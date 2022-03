La Nucía - Hércules: el estigma del favorito

Mismo oficio, distintos momentos, casi antagónicos. Sergio Mora empieza. César Ferrando se acerca al final. Pese a ello, la distancia no les separa. Al revés. Les une por la línea de puntos que conecta las victorias. Los técnicos de Hércules y La Nucía, víctimas del tiempo actual, del nuevo fútbol lleno de teorías, emocionales la mayoría, tratan de quitarle hierro al derbi de mañana, uno que tal vez no decida al campeón, pero sí a quien no podrá aspirar a serlo al final de la fase regular.

«Es un partido vital, el más importante de la temporada, pero porque es el siguiente, el más inmediato» Sergio Mora - Entrenador del Hércules Ambos preparadores no dicen lo que piensan, se lo guardan, se lo callan para aliviar de peso las decisiones que tomen sus futbolistas sobre el césped. Sin embargo, entre líneas, se entiende perfectamente lo que está en juego. La del Camilo Cano es una de esas citas que no se acaba cuando lo determina el colegiado. «Hemos trabajado, hemos estudiado durante la semana, pero solo vale si aprobamos el examen el domingo» César Ferrando - Entrenador de La Nucía «Vamos a intentar ganar. Es un partido importante, pero no definitivo porque restarán ocho jornadas. En duelos como estos, lo más importante es no permitir que te afecte si no lo haces bien, saber levantarte pronto si el resultado ha sido adverso. Si dejas que sí te afecte, si te lleva a bajar los brazos, entonces sí se convierte en importante, si no es así, no», sostiene Ferrando, que ha estado infinidad de veces en un trance similar. Su compañero, no tanto. «Nos hemos ganado la oportunidad de poder adelantar al líder. Es el partido más importante de la temporada… pero porque es el más inmediato. Nos enfrentamos a un gran rival, el más regular, que ostenta el liderato con todo merecimiento porque es el que más jornadas ha ocupado esa posición. Para mí son el mejor equipo… hasta ahora», dictamina Mora, pasando la condición de favorito al conjunto local. «El vestuario sabe lo que está juego. Vamos a estar a la altura de la afición y a la altura del club» Sergio Mora - Entrenador del Hércules «Será un partido duro contra un rival directo, un encuentro complicado como todos los que hemos disputado frente al Hércules. Son muy buenos, pero nosotros, también», acepta el técnico valenciano, que tampoco está dispuesto a que recaiga sobre sus jugadores el peso de los galones. Los dos subrayan la relevancia del envite, del momento en el que se produce, coinciden en lo capital que podría llegar a ser, pero ninguno emplea la palabra «final», un vocablo al que renuncian. «La victoria es importantísima, es vital. Pero la del domingo, y las que vengan detrás. Quedan pocas fechas y cada triunfo hay que sufrirlo porque la igualdad es máxima. Es un partido vital para todos, también para La Nucía. Se verá un buen duelo, con ritmo, con tensión, con ganas de querer jugar bien al fútbol», avisa Mora. «Nos enfrentamos a un gran conjunto, pero nosotros también lo somos y vamos a intentar ganarles» César Ferrando - Entrenador de La Nucía «Es importante que demostremos nuestra personalidad, que nos comportemos como lo que somos, un buen equipo. Hemos estudiado mucho para el examen, lo llevamos bien preparado, pero solo vale si se aprueba», recuerda Ferrando. «Será clave mantener la calma, no dejarnos llevar por la euforia ni por la ansiedad porque ellos son un equipo que defiende muy bien y será difícil marcar. Debemos ser pacientes, estar atentos a las vigilancias y no quedarnos descubiertos mientras exponemos en ataque», advierte el técnico del Hércules. «El vestuario está preparado mentalmente. Todos saben lo que hay en juego. Vamos a estar a la altura de la afición, del club. La implicación con el escudo es absoluta, este es un partido que, por sí solo, motiva a cualquiera», recalca Sergio Mora. Camilo Cano: campo inexpugnable