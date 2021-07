Del Pozo: "En el Hércules se han terminado los aires de grandeza, somos un equipo humilde"

"Lo primero es pedir perdón a la gente primero por el retraso después de varias semanas de haber acabado y pedirles disculpas por no haber podido cumplir los objetivos que se marcaron. Ha sido un desastre y hay que asumirlo. Muchas de las cosas que se plantearon no fueron por el camino idóneo, hay que reconocer errores propios y aprender de ellos. Desde el principio las sensaciones fueron malas y no fuimos capaces de mejorar", señaló Del Pozo, que pasó a hablar del presente. "Dije a los responsables que yo no era ningún problema, podía renunciar al contrato y me marchaba si no contaban conmigo. Era justo ponerlo sobre la mesa, no iba a ser ningún impedimento. Se han tomado unas semanas y ahora se ha concretado el tema deportivo. El fútbol base para mí es fundamental, el trabajo de la pasada temporada fue excepcional y hay que agradecérselo a Robles", señaló el director deportivo.

"Estamos en la cuarta categoría, hay que asumirlo y eso presenta un escenario complicado en el aspecto económico. Todos tenemos que hacer un esfuerzo. Va a suponer una dificultad añadida por la desilusión de la gente pero hay que pasar página super rápido. En el fútbol las revanchas empiezan ya. Necesitamos arrancar rápido y tener el apoyo de todos. Es momento de reflexionar y dentro del dolor pensar en nuestro club y dar un paso adelante. No podemos seguir haciendo reproches que solo perjudican al Hércules. Va a ser un año terrible y hay que tirar con toda la energía del mundo. Tenemos un grupo exigente porque los clubes de a provincia que han subido tienen una fortaleza económica muy superior a la nuestra", expuso Del Pozo.

"Habrá un ajuste muy importante de la plantilla. Tendremos 15, 16 o 17 jugadores de buen nivel y luego contar con la cantera con jugadores que vengan con una energía importante como Solbes, Sergio Molina, Palmera, Dennis, Pau, Poveda, Mario Méndez, Velázquez o Nico... van a tener el momento de ser ellos quienes derriben la puerta. Antes de firmar un jugador de fuera les daremos la oportunidad de que al entrenador les llene. Hay que competir cada partido. El Hércules no va a hacer un equipo para ser dominante en la categoría, ni para ser primero y subir de categoría. No va a tener esa fortaleza. En el Hércules se han terminado esos aires de grandeza, somos un equipo humilde. No estoy para contar historias que no son. Es nuestra realidad. El presupuesto se ha reducido increiblemente", afirmó Del Pozo.

El entrenador madrileño Manolo Díaz no continuará la próxima temporada al frente del Hércules, según ha anunciado el director deportivo. "Ha realizado un trabajo excepcional, pero hemos pensado que es mejor empezar el nuevo proyecto de cero. Creo que separarnos es lo más idóneo para él y para nosotros", explicó Del Pozo, quien también anunció las rescisiones de contrato unilateral de Yerai González y de Borja Martínez al aplicar una cláusula de descenso.

En cuanto al nuevo entrenador, anunció que hablará con "cuatro o cinco candidatos" y que se guiará para su elección por criterios deportivos"