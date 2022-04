Cinco bajas de golpe

Dos lunes después, vuelve a llenarse la enfermería. Ni cuatro días seguidos ha podido trabajar Sergio Mora con toda la plantilla desde ese inicio de semana anómalo en el que la noticia fue que estaban todos disponibles ¡por primera vez en la temporada! Las lesiones no dan tregua. Se amontonan y sigue siendo imposible completar una semana de rutina colectiva con el bloque al completo. El preparador del Hércules inicia la semana con la certeza de que deberá remodelar por enésima vez la línea defensiva y con la salvedad de que su anhelo de poder crear un once tipo se desvanece con la sucesión de fechas.

Cinco hombres serán baja el domingo, frente al Mancha Real, si no hay un vuelco inesperado en las recuperaciones. Una, la de Diego Jiménez, es 100% segura. El central zamorano fue uno de los seis amonestados blanquiazules por el colegiado que dirigió el partido en El Rubial y el futbolista castellano agota con ello el ciclo de cinco amarillas que acarrea un partido de suspensión como castigo.

Sergio Mora deberá recurrir al tándem Carlos David-Tano en el centro de la zaga por la ausencia del zamorano

Su lugar en el once lo ocupará Tano Bonnín en su momento más bajo como integrante del Hércules. El apagón en el juego que ha sufrido el internacional dominicano es una de las causas que lastran al equipo alicantino en su pelea por asegurar un «play-off» que está cerca, pero no a mano. Todavía hay que remar y cualquier fallo puede complicar el pase a la promoción en las tres jornadas que faltan para finalizar la fase regular.

Los otros cuatro nombres propios que tienen la etiqueta de baja casi segura son Pedro Sánchez, Mario Ortiz, Nico Espinosa y Borja Galán, el último en sumarse a esta lista de ausentes por fuerza mayor. El segundo capitán entra en su novena semana de rehabilitación para tratar de depurar por completo el edema que sufre en el tobillo izquierdo. La patada que recibió en el duelo con el Pulpileño le ha dejado K.O. y sin fecha de regreso.

Mario Ortiz retornó al equipo, después de múltiples suplencias, frente al Melilla. Entró en el partido en la segunda parte y las fibras le aguantaron sobre el césped 24 minutos. El drama para él, más allá de su dolencia, es que estaba jugando bien como mediocentro al lado de Bikoro. Ambos sustituyeron a César Moreno y Miguélez tras el descanso. El pivote que llegó del Córdoba sintió un pinchazo y pidió salir inmediatamente. Eso ocurrió el 17 de abril. Casi diez días después, aún no se sabe con exactitud qué tiene pues no existe parte médico oficial, aunque todo el mundo da por hecho que se trata de una rotura fibrilar y que no volverá a una convocatoria hasta la postemporada... si la hay.

Ninguno de los que están fuera del equipo por molestias salvo Pedro Sánchez dispone de parte médico oficial que especifique su dolencia

Nico Espinosa, que vive con el peso de su propensión a contracturarse muscularmente, ha estado el último mes racionando las cargas de trabajo hasta que, hace nueve días, en el empate frente al cuadro de la ciudad autónoma en el Rico Pérez, terminó el encuentro luciendo un vendaje compresivo muy aparatoso en el muslo izquierdo. No ha completado un entrenamiento con el grupo desde ese momento y, como ocurre con el mediocentro santanderino, tampoco dispone e parte médico oficial y, por tanto, de baja médica firmada.

El último que ha engrosado esta lista de previsibles ausentes para recibir al Mancha Real es Borja Galán. Entró en el once inicial en El Rubial para ocupar la vacante del canterano en el extremo zurdo y, en el transcurso del choque, recibió un fuerte golpe en la rótula en un encontronazo con un adversario. Los recuperadores creen que se trata de «un bocadillo» y que el dolor irá remitiendo, aunque no se sabe si tan rápido como para estar listo para jugar en el Rico Pérez frente al club jienense, metido de lleno en la pugna por mantener la categoría, algo para lo que aún pelea contra otros seis clubes que aspiran a lo mismo que él. Será el duelo más difícil que le quede al Hércules antes de la promoción.