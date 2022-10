La sonrisa ha desaparecido. En su lugar, el técnico del Hércules muestra un gesto duro, torcido, de incredulidad y cierto recelo. Abandonado ya el discurso de que los persistentes problemas de juego que manifiesta su equipo son responsabilidad de la planificación deportiva estival, Ángel Rodríguez se sitúa, esta vez sí, en el centro del desastre: «Asumo toda la responsabilidad de esta derrota», asegura menos de 48 horas después de haber respondido en la sala de prensa que nada cambiaría en su forma de interpretar la acción defensiva tras el triunfo agónico sobre la Peña Deportiva.

El preparador leonés no se queda ahí, además, sensiblemente contrariado, lanza un aviso a navegantes: «No podemos seguir así, hay que hacer cambios», en alusión, se intuye, a la elección de los sistemas y, por supuesto, de los jugadores que los ejecutan.

Escuchado así pareciera que el conjunto alicantino hubiera mantenido su propuesta ofensiva en Formentera, pero realmente no fue así. Los blanquiazules formaron de inicio con tres centrales, dos «carrileros», dos pivotes defensivos, un extremo, un mediapunta y un delantero, una estructura que no se parece en nada a ninguna anterior que haya puesto en liza el entrenador esta Liga.

«Después de conceder poco en la primera parte, teníamos claro que había que seguir igual en la segunda mitad, pero no ha sido así, lo que hemos hecho ha sido tirar el partido en 10 minutos», lamenta Ángel Rodríguez. «En estos campos (de césped artificial y dimensiones reducidas) es difícil proponer, llevar la iniciativa, así que hemos optado por ser más prácticos. Pero necesitamos ser más intensos, porque perdemos con equipos que no son superiores a nosotros, simplemente compiten mejor, con más tensión», valora el técnico blanquiazul.

El trecho que queda hacia el liderato del grupo, cada vez más complicado de conseguir, no preocupa, aparentemente, al responsable del vestuario: «La distancia me da igual, me preocupa mi equipo, que fuera de casa ofrece una imagen muy diferente, que le cuesta ser contundente en las dos áreas, y así es imposible llegar a ser campeón. Los campeones tienen que ser intensos siempre, contundentes, y nosotros no lo estamos siendo».

El preparador castellano considera que no es admisible la dificultad que tienen sus jugadores para manejar el balón. «Cometemos muchas imprecisiones, son fallos que nos cuestan goles, como la salida de la pelota en el segundo tanto del Formentera», subraya Rodríguez, recordando el error en el pase de Truyols, como último defensor, que da pie a la asistencia al bigoleador Álvaro Salinas, otro exherculano que se cobra su particular venganza de forma muy respetuosa.

Las vueltas a la pizarra

Ángel Rodríguez no da con la fórmula. La apuesta por línea de tres centrales apoyados por dos pivotes justo delante es la primera vez que se emplea. A pesar de eso, el entrenador del Hércules sostiene que no se debe a bandazos en busca de soluciones a la irregularidad manifiesta de l conjunto alicantino, que ha enlazado tres derrotas como visitante. «No son dudas, no vamos a renunciar a nuestro estilo, que seguirá siendo el mismo, pero hemos buscado una solución puntual en un campo con unas características muy concretas. Lo que es evidente es que no ha funcionado. Fuera de casa tenemos muchos problemas», asume con un halo de consternación el entrenador leonés.