Bizum es un sistema de pagos móviles en España que permite realizar transferencias instantáneas entre particulares y pagos en comercios de manera sencilla y rápida. Se integra dentro de las aplicaciones de las entidades bancarias que quieren participar en ella, permitiendo enviar y recibir dinero utilizando solo el número de teléfono.

También facilita el hacer donaciones a ONGs, cobrar un décimo de Lotería y pagar en algunos establecimientos y servicios online. La gran ventaja de Bizum es su inmediatez y la facilidad de uso, ya que no requiere compartir información bancaria adicional ni descargar aplicaciones extra, ya que se hace desde la misma app del banco.

Este sistema de pago está ampliamente extendido en nuestro país y es raro que alguien no lo conozca o que no lo use en su día a día. Incluso hay una versión de Bizum para menores de edad. Por eso hay que estar al día de todas las novedades y actualizaciones de la plataforma pero también de las estafas que puedes sufrir mediante esta aplicación, tal y como te contamos en este artículo. También tienes que saber que Hacienda tiene en el ojo de mira las transferencias y aquí te explicamos si hay que declarar estos importes.

¿Cuánto es el importe máximo que puedes enviar entre particulares?

En el blog de Bizum se especifica exactamente el número de bizums y el importe de los mismos para que lo tengas claro:

Límites por operación: existe un mínimo de 0,5 euros y un importe máximo Bizum de 1.000 euros.

existe un mínimo de 0,5 euros y un importe máximo Bizum de 1.000 euros. Número de Bizums : puedes enviar un número ilimitado de operaciones, sin embargo, al día solo puedes enviar un importe máximo Bizum de 2.000 euros.

: puedes enviar un de operaciones, sin embargo, al día solo puedes enviar un importe máximo Bizum de 2.000 euros. Cantidad mensual: en el caso del límite mensual está establecido que mensualmente puedes enviar un importe máximo Bizum de 5.000 euros al mes.

En el caso de las donaciones la cosa cambia. “Con Bizum puedes hacer donaciones de hasta 1.000 euros de cantidad, sin límite de operaciones. Es decir, que podrás donar un importe máximo Bizum de hasta 1.000 euros todas las veces que quieras y a todas las ONG’s que desees”, explican en el blog de la aplicación.

Receptor de Bizum

Pero ¿qué pasa si eres el receptor de esos Bizum? Pues muy sencillo, en este caso no hay importe máximo “ya que el límite está asociado al máximo que tengas establecido con tu entidad”. Así pues, tendrás que informarte con tu banco de cuál es este límite de recepción de Bizums.