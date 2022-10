La sonrisa no disimulaba la tensión en el rostro de Ángel Rodríguez, satisfecho por la victoria, pero descontento con la forma de arrugarse de sus hombres después del 2-1 en un partido en el que el Hércules caminó peligrosamente por la cuerda floja. «El partido ha empezado bien, pero luego nos ha tocado volver a remar contracorriente», confesó nada más sentarse en la sala de prensa.

«Creo que nuestra primera parte ha sido buena, por momentos jugando bien al fútbol, dominado, tocando... Después de 2-1, el miedo nos ha hecho ser más conservadores ignorando que el nuestro no es un equipo hecho para defender», admitió el preparador leonés. «Hemos cometido errores de bulto, pero eso no me va a quitar la sonrisa de la cara por lo que hemos conseguido, porque no era nada fácil», recalcó.

«Hemos cometido errores de bulto, pero eso no me va a quitar la sonrisa de la cara por lo que hemos conseguido, porque no era nada fácil»

«Era evidente por muchas cosas, pero sobre todo por el aspecto del estadio, que este no era un partido cualquiera, que en juego había más que tres puntos. Era el día ideal para volver a ganar y lo hemos hecho a pesar de lo que hemos perdonado, de que hemos concedido de más y de que le hemos facilitado al rival ocasiones muy claras», lamentó el entrenador blanquiazul, que no quiso profundizar en la posibilidad de que fuera penalti el derribo sobre Chema Moreno que pudo significar el 0-2.

«Yo creo que la jugada está bien arbitrada. Desde mi posición, se ve que el delantero pierde el control de la pelota y que el contacto se produce cuando ya no la tiene encima. Eso es lo que yo veo, pero tampoco puedo asegurar que no fuera penalti», acaba admitiendo el preparador castellano.

«Yo creo que la jugada está bien arbitrada. Desde mi posición, se ve que el delantero pierde el control de la pelota y que el contacto se produce cuando ya no la tiene encima"

Que en un partido de cuarta categoría –declarado de puertas abiertas para los aficionados– hubiera cerca de 7.500 personas en una matinal de domingo para Ángel Rodríguez es una gran noticia. «Me alegra que venga mucha gente a vernos. Los jugadores sienten su aliento y les ayuda a sobreponerse en los momentos difíciles. Hoy (refiriéndose a ayer), su respaldo ha sido clave en muchos instantes del partido», agradece el técnico del Hércules, que tuvo palabras de reconocimiento para Alvarito, clave en el triunfo alicantino.

«Cuando sea capaz de equilibrar todo el fútbol que tiene, cuando explote todas sus cualidades y aprenda determinados fundamentos colectivos será un gran jugador porque tiene un talento enorme. Si llega a entender que ceder la pelota para que sea otro el que marque también es un factor que te hace mejor futbolista todavía, será aún más determinante», describe el entrenador del conjunto herculano.

Manolo, enrabietado

Antes que él, el técnico de la Peña Deportiva, que ha visitado muchas veces el Rico Pérez, sobre todo con el Badalona, no se mordió la lengua. Manolo Gonzaléz habló de «penalti escandaloso» sobre su delantero. «Hemos dejado escapar un triunfo en un campo así. Les hemos regalado la victoria, no se han merecido ganarnos», defendió el técnico el preparador del cuadro insular.

«El penalti sobre mi jugador ha sido escandaloso, una barbaridad, de locos, el más claro desde que visito el Rico Pérez» Manolo González - Entrenador de la Peña Deportiva

«El penalti sobre Chema (Moreno) es escandaloso, es una barbaridad, es de locos. Pero en estos campos te puede pasar que el árbitro se equivoque igual que nos equivocamos nosotros. Si hubiéramos defendido bien, habríamos ganado. No nos hemos merecido perder. Deberíamos, al menos, haber empatado ante un equipo que tiene unos futbolistas extraordinarios», ensalzó el preparador de la Peña Deportiva de Santa Eulalia.