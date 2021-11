Álex Martínez: «El equipo está con el míster, vamos a darle la vuelta a la situación»

Álex Martínez reaparecerá este domingo ante el Murcia, su exequipo. Tras varias semanas recuperándose de una inoportuna lesión, está convencido de que el Hércules resurgirá y ocupará la posición que se merece.

¿Ya totalmente recuperado de su lesión?

He estado dos semanas con unas molestias en el isquio y no hemos querido arriesgar. La verdad que no noto nada y estoy entrenando muy bien. Estoy disponible para jugar.

El domingo espera un encuentro entre dos equipos históricos que no atraviesan por su mejor momento...

Es un partido especial para mí, ya que estuve un año maravilloso en el Murcia en el que estuvimos a punto de subir a Segunda. Tengo muy buenos recuerdos. Son dos grandes equipos que deberían estar en otra categoría pero por circunstancias estamos aquí. Es un partido de los que da gusto competirlo y por supuesto ganarlo.

El Hércules no está bien en casa pero el Murcia tampoco está bien a domicilio...

Nosotros nos hemos quedado un poco apalancados. Nos cuesta ganar los partidos por pequeños detalles pero el equipo está trabajando bien, creemos en nosotros y en lo que estamos haciendo. Tenemos que dar un paso adelante e intentar volver a ganar porque el equipo se lo merece.

14 goles encajados en 11 partidos...

Cuando un equipo no gana hay que corregir errores y sobre todo dejar la portería a cero. Al final en esta categoría eso es fundamental. Tanto en ataque como en defensa tenemos que dar un paso más. El equipo está trabajando bien y vamos a darle la vuelta a la situación.

¿Qué ambiente se respira en el vestuario?

Cuando llevas varios partidos sin poder ganar el equipo tienes esa rabia de que estás trabajando y no nos está dando para conseguir los tres puntos. Hay un grupo fenomenal, trabajamos al 200 por cien en cada entrenamiento pero no están saliendo las cosas. Igual que hay equipos que empezaron muy bien y ahora tienen una racha mala, nosotros empezamos muy bien y ahora estamos atravesando una mala racha. La única forma es trabajar al 300 por ciento e intentar darle la vuelta a la situación.

La afición ya está deseosa de ver una victoria del Hércules en el Rico Pérez...

La verdad es que se lo merecen porque están sufriendo como nosotros. Cuando un deportista compite, lo que quiere es ganar y no están saliendo los resultados. Una victoria el domingo lo cambia todo y vamos a intentar por todos los medios conseguir los tres puntos.

¿Dónde pueden estar las claves del partido?

Al final en estos partidos la clave es mantener a portería a cero. Será un partido igualado como todos en esta categoría. En los pequeños detalles siempre está la clave del partido y ser contundente. Al final puede pasar de todo. Hay que ser contundentes en las dos áreas. Si tienes ocasiones de gol y metes al menos una es muy difícil que te hagan gol. Vamos a intentar ir a por el partido desde el minuto uno y estoy seguro de que podemos sacar el partido adelante.

Al final la cuerda siempre se rompe por el mismo sitio cuando no salen los resultados. ¿Cómo está viendo al míster?

Muy bien. Nos da mucha fuerte, el equipo está arropándolo. Estamos muy contentos con él, con su trabajo, por cómo nos trata en el día a día. Siempre el perjudicado cuando no salen los resultados es el entrenador, pero nosotros estamos tratando por todos los medios de sacar los partidos para adelante, el cuerpo técnico se lo merece, hace un trabajo inmenso. El equipo está con el míster y con sus ideas, creemos en ellas y estamos trabajando para hacerlo en el campo.

¿Qué balance hace de estas 11 jornadas?

Hemos ido de más a menos. Hemos perdido esa confianza que teníamos, de soltarnos en el campo... y al final con los pequeño detalles se nos están yendo los partidos. Ganamos un partido y estamos arriba otra vez, aún queda hasta junio. Estoy convencido de que esto lo vamos a sacar adelante , ahora hay que esta juntitos y ponernos el mono de trabajo.

Los líderes están a 5 puntos...

La Liga termina en junio. La Nucía parecía que iba a ascender ya y al final no es así. Son muchas jornadas y hay que ir pasito a pasito. Esto es muy largo y lo que vale en la constancia. El balance se hace al final.