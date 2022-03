El Rico Pérez... vaciado

La tendencia es tan mala como preocupante. El Rico Pérez se desangra jornada a jornada, pierde savia blanquiazul. Sin la presencia de público, un estadio mundialista es una trampa para quien juega en casa si no se puede beneficiar del factor diferencial más evidente de cuantos puede disfrutar un club con cien años de historia en una categoría semiprofesional en la que compite contra rivales de menos entidad histórica. El estadio del Hércules se está quedando sin gente.

No es una apreciación, es un dato objetivo. Según la cifra oficial de asistencia, el pasado domingo, frente al Atlético Pulpileño, 3.150 personas entraron en el recinto, incluyendo los moradores del palco. Es el registro más bajo de la temporada sin contar los producidos bajo las restricciones más duras de la pandemia. Ahora que ya no hay limitaciones de aforo en los terrenos de juego, el equipo se encuentra más solo que al principio de la temporada a pesar de que la competición está entrando en el tramo decisivo.

En el último encuentro como local, hace tres días, el 90% de los asientos se quedaron vacíos. Aunque el dato de asistencia sea pésimo, sigue siendo muy superior al de la media de equipos contra los que compite el Hércules (solo el Real Murcia está ligeramente por encima ), pero claro, puesto en perspectiva, es mejor tener a mil personas en un campo con capacidad para 2.500 espectadores, que tres mil en uno de 30.000. La sensación de desamparo se multiplica en la segunda variante, que es la que está sufriendo ahora el equipo de Mora.

La mitad de los 6.000 socios que ha hecho el club esta temporada, se quedaron en casa frente al Atlético Pulpileño

En el seno de la entidad, aunque son conscientes de la tendencia negativa, creen que esta no se debe a la desafección con el proyecto deportivo, sino al caché de los contrincantes, que no tienen un cartel atrayente ni arrastran hinchas en sus viajes. Tampoco ha ayudado, opinan desde dentro, la derrota con frente al Intercity el día que más público se congregó en la grada: casi 10.000 personas según el dato de asistencia facilitado.

Sin embargo, a pesar de que nadie quiere activar la señal de alarma, la preocupación por la deriva hacia el vaciamiento gradual sí existe dado que se juega en el día y a la hora que más consenso ha suscitado siempre entre la masa social: domingo, a las cinco de la tarde. Para revertir la dinámica, el club presentará la semana que viene un paquete de medidas para mejorar la apariencia de la grada en el siguiente duelo en Alicante, el del domingo día 13, con El Ejido como visitante.

La masa social sí es estable

Más allá de que una buena parte de los simpatizantes herculanos no haya encontrado atractivo acudir al Rico Pérez ahora, lo cierto es que la masa social sí es estable. Seis mil personas han comprado su carné de socio este curso, una cifra nada desdeñable en las catacumbas del fútbol. El objetivo debe ser evitar que, como sucedió el domingo, la mitad se quede en casa. Para no contribuir al desapego, habría ayudado no haber dejado escapar de Alicante 12 puntos en 11 jornadas y, por supuesto, facilitar el tránsito a la grada para erradicar los atascos. Hay mil cosas más estimulantes que hacer cola.