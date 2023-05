El general del Ejército del Aire Manuel Mestre abandona el Congreso de los Diputados cansado de "los tics de una endogámica y mediocre casta dirigente" para ser el candidato de Vox a la Alcaldía de Orihuela. Afirma que Ciudadanos no es de fiar, un partido que ha tenido la habilidad de copar las pedanías con alcaldes pedáneos que han hecho una labor de "compra de votos a cambio de regalías". Promete una revisión de impuestos y de las subvenciones que da el Ayuntamiento, algunas "dirigidas a la captación del voto y a la creación de una red clientelar". Avanza que se pondrá al frente de cualquier manifestación ciudadana que exija los derechos al agua de la Vega Baja y la derogación de la Ley de Inmersión Lingüística: "El requisito lingüístico nunca será un requisito de acceso a la función pública de nuestro Ayuntamiento".

PREGUNTA: ¿Qué le ha motivado para dejar el Congreso de los Diputados y presentarse como candidato en Orihuela?

RESPUESTA: Dos motivos: primero, hay un punto de frustración en mi labor como diputado nacional, ya que mi experiencia en el Congreso me hace ver con claridad la fragilidad de las instituciones, la deficiente representación parlamentaria, la mínima rendición de cuentas y los tics de una endogámica y mediocre casta dirigente que impone su "memoria" y actúa en clave de la autocracia. Por otra parte, está mi deseo de servir a mi pueblo de una manera más concreta y palpable que en el Congreso en base a la experiencia política que he obtenido.

P: En los últimos días se ha producido un cruce de acusaciones entre los dos concejales de Vox en el Ayuntamiento. Asunción Aniorte lo ha definido a usted como "chillón, misógeno y embustero", además de acusarle de poner a su sobrino en las listas de 2019 y ha criticado que el partido pidiera la asignación municipal. ¿Cómo se defiende? ¿Puede afectar esto a la confianza del votante?

R: De los insultos no puedo defenderme nada más que negándolos y no contestándolos. Si el votante me conoce a mí y a la señora Aniorte, seguro que no habrá pérdida de confianza. Si no nos conoce, no cabe duda que puede afectar.

P: A menudo critica la corrupción, con alcaldes y concejales imputados o investigados, ¿por qué Vox es diferente?

R: Porque Vox viene a la política con las manos limpias. Ninguno de los miembros de mi lista ha participado nunca en política excepto yo, que soy diputado nacional. Todos tenemos una vida profesional plena y no necesitamos la política para vivir sino que la interpretamos como un servicio a la sociedad.

P: También ha criticado el clientelismo y "el caquismo 2.0" que practican algunos alcaldes pedáneos. ¿Ciudadanos es de fiar? ¿Pactaría con ellos? ¿Y con el PP?

R: Ciudadanos no es de fiar en base a su actuación a lo largo del mandato, rompiendo un pacto con el PP para entregarse al PSOE, que le garantizaba mejor los intereses del señor Alcántara. Todo eso en contra de su dirección nacional. Ha tenido la habilidad de copar las pedanías con alcaldes pedáneos que han hecho una labor de "compra de votos" a cambio de regalías. Los pactos los definiremos en función del apoyo que nos den los ciudadanos, y tienen que representar inexcusablemente los deseos de los votantes.

P: Si Vox llega al gobierno, ¿quitará la Concejalía de Igualdad-LGTBI?

R: La transformaremos en la Concejalía de Familia, que es un concepto más amplio e inclusivo. Esta concejalía se ocuparía de establecer las medidas fiscales de apoyo a la maternidad y a la conciliación de la vida laboral. Por supuesto que garantizaremos los derechos del colectivo LGTBI y de todos los colectivos representados en la sociedad oriolana.

P: Ha prometido recortar impuestos, como ¿cuáles?

R: IBI, aplicando un 0,4% al urbano y 0,3% al rústico. Reducir el 50% para familias con hijos y exención del mismo para familias numerosas. Para las empresas que promuevan el I+D+i, reducción del 70% en impuestos municipales y con exención los dos primeros años de constitución. El impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Revisaremos el impuesto sobre Actividades Económicas, impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

P: Una de sus herramientas es la capacidad de gestión, ¿qué gastos superfluos y subvenciones habría que eliminar?

R: Estudiaremos una por una, con criterios de racionalidad, todas las subvenciones que en la actualidad da el Ayuntamiento, algunas de las cuales van dirigidas claramente a la captación del voto y a la creación de una red clientelar.

P: ¿Cuáles son sus prioridades o medidas estrella en patrimonio histórico?

R: Estimular la conservación del casco histórico facilitando ayudas a empresas turísticas que se establezcan en edificios del casco antiguo promoviendo la conservación y limpieza. Negociar la desamortización de solares en desuso con sus propietarios y mediante la actuación de una empresa público-privada para la construcción de viviendas sociales para jóvenes. Rehabilitación de fachadas sin coste para los propietarios. Acuerdo con la Iglesia para el usufructo de sus bienes inmuebles infrautilizados.

P: Habla de restaurar los derechos del agua y el uso de la lengua propia, precisamente en la capital de la Vega Baja, ¿cómo?

R: Desde el Ayuntamiento activaremos las medidas legales necesarias dentro de sus competencias, incluidas la petición de derogación de determinadas leyes. Apoyaremos a todos los colectivos ciudadanos que promueven la eliminación de los caudales ecológicos y la imposición lingüística. Nos pondremos al frente de cualquier manifestación ciudadana que exija los derechos al agua de la Vega Baja y la derogación de la Ley de Inmersión Lingüística. El requisito lingüístico nunca será un requisito de acceso a la función pública de nuestro Ayuntamiento.