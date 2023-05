Tras la resaca electoral, toca jornada de reflexión en los partidos que conformarán la corporación oriolana. Las urnas han hablado, y todos coinciden en que ahora es el momento de interpretar los resultados tras una noche de elecciones con cierto baile de cifras. Hasta el 90% de los votos escrutados Ciudadanos y Vox empataban a tres concejales y hasta el 94% el PP lograba once concejales, lo que le permitía gobernar en minoría. Finalmente, obtuvieron diez concejales, mejorando con un edil más el resultado de las últimas municipales, y aunque fueron la lista más votada, aglutinando un 38,6% de los votos, se verán abocados a pactar, en un Ayuntamiento en el que la mayoría absoluta se sitúa en 13 sobre un total de 25.

Vox duplicó sus ediles, pasando de dos a cuatro, acaparando un 14% de los votos, 2.366 apoyos más que hace cuatro años, casi los mismos que perdió Ciudadanos, que logró solo tres representantes de los cinco que tenía, por lo que el partido de José Aix deja de tener la llave de la Alcaldía, pese a que uno de sus mensajes de campaña fue que era el momento de presidir la corporación tras siete años cediéndosela al PP y después al PSOE en el último año, a raíz de la moción de censura para desalojar al exalcalde Emilio Bascuñana.

En este escenario, el PP sumaría 14 concejales con Vox y 13 con la formación naranja. El alcaldable Pepe Vegara, entre continuas felicitaciones, ha manifestado este lunes que "lo que tenemos que hacer es sentarnos, analizar los resultados y ser capaces de interpretar lo que Orihuela quiere". A raíz de esto "tomaremos las decisiones para los pactos, siendo capaces de dar al ciudadano la respuesta que espera".

En este sentido, ha incidido en que hoy mismo se sentará con su equipo para "ver con detenimiento cómo ha funcionado el electorado, qué es lo que pide y qué es lo importante a la hora de pactar para a partir de ahí, en el minuto uno, empezar a trabajar".

Vegara no ha indicado calendario, pero ha afirmado que los plazos que se da son "los más cortos que pueda, sin mañanas ni tardes, tenemos que empezar ya", porque "es urgente tomar algunas medidas para que cuando lleguemos tengamos la mayor parte del trabajo posible hecho".

Sin duda, deberá sacar a relucir su capacidad de negociación y entendimiento, poniendo en práctica aquello por lo que cree que "la política es el oficio más noble del mundo, porque se trata de ponerte enfrente de una persona que piensa diferente a ti y llegar a un acuerdo para que se beneficie un tercero".

Así, valorará las propuestas del resto de fuerzas políticas, porque "en este periodo todos tendrán voz y todos van a ser escuchados", ha insistido, incluso advirtiendo de que no habrá ánimo de revancha. No obstante, no se puede obviar que Ciudadanos, tras siete años siendo su socio, se alió con el PSOE para hacer alcaldesa a la socialista Carolina Gracia. Además, Vegara ha criticado una campaña conjunta entre la formación naranja y los socialistas.

Y aún más, han sido notorias las acusaciones entre Vegara y Aix, al que ha atribuido "una nefasta o nula gestión", además de de buscar sus intereses y la de dos empresarios, y no las del municipio: "No debemos caer nuevamente en las garras de estos parásitos de la política que solo tienen como objetivo medrar y convertir al Ayuntamiento en su cortijo o empresa", decía el popular en campaña. Sin olvidar que incluía en sus listas a dos investigados por prevaricación en contratos municipales, Ángel Noguera (número cuatro) y Luisa Boné (número dos), el primero de ellos por partida doble, aunque finalmente este se queda fuera, al igual que el hasta ahora concejal Antonio Sánchez (quinto en la candidatura).

A su vez, Aix afirmó antes de los comicios que Vegara "está absolutamente inhabilitado para asumir cualquier responsabilidad pública", en referencia a que el fiscal le pide siete años de cárcel. Sin embargo, este lunes ha dejado la iniciativa a los populares: "La pelota ahora está en el tejado del PP, que tiene que decidir si quiere una Orihuela de ultraderecha o una Orihuela tranquila, moderada y centrada en la solvencia de la gestión", ha subrayado Aix después de felicitar al ganador y agradecer a su equipo "el buen resultado a pesar de la tendencia nacional", resaltando que "Orihuela ha demostrado que hay un proyecto de centro consolidado como es el nuestro".

Tampoco hay acuerdo, de momento, para gobernar con Vox, ha recalcado Vegara, al tiempo que ha subrayado que "Orihuela no se merece líneas rojas, sino gente que venga a sumar, trabajar y cambiar de verdad esta ciudad en la que todos quepamos y nos sintamos de un proyecto de todos y para todos".

