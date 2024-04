¿Qué debo revisar antes de confirmar el borrador de la renta este 2024?

A finales del mes de junio finaliza el plazo de presentación de la declaración de la renta y durante estas semanas todavía se está a tiempo de consultar el borrador. En cualquier caso, el consejo de los expertos es no apresurarse a la hora de confirmarlo y asegurarse que está todo correcto. A continuación, todo lo que hay que tener en cuenta para evitar errores.

Lo primero es saber si el contribuyente está obligado o no a presentar la declaración de la renta. No hay que rendir cuentas con Hacienda cuando los ingresos anuales no llegan a una determinada cantidad. Ahora bien, aunque no se esté obligado a presentar la declaración, podría salir a devolver y, en ese caso, sí que interesaría hacerla. Puedes comprobarlo usando Renta Web o la app.

Apartados del borrador

El borrador no es infalible y podría contener errores u omitir datos que pueden perjudicar al contribuyente. Por tanto, el primer paso es revisar los diferentes apartados que contiene. En el caso de que se vaya a utilizar Renta Web, también es importante repasar que los datos fiscales son correctos antes de exportarlos a la declaración.

Declaración conjunta o individual

Para saber si sale más rentable hacer la declaración de manera individual o conjunta hay que incluir en Renta Web el número de referencia o Cl@ve PIN del cónyuge y de los hijos menores de edad que hayan tenido ingresos durante 2023. De esta forma, se puede comprobar si conviene más hacerlo de una manera u otra. Sobre el tema de los hijos conviene informarse detenidamente a través de la Agencia Tributaria

Datos personales y familiares

Podría darse el caso que durante el año 2023 el contribuyente haya cambiado de domicilio, se haya casado o divorciado, haya tenido un hijo o mayores a cargo, etc. Es fundamental que toda esa información quedé correctamente recogida.

Bienes inmuebles

Hay que asegurarse que los rendimientos de los inmuebles declarados se imputan correctamente y que la titularidad está bien. Las propiedades alquiladas también tienen que reflejarse en la declaración igual que la transmisión de bienes por venta, donación, etc.

PI STUDIO

Deducciones

Hay deducciones que son importantes tener en cuenta y que no hay que olvidar en la declaración de la renta. En los gastos del trabajo se pueden incluir las cuotas sindicales, las de colegios profesionales o los gastos de defensa jurídica hasta una cantidad máxima de dinero.

También está la desgravación por vivienda habitual siempre y cuando se tenga un crédito hipotecario y se cumplan unos requisitos. Si es así, se pueden añadir también los gastos asociados como los del seguro de vivienda, escritura, etc.

Otra deducción a tener en cuenta es la familiar y también la desgravación por maternidad, si es el caso. Finalmente, conviene comprobar las deducciones autonómicas, que pueden diferir en cada comunidad.