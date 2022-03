Las costumbres que se repiten más de una década explican el mundo. La entropía, también: «la perversidad del universo tiende hacia el máximo». Edward Aloysius Murphy se dio cuenta de que su padre no le mentía. El corolario a la ley que lleva el apellido de ambos se ha convertido en axioma: «Algo que pueda ir mal, irá mal en el peor momento posible». Cuando se enunció este precepto, el Hércules llevaba 27 años de correrías. Hoy, a punto de cerrar un siglo en pie, el club se ha convertido en el principal exponente de la Negatividad Dinámica. Nada le sale como lo piensa. No le va bien ni cuando le van bien las cosas.

Esto último es una percepción real, pero no es 100% cierta. A veces, las cosas sí que funcionan. Ocurrió en la primera vuelta. El equipo de Sergio Mora salió de su duelo con La Nucía a seis puntos del liderato, uno más que ahora. En las dos jornadas posteriores no le fueron mejor los resultados y aun así recortó un punto a la cabeza después de caer en Puertollano. En las seis siguientes, cuando todo estaba a punto de estallar, encadenó seis triunfos y se convirtió en el campeón invernal.

Los blanquiazules afrontan dos fechas seguidas en Rico Pérez para poder recuperar terreno con respecto a la cabeza

Haberlo hecho una vez es fundamental para creer que algo no es imposible. En esta ocasión, los blanquiazules tienen ante sí poder llegar a ese mismo tramo idílico de partidos en mejor disposición que entonces. Para ello debe superar el reto de los 21 días, que es el tiempo que los expertos coinciden que hace falta para adquirir un hábito, el de ganar. Ahora no habrá parones, pero sí una ausencia notable. Bikoro no regresa hasta después de la visita a la Nueva Condomina. Tres fechas más sin el africano y, ojalá no, puede que una de ellas también sin Pedro Sánchez, de quien el doctor Ripoll dijo que necesitaría un mes para volver y clavó el diagnóstico... otra vez.

El Hércules emite señales contradictorias, es capaz de mostrarse arrollador con un rival y pueril con el siguiente. Ser infalible en casa y manso fuera, justo lo contrario de lo que le ocurría en el primer tramo del campeonato. No hay lógica evidente y eso retuerce la explicación. Socuéllamos vale como paradigma. El día que más ocasiones claras generó (7) no le dio ni para empatar. Quedan ocho jornadas, 24 puntos y dos caminos para ascender, hundirse ahora, dejar de creer sería un magnicidio, el de un club que tiene la obligación de no hincar la rodilla hasta que no le partan las tibias.

El Hércules ha sumado cuatro puntos menos ahora que en las primeras nueve jornadas. El fatalismo es comprensible, pero hay que avanzar. A los blanquiazules les habría bastado con empatar los dos derbis frente a La Nucía y el Intercity para estar metido de lleno en la pelea. Ninguno le pasó por encima. Contra el vecino de la capital puedo hacerlo de no haberse anulado un gol legal y en el Camilo Cano envió dos pelotas a los postes. No es consuelo, es la realidad de un bloque irregular que necesita dar siempre el 100% porque en cuanto se confía, se relaja y se dispara un tiro en el pie.

Los blanquiazules tienen ahora dos fechas seguidas en el Rico Pérez, donde el fútbol posicional de Sergio Mora luce más, y sus jugadores, también. Dos triunfos permitirían al Hércules recuperar la fe en sí mismo. Todas las cartas están dadas la vuelta encima de la mesa. Ya no se puede inventar. No hay truco. Nadie puede hacer de Pedro Sánchez ni de Bikoro. Bueno sí, todos a la vez.