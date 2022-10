Discreto, contrariado, ninguno de los dos goles que ha marcado en el Hércules desde que llegó al equipo ha valido para ganar. El que consiguió el curso pasado, frente al Marchamalo en casa, sirvió para empatar, pero tampoco evitó el desastre de acceder al "play-off" de ascenso como quinto clasificado. El domingo, en Paterna, un disparo de enorme calidad de César Moreno permitió a los blanquiazules ponerse por delante en el derbi autonómico. Lo malo es que el tremendo zapatazo fue un paréntesis en medio de un naufragio del que solo puede rescatarse su acción. El días después, el canterano franjiverde trató de ser la cara amable de un proyecto que ha entrado en franca recesión… y solo se llevan disputadas 7 jornadas.

"Estamos fastidiados porque no es una derrota fácil de asimilar. Pero es verdad que la Liga acaba de empezar, que es muy larga, y que queda tiempo, que por haber perdido un partido no significa que vayamos a perder todos los demás", recuerda el centrocampista cartagenero, que reclama al entorno del club que conserve la fe en la plantilla.

"La afición no tiene por qué perder la ilusión después de estos malos resultados. La gente se ilusionó porque dimos muy buena cara, porque jugamos muy bien al fútbol. Y tienen que pensar que ese juego se volverá a ver porque nos queda mucha temporada por delante. Sabemos que podemos jugar mejor, hacer más", insiste el pivote blanquiazul, que prefiere no llevar la contraria a Ángel Rodríguez, que achacó el mal juego colectivo en Paterna a los problemas que tuvo la secretaría técnica para confeccionar el equipo en verano.

"Si el entrenador cree que la situación por la que estamos pasando ahora se debe a la pretemporada que hizo el equipo será porque él considera que es así, y nadie mejor que él para darse cuenta de eso, él es quien mejor lo sabe", valora el futbolista murciano, contento a medias por su estreno goleador 27 jornadas antes que el año anterior.

"Meter un gol, por muy bonito que sea, y que no valga para sumar, a mí no me sirve de nada. Yo prefiero no marcar nunca y ganar todos los partidos", exclama el mediocentro del Hércules, que tiene clara la fórmula que sacará al equipo alicantino de este bache de juego y resultados.

"Tenemos que conseguir funcionar como un bloque, ser solidarios, presionar más juntos, salir a morder", recomienda a sus compañeros después de la charla que tuvo con todos ellos Paco Peña antes de iniciar la primera sesión de trabajo de la semana.

"Hemos mantenido una reunión, hemos hablado, pero no para poner el foco en lo malo, sino para recordarnos que somos un muy buen equipo, que formamos un gran grupo y que tenemos las herramientas para darle la vuelta a la situación, para ser el conjunto que fuimos antes de estas dos últimas derrotas".

En lo personal, César Moreno asume que no atraviesa por su mejor momento: "Me falta fondo físico, solo he jugado un partido completo. Pero me encuentro bien y con confianza".

El jugador, propiedad del Hércules, asegura que no está pendiente de las informaciones que se publican sobre su futuro o la posibilidad de haber dejado el club antes del arranque del curso. "Vivo ajeno a lo que se dice de mí en la prensa. No me interesan las noticias, no les presto atención. Estoy feliz en este club y estoy contento de seguir formando parte de él. El Hércules es un club grandísimo y siento muy cerca el cariño de la gente. Aquí estoy bien”. subraya.

Los 8 puntos que ahora separan al cuadro de Ángel Rodríguez de la cabeza, del puesto que garantiza el ascenso directo, no son insalvables a juicio del pivote blanquiazul. "No hay que obsesionarse con la distancia que tenemos ahora con respecto al líder. Esto cambia rápido. En tres partidos todo puede dar un vuelco. Queda mucha temporada y hay que estar tranquilos. En esta categoría no hay nada seguro, todo puede ser muy diferente dentro de tres semanas". advierte en la manifestación clara de un deseo personal.