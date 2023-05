Propone "capacidad y energía" para "desbloquear y salir del letargo" en una ciudad de la que se enamoró desde muy joven, y presume de ser de pedanías, en concreto, de Correntías. Carolina Gracia se presenta a las elecciones con 36 años después de gobernar Orihuela en el último año tras una moción de censura que desalojó al PP del poder.

PREGUNTA: Uno de los argumentos para presentar la moción de censura fue el bloqueo del equipo de gobierno. ¿Qué han logrado?

RESPUESTA: Lo primero de todo la propia gobernabilidad. El nivel de desencuentro y enfrentamiento en el que el PP había sumido al anterior equipo de gobierno era preocupante, especialmente, porque la gestión se había bloqueado. A eso le dimos la vuelta entendiendo que las diferencias, que las hay entre partidos diferentes, se dejaban a un lado para sacar adelante cuestiones necesarias.

P: ¿Qué asuntos han desbloqueado en este último año?

R: Ahora los proyectos fluyen. Obras que no comenzaban como las rehabilitaciones de edificios como el Palacio de Rubalcava, la Caja de Ahorros de Monserrate, la Norias Gemelas o los antiguos juzgados están en marcha. De 100 trabajadores de limpieza viaria que me encontré cuando llegué, ahora hay más de 160 en temporada alta. Los comerciantes, que nunca habían tenido bonoconsumo, han tenido dos en este año. El aparcamiento regulado, que llevaba meses inactivo, lo activamos en tiempo récord. O cuestiones tan sensibles como la puesta en marcha del servicio municipal de atención a la salud mental, que el PP llevaba dos años devolviendo la ayuda de la Generalitat para su implantación, o el impulso a cuestiones como el centro ocupacional y residencia del Oriol.

P: Esto último con la ayuda de la Generalitat. ¿Cómo ha sido esa relación con el Consell?

R: Le hemos dado salud a la relación con la Generalitat, que el PP se había empeñado en poner en vía muerta. Y el resultado salta a la vista: más inversión, la compra del antiguo asilo para ubicar la residencia del Oriol, la compra del Palacio del Marqués de Rafal como única sede de la Presidencia de la Generalitat que no está en capital de provincia. Era muy triste que el president Ximo Puig diera la mano constantemente a Orihuela y el PP la mordiera en lugar de cooperar más. El presidente Puig y yo hemos trabajado de manera coordinada, con visión de futuro, y eso le ha venido bien a Orihuela.

P: ¿Qué no ha conseguido sacar adelante en este año de gobierno?

R: Teníamos claro que en un año de gobierno era complicado llegar a todo. Es un tiempo muy limitado y la administración no es tan rápida como nos gustaría. Pero estoy satisfecha de que en un año haya más proyectos en marcha que sumando los siete años anteriores de gobiernos del PP. Me hubiese gustado tener más tiempo para dejar totalmente solucionado todo el cambalache de contratos caducados o sin hacer que dejó el PP y que han perjudicado sobre todo a las empresas. También haber tenido tiempo para activar un plan de mantenimiento bien planificado para subir peldaños en el cuidado de los espacios públicos de los barrios, las pedanías y la costa. Y esta es una de las primeras cosas que haré si los oriolanos me dan la oportunidad de seguir siendo alcaldesa después del día 28.

P: Los presupuestos se iban a elevar a la junta de gobierno. ¿Por qué no se ha hecho finalmente? ¿Servirá el proyecto redactado para quien gobierne tras las elecciones?

R: Tengo que decir que el presupuesto está hecho. Que ya ha pasado por todos los departamentos y que está preparado para pasar, dijéramos, el trámite político: su paso por la junta de gobierno, el pleno, publicación y posibles enmiendas. El procedimiento que tenemos aquí impide que, en pleno proceso electoral, diera tiempo. Pero podemos decir que quien gobierne la ciudad se lo encuentra hecho, y dar carpetazo a la anomalía generada por el PP de estar desde 2018 sin aprobar presupuestos.

P: Llama la atención que al principio las ruedas de prensa fueran conjuntas con Ciudadanos y después se hayan hecho de forma individual. ¿Ha habido desgaste dentro del equipo de gobierno?

R: Bueno, no todas las ruedas de prensa o intervenciones eran conjuntas al principio, si no que se hacían casi siempre en función de las áreas de gobierno. En todo caso, en toda relación hay aristas o puntos de vista diferentes, somos dos partidos. Pero lo más importante es que las diferencias no supusieran un bloqueo de la actividad municipal que perjudicaran a los vecinos y vecinas, que fue lo que pasó con el PP. Ha quedado claro que en la fórmula de gobernabilidad el elemento que siempre falla es el PP.

