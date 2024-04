El truco para saber cuándo te pagarán la declaración de la renta: dónde consultar

La declaración de la renta es un trámite anual obligatorio en nuestro país que consiste en informar a la Agencia Tributaria sobre los ingresos, gastos, inversiones y deducciones realizadas por las personas físicas a lo largo del año fiscal anterior. Este proceso es esencial para calcular el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que es uno de los principales instrumentos del sistema tributario español para redistribuir la riqueza y financiar servicios públicos.

El periodo para presentar la declaración de la renta comenzó el pasado 3 de abril y se prolongará hasta el 1 de julio. Durante este tiempo, los contribuyentes deben cumplimentar y presentar su declaración, que puede resultar en que deban pagar más impuestos o, por el contrario, recibir una devolución si es que pagaron de más durante el año. Así, el 7 de mayo comenzará el plazo para presentar la declaración de la renta por vía telefónica y el 25 de mayo se inicia el plazo para la solicitud de cita previa para realizar este trámite de forma presencial.

El proceso de declaración se ha simplificado considerablemente con la digitalización de los servicios tributarios. La Agencia Tributaria ofrece el programa Renta Open Web, una plataforma en línea donde los contribuyentes pueden acceder a un borrador de su declaración ya prellenado con los datos que la Agencia tiene en su poder. Esto incluye información proporcionada por empleadores, bancos, y otras entidades. Los contribuyentes pueden modificar este borrador si es necesario, agregar información adicional o corregir datos incorrectos antes de la presentación final.

Uno de los aspectos más importantes de la declaración de la renta es la correcta aplicación de las deducciones. Existen diversas deducciones estatales y autonómicas que pueden reducir la cantidad de impuestos a pagar. Por ejemplo, las deducciones por inversión en vivienda habitual, por donaciones a organizaciones benéficas y por grandes familias o personas con discapacidad a cargo. Además, hay deducciones específicas aplicables en las distintas comunidades autónomas que pueden ser beneficiosas dependiendo de la situación personal y financiera del contribuyente.

Cómo saber cuándo te pagarán la declaración de la renta

Saber cuándo la Agencia Tributaria te devolverá el dinero de la declaración de la renta es una de las dudas más habituales cuando realizamos este trámite. Hacienda tiene, como máximo, un plazo de 6 meses para pagarte pero lo habitual es que lo realice poco tiempo después a la resolución de tu declaración.

Si quieres salir de dudas, en el TikTok de ‘Tu blog fiscal’, que ya acumula más de 625.000 seguidores, nos explica cómo podemos consultarlo de forma fácil.

“Si ya has presentado la declaración de la renta se podrás ver, en el caso de que sea Hacienda el que te tenga que devolver a ti el dinero, el estado de la tramitación. Os aparecerá un mensaje como este: ‘Órgano gestor: oficina contable. Subdirección general de Contabilidad’ y un mensaje debajo en el que se indica el ‘Estado de tramitación’. Y en este caso se indica que “el pago de su devolución se realizará en 3 días hábiles”, explican en el vídeo. En el caso que se muestra este el plazo para la devolución que variará en cada caso.

Cómo consultar el plazo en el que te devolverán el dinero de la declaración

Sigue estos pasos para saber cuánto tiempo tardarán en devolverte el dinero de la declaración de la renta:

Entra en la web de la Agencia Tributaria o en la app Pincha sobre el icono ‘Renta’ Pincha sobre ‘Renta 2023’ Ahora tienes que entrar en ‘Tramitación de borrador/declaración’ (aunque ya la hayas presentado) Ahora estás en el espacio donde se puede hacer la declaración pero ahí será donde deba aparecer el mensaje anterior.

Según nos indican en ‘Tu blog fiscal’ esta información también se puede consultar en ‘Estado de tramitación’ “pero me he dado cuenta de que no siempre funciona”, señala.