañana (por hoy) nos sentaremos a hablar, a articular, ellos tienen sus convicciones, nosotros tenemos las nuestras pero estoy seguro que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa», añadió.

Quiso poner el foco en el mensaje que más había repetido en su campaña: «El bien de Elche es lo que nos une y lo que los ilicitanos han querido porque las dos formaciones políticas sumamos mayoría absolutamente holgadísima, eso nos obliga a entendernos y a estar de acuerdo en los asuntos más importantes de la ciudad sin perder cada uno su esencia y sus convicciones personales como partido político abierto de centro que somos el Partido Popular», afirmó.

De cualquier manera, el candidato popular advirtió que la política de «frentismos ha acabado» y frente al pacto más que sonado con Vox se escudó en que quieren que «se sumen el resto de formaciones, por eso lo que ya dijimos será trabajar por un pacto municipal por la economía el empleo para trazar las líneas de los próximos cuatro años u ocho años. Tenemos que pensar en Elche del futuro».

Sergio Rodríguez

Delante de una fotografía de su amigo y compañero de filas Sergio Rodríguez, fallecido el 1 de agosto en un accidente de tráfico, y junto a la Virgen de La Asunción, fue el sitio que escogió para dirigirse a todos los que desde las diez de la noche tenían en la sede una sonrisa dibujada en sus caras difícil de contener.

A él le dedicó sus resultados. «Hoy estará feliz en el cielo de ver que hemos conseguido este objetivo que era de todos, de esta gran familia del PP que está absolutamente unido por el objetivo a conseguir después de tantos años», añadió emocionado, de la mano de la viuda del exconcejal popular y también integrante de su lista, María Bonamor y rodeado por todos los suyos, desde su familia, su equipo y decenas de afiliados.

«Lo consiguió Mercedes (quien fue una de las primeras en abrazarle tras llegar a Marqués de Asprillas), lo conseguimos en 2011, en 2015 por circunstancias internas nuestras perdimos la Alcaldía habiendo ganado las elecciones y ahora sumamos una mayoría social absolutamente amplia avalada para gobernar para toda la ciudad, para todos sin distinciones de ningún tipo para poner a Elche en el mapa y con el apoyo del presidente Mazón que va a ser el mejor presidente de la Generalitat» aseguró pletórico.

La satisfacción fue enorme en el cuartel general del PP, tras haber alcanzado más de 42.000 votos y once concejales, dos más que en 2019, aunque lo cierto es que para todos no fue del todo plena. Hubo quienes echaron en falta haber logrado doce concejales, los mismos que consiguió el PSOE que pese a ganar las elecciones no podrá gobernar por haberse quedado Compromís con un edil. Pese a esa espinita, nadie se quedó sin celebrar los resultados en una sede del PP que se quedó pequeña para todos los simpatizantes que acompañaron a Ruz, desde exconcejales como Manuel Latour y Luis Ángel Mateo, hasta el que fuera edil del Partido de Elche y socio de los socialistas y valencianistas, Jesús Pareja.