El Hércules solo ha tardado nueve jornadas en llegar a una situación límite y casi insostenible. El conjunto blanquiazul recibe este domingo al Manresa (18.00) en el Rico Pérez con la obligación de ganar para no tensar más la cuerda. Ahora mismo, el equipo está a la misma distancia de la zona de «play off» que de la de descenso con un equipo construido exclusivamente para luchar por el primer puesto. Es el Teruel el que está haciendo lo que se esperaba del Hércules, un equipo sólido, regular y desde el principio liderando la tabla con autoridad. Por contra, la realidad ofrece a un equipo que da bandazos, que cambia de once titular a cada jornada, que lleva tres derrotas en sus tres últimas salidas y que no da garantías de luchar por un primer puesto del que se encuentra ahora mismo a nueve puntos.

Este Hércules empeora el de Sergio Mora de la pasada temporada que tan malas sensaciones dejó hasta que dio un gran impulso justo antes de finalizar la primera vuelta. Ahora el conjunto de Ángel Rodríguez tiene tres puntos menos que aquel Hércules en la jornada 9. Entonces, la defensa tampoco funcionaba y el equipo lucía con 10 goles en contra, uno más de los que lleva encajados ahora mismo el conjunto blanquiazul. La diferencia es que la temporada pasada hubo un constante debate en la portería mientras que ahora no existe ninguno. Carlos Abad ha salvado muchos puntos con buenas intervenciones en momentos trascendentes de los partidos. Pese a ello, el Hércules encaja goles con relativa facilidad. En los últimos tres partidos ha recibido seis tantos, una cifra muy dura que ha llevado al conjunto alicantino a ostentar la peor clasificación de su historia, décimo en la cuarta categoría. Hércules en crisis: un calvario en cada viaje El Hércules afronta un encuentro vital para recuperar confianza justo antes del parón por la Copa del Rey en la que el equipo se medirá con La Nucía el día 13 a las 12 horas en el Rico Pérez. Un mal resultado en el duelo ante el Manresa dejaría al técnico blanquiazul en una situación muy complicada pese a que no ha recibido ningún ultimátum como en su día sí tuvo Sergio Mora. El preparador anunció cambios para este encuentro esperando una reacción del equipo tras el tibio partido jugado en Formentera. La afición, muy dolida con el equipo al que ve cada día ve peor y con más dudas, no perdonará un mal resultado y se pronunciará en el estadio blanquiazul donde el Hércules desprende mejores sensaciones. El técnico del Hércules culpa a la "inconsistencia" de la derrota en Formentera Solo han pasado dos meses desde que arrancó la temporada y de nuevo la historia se repite. Solo cabe ganar este domingo para enderezar el rumbo y comenzar a remontar en la clasificación. Tener que despedirse del primer puesto tan pronto puede ser un varapalo muy difícil de asumir. El equipo cuenta con toda la plantilla para este encuentro. Ya no hay lesionados y el técnico efectuará cambios en busca de una reacción. El Hércules entrena esta mañana en el Rico Pérez al igual que toda la semana para preparar el último duelo antes de la disputa de la Copa a partido único. Urge recuperar el crédito de la plantilla y del entrenador. El proyecto de Ángel Rodríguez y Peña, en juego.