El general Manuel Mestre, de Vox, prometió que transformaría la Concejalía de Igualdad-LGTBI en la de Familia, estableciendo medidas fiscales de apoyo a la maternidad y a la conciliación de la vida laboral y garantizando -matizó- los derechos de todos los colectivos representados en la sociedad oriolana.

Al mismo tiempo, se ha presentado como el candidato de la "honestidad", látigo de la corrupción y de "una endogámica y mediocre casta dirigente". Agua, política lingüística, familia, rebaja de impuestos y recorte de gastos y subvenciones han sido sus grandes bazas.

Así, ha confeccionado una lista electoral en la que no hay personas que se hayan dedicado a la política, salvo él, también diputado nacional. Su número dos es el abogado Gonzalo Montoya, letrado del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Orihuela-Alicante. También entra en la corporación la farmacéutica de La Murada Anabel García y la periodista María del Carmen Portugal, autora del libro "El obispo a lomos de una mula".

A Gracia, que se queda en segunda posición con seis concejales -manteniendo a María García y Luis Quesada como número dos y tres-, no le ha servido su posición como alcaldesa ni el apoyo del Consell para aumentar el número de votos, con el Plan Vega Renhace y la compra del Palacio del Marqués de Rafal para convertirlo en sede presidencial, la única fuera de una capital de provincia, entre otras inversiones como la adquisición del antiguo asilo. Tampoco al PSOE en las autonómicas, en donde solo el 26% de los oriolanos le ha dado su voto.

Cambiemos, a pesar de su coalición, también ha sido castigado por su apoyo a la moción a la censura, obteniendo dos concejales -Carlos Bernabé, psicólogo y orientador educativo, y Leticia Pertegal, docente y experta en Patrimonio-, uno menos que hace cuatro años.

Vegara ha optado por un PP renovado en el que solo mantiene como número tres a Víctor Valverde. Pese a sus varios guiños a la Costa, se queda fuera Antonio Cerdán, presidente de Claro, que iba en el puesto 14.

El Partido para la Independencia Orihuela Costa (Pioc) no ha obtenido representación. Con 1.382 votos (un 4,56%) se ha quedado arañando un concejal.

Primeras medidas de Vegara

Vegara ha indicado que "tenemos que pensar en lo importante, pero primero hay que hacer lo urgente". A su juicio, "Orihuela está sucia, desde Barbarroja hasta la playa". Esta misma mañana paseando por el centro de la ciudad, según ha explicado, ha recibido varias quejas de los vecinos por el estado de las calles, la glorieta, la fuente...

Por eso, ha continuado, lo primero es realizar "un plan de choque de limpieza viaria, de podas, funcionamiento del día a día de una ciudad, empezar a poner a Orihuela en marcha, limpiarla, ordenar, los parques infantiles -hay algunos que son literalmente peligrosos para los niños-". Todo eso "tenemos que cambiarlo ya, y eso es trabajar, trabajar y trabajar", ha insistido. Luego, ha concluido, "empezaremos a emprender los grandes proyectos, que los tenemos y que los vamos a arrancar, algunos de ellos no los podremos terminar en cuatro años ni siquiera en ocho pero tenemos que empezar".

En una entrevista a este diario, en plena campaña, manifestó que lo urgente era la aprobación del presupuesto, la limpieza viaria, reparación de viales, mantenimiento de colegios y "una larga lista de todo lo que PSOE y Ciudadanos no han hecho en este último año".

De esta forma, se centrará en la reestructuración del servicio de aseo urbano y recogida de podas, sacará a licitación el servicio de mantenimiento de viales y zonas verdes, dotándolos de más presupuesto y actualizándolo a la necesidad actual y también el de los chiringuitos.

Solicitará la supresión del peaje de la AP-7 a su paso por Orihuela Costa, lo que, en su opinión, reduciría el tráfico de la CN-332 considerablemente, mejoraría la movilidad de los habitantes de la zona costera y posibilitaría la permeabilidad peatonal, mejorando la seguridad vial y la sostenibilidad ambiental.

También ejecutará la pasarela peatonal sobre el puente de la AP-7 Lomas de Cabo Roig y acerado en ambos sentidos, que incluirá en su primer presupuesto.

Además, entre sus promesas para la Costa, está la creación de la Concejalía de la Costa y Residentes Internacionales, con un plan de inversión específico para actuaciones y con un concejal delegado que será residente en la zona que se coordinará con otras áreas como infraestructuras, limpieza viaria, playas y parques y zonas verdes.

A más largo plazo, apuesta por la implantación del parque empresarial y el refuerzo del polígono Puente Alto, así como la Ciudad Deportiva y la reactivación del centro histórico.

Así, se ha mostrado convencido de que su partido "es la única que puede asegurar el despegue que todos esperamos", porque "Orihuela tiene que jugar en la Champions y aspirar a ganarla".