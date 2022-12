«Duele hacer sufrir a tanta gente, pero estoy seguro de que se verá un Hércules nuevo»

Raúl Ruiz habla claro siempre. En los buenos y en los malos momentos. Ahora el Hércules está viviendo el peor momento de su historia. El capitán asegura que el equipo va a salir de la delicada situación en la que se encuentra.

¿Cómo han llevado el cambio de entrenador?

Aprincipio mal porque es una situación difícil que no nos gusta vivir. Echar a un entrenador siempre es triste. No estaban saliendo las cosas pero el grupo estaba con él, pero en el fútbol los resultados mandan y el club consideró que necesitábamos un cambio. Hay que verlo de forma positiva y estar a muerte con el nuevo técnico desde el principio.

Toda la plantilla ha sido autocrítica desde que empezaron a ir mal las cosas pero al final la solución siempre parece la misma...

A día de hoy era lo único que se podía hacer, cambiar el entrenador. Los futbolistas somos conscientes de que tenemos un porcentaje muy alto de culpa de la situación en la que estamos.

¿Qué les ha transmitido Lolo Escobar en estos primeros días?

La verdad que muy bien, se puso a trabajar nada más llegar dejando muy claro lo que quiere en el equipo. No hemos descansado ningún día porque ha querido dejar muy claras sus ideas tácticas y eso es positivo para el grupo.

¿Puede estar más el problema en lo psicológico?

Tenemos un bloqueo y quedó demostrado en el último partido. Cometemos errores que en otro momento seguro que no cometeríamos. Un poco de psicológico sí que hay.

Vuelven al Rico Pérez este domingo con un mal recuerdo de lo que se vivió en el campo y en la grada en el último partido...

Fue un partido muy duro y difícil de asimilar. Fue un desastre y nos dolió mucho y además delante de nuestro público. Todas las críticas que tuvimos fueron merecidas, pero para nosotros jugar en el Rico Pérez siempre tiene que ser una alegría y una motivación extra más que un castigo. Tenemos que aprovechar ese estadio y esa afición que se vuelca cuando jugamos en casa y verlo como algo positivo.

El ambiente está muy crispado no solo por deportivo sino también por lo institucional...

Al final nosotros tenemos mucha culpa de cómo está el ambiente ahora de cara al club. No se puede permitir que a estas alturas de la competición solo llevemos 14 puntos. Somos responsables de ello y nos tenemos que centrar en lo que depende de nosotros.

¿Con una victoria puede cambiar todo?

Nosotros no podemos ver más allá del partido del domingo. La clasificación no hay que mirarla. Dar ese paso debe ser algo importante y ya veremos más adelante donde nos pone la clasificación. Así nos lo ha hecho ver el míster.

Fue lo primero que transmitió en su presentación...

Es una realidad, no se puede ir más allá. Sacar los tres puntos como sea, plasmar lo que estamos trabajando en el campo y así empezaremos a crecer.

¿Cómo ve el vestuario?

El grupo está tocado. No esperábamos estar en esta situación pero nos tenemos que levantar, vamos a ir recuperando efectivos que teníamos lesionados y es importante. Anímicamente el lunes y martes fueron muy difíciles pero a medida que van pasando los días el ambiente es mucho mejor y veo al grupo mucho más alegre y metido. Es importante afrontar el fútbol y la vida con alegría para que la cosas vayan bien.

Es clave volver a hacer del Rico Pérez un fortín..

Empezamos bien en casa pero en las últimas jornadas esas sensaciones las hemos empeorado.

¿Cómo se está encontrando personalmente?

Está claro que mi rendimiento este año no está siendo bueno, soy consciente de ello, soy el primero en reconocerlo. No estoy dando el nivel del año pasado aunque llevo un tiempo encontrándome mejor. Hay que seguir trabajando porque seguro que el fútbol me premiará.

Debe ser doloroso para un herculano afrontar una temporada como ésta...

Duele porque ves sufrir a tus amigos, familia, compañeros de equipo, tú mismo porque no te salen las cosas... Pero eso hay que olvidarlo ya y recuperar el ánimo Ahora seguro que viene un Hércules nuevo.

Todavía queda toda una segunda vuelta...

Hay tiempo pero no podemos pensar más allá del partido del domingo.

El equipo no puede encajar tantos goles..

No puede ser que encajemos goles todos los días y muchos más de uno y más de dos. Eso nos está penalizando mucho y eso no nos puede pasar.