P: Se le ha criticado que diera más peso a Ciudadanos, aunque siempre ha defendido que hay equilibrio. ¿Ha podido poner orden o vigilar en materias como contratación y urbanismo?

R: Cuando hablábamos de equilibrio lo decíamos porque éramos dos partidos, uno con seis concejales, el PSOE, y otro con cinco, Cs. Es decir, sin grandes diferencias numéricas. Y ese equilibrio global lo concretamos en los diferentes ámbitos como la alcaldía, la junta de gobierno y los y las alcaldesas pedáneas. Y no ha funcionado mal. El objetivo de la gestión no era vigilarnos unos a otros, sino desbloquear. Y claro hay cosas que me han gustado más y otras que menos de la gestión de Ciudadanos. Pero el PP no puede dar lecciones sobre esto. El señor Bascuñana le dio las mismas concejalías a Ciudadanos que ha tenido con nosotros, pero con una proporción de 9 a 6 concejales. No tienen mucha credibilidad sus críticas, la verdad.

P: A su vez, se han enfriado las relaciones con Cambiemos. ¿Está más sola después de este año?

R: La verdad es que me siento mucho más acompañada política y socialmente tras este año de gobierno. En cuanto a Cambiemos, han ido enfriando la relación según nos acercábamos al periodo electoral. Aquí tiene mucho que ver la estrategia de partido. También lo entiendo. Pero PSOE y Cambiemos tenemos una vocación de progreso que hace que tengamos más elementos en común que de discordia, tal y como ocurre en el Botánic.

P: ¿Con quién pactaría?

R: Veremos el 28 de mayo. Yo espero conseguir una mayoría amplia que nos permita gobernar incluso en solitario. En todo caso, estamos abiertos a acuerdos con partidos que crean en las políticas de progreso, que defiendan la diversidad, la igualdad y una Orihuela con más oportunidades y más social.

P: ¿Tiene líneas rojas?

R: La línea roja es Vox, y el PP parece que está deseando pactar con quien ya ha dicho que va a recortar derechos a mujeres maltratadas, a gays y lesbianas o que no cree en la sanidad o la educación pública. El señor Vegara, además de preocuparse por su situación judicial, debería preocuparse por los colectivos a los que Vox quiere cortarles las alas, pero parece que no le importan.

P: ¿Qué asuntos serían los prioritarios a la vuelta de las elecciones?

R: En mi opinión, poner en marcha los planes de mantenimiento y mejora de calles, parques y jardines en los barrios, pedanías y costa. Con un aumento de 3 millones del presupuesto y un plan de choque adicional a través de los remanentes de tesorería. Además, esto se puede hacer de inmediato. Seguir incrementando el personal para la limpieza del municipio y con el impulso en dos cuestiones clave: el suelo para la Ciudad Deportiva y para el parque empresarial. También en el plano de la vivienda poner en marcha las ayudas para que las familias o particulares puedan comprar y rehabilitar casas en el casco histórico y en las pedanías con un plan destinado para que los jóvenes puedan acceder a su primera vivienda al tiempo que se revitalizan las pedanías, en las que hay mucha vivienda vacía.

P: ¿Cuáles son las propuestas estrella de su programa electoral?

R: Como ya he dicho, el mantenimiento y limpieza es vital. Todos nos merecemos vivir en un espacio más limpio y cuidado. Me parece fundamental que Orihuela cuente con un Plan Estratégico consensuado con todo el tejido socioeconómico aprovechando el trabajo también del Consejo Cívico, del que salieron muchas ideas, pero que se quedaron congeladas. Necesitamos tener claro el rumbo de Orihuela en muchos aspectos. Se ha gobernado con impulsos y ocurrencias, y así es difícil avanzar de manera planificada. Insisto, para mí es muy importante contar con suelo para un parque empresarial porque no podemos permitir que haya empresas que se quieran instalar, pero no puedan, y crear nuevos espacios para la formación de trabajadores y para facilitar el trabajo de autónomos y freelance como los centros de coworking. Por supuesto, la Ciudad Deportiva es una prioridad absoluta, así como reforzar la cobertura social del municipio con más servicios. También crear, por primera vez en la historia de Orihuela, un Plan de Ocio, que los jóvenes y familias nos piden como agua de mayo. Nos hemos comprometido también con los vecinos y vecinas a poner en marcha la decisión de Ximo Puig de que las familias con dos hijos sean contempladas como familias numerosas, y lo haremos además aumentando los beneficios que se contemplan, así como abrir las ayudas a familias monoparentales.