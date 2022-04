Miles de ilicitanos vuelven a acompañar a Jesús Triunfante en el Domingo de Ramos

Las calles de Elche han vuelto a recuperar el manto amarillo de palmas para honrar a Jesús Triunfante en el Domingo de Ramos, ya que miles de personas se han echado a las calles para participar en la procesión. La palabra más repetida durante esta mañana es "ilusión" por volver a tener una tradición que tiene el sello de Fiesta de Interés Turístico Internacional y que se quedó relegada a los balcones y a la intimidad por la pandemia de coronavirus.

Cierto es que había temor a que las condiciones climatológicas no acompañasen, como no ha sido el caso, o que incluso visitantes e ilicitanos se desenganchasen de la procesión en busca de las playas. Pero no ha sido así, porque la cita ha sido multitudinaria y el ambiente es completamente festivo por el centro histórico.

Están los más fieles que salen dentro de la comitiva, como también quiénes observan desde la distancia o desde la terraza de un bar, pero lo que está claro es que la sensación de liberación está, y hoy las familias se han puesto sus mejores galas para celebrar que la vida parece que vuelve a tener el sentido de siempre tras las múltiples restricciones que la situación epidemiológica dejó.

Cierto es que el uso de la mascarilla ha quedado a elección de cada cuál, y principalmente son las personas más mayores quiénes deciden cubrirse la boca.

En cuanto al acto litúrgico, apenas pasaban las 10.45 horas cuando el rector de la basílica de Santa María, Ángel Bonavía, ha bendecido las cientos de palmas desde el Paseo de la Estación, así como las más de 1.000 flores del Pas de la burreta. Después, los 46 costaleros organizados por la Junta Mayor de Cofradías han emprendido un trayecto hasta el Palacio de Altamira y la Avenida del País Valenciano para terminar junto a la Basílica de Santa María. La llega se espera a las 13.30 horas y después tendrá lugar la eucaristía.

En la comitiva se encontraban los miembros de la tripleta de este año así como buena parte de la corporación municipal, como el alcalde, Carlos González, como ediles del resto de grupos municipales. De igual forma representantes del Colegio de Abogados de Elche, ya que es la entidad abanderada este año, así como el pregonero de la Semana Santa, Álvaro Antón, representantes de los entes festeros de la ciudad, de la Venida de la Virgen, Corpus y Misteri. Tampoco se han perdido la cita voluntarios de Cruz Roja que participaron en el taller de palma que organizó la propia institución humanitaria.

Palmas de nivel

Entre los participantes en la procesión se encontraban los artesanos que participaron en el concurso de palma, que tuvo el fallo final ayer en el Centro de Congresos, como es el caso de Paqui Díez, que con su espectacular palma en homenaje a las obras de Miguel de Cervantes se llevó el primer premio en la categoría especial. "Llevo diez años haciendo palmas para concurso y evidentemente me gusta que hoy haya podido salir a la luz porque es mucho trabajo", resalta esta ilicitana mientras sigue el paso en la procesión.

Manuel Bená, que ha quedado segundo en la misma categoría explica que a pesar de que ha existido un parón de dos años él no ha dejado de seguir con la tradición. Este ilicitano lleva once años realizando palmas como puro entretenimiento después de que se jubilase.

Con su palma representa al Molí Real del Parque Municipal, así como a la palmera "La Pipa" que tras sufrir los efectos de una tormenta se quedó arqueada y es también uno de los ejemplares referentes en la ciudad. Durante el recorrido podía observarse una gran cantidad de palmas rizadas de gran elaboración y los propios artesanos señalaban que hacía tiempo que no veían tanta presencia de estas obras artísticas.

El propio presidente de la Junta Mayor, Joaquín Martínez, señalaba a este diario que las emociones son muy buenas porque creen que este Domingo de Ramos no ha tenido ninguna diferencia, ni en itinerario ni en asistencia, en relación al de otros años, a diferencia del uso de la mascarilla.