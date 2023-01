El entrenador del Hércules, Lolo Escobar, aseguró en rueda de prensa que el partido del domingo (12.00) ante el Badalona Futur es una buena prueba para calibrar la recuperación de su equipo, invicto desde su llegada al banquillo. El técnico extremeño dijo que el conjunto catalán tiene bastantes «similitudes» con el Hércules, ya que se diseñó para estar más arriba, si bien su modelo de juego es distinto.

«Es un equipo más práctico y es peligroso en las transiciones. Tiene gente con muchos tiros pegados. Será un partido difícil ante un rival que nos va a exigir bastante», comentó. El entrenador madrileño reconoció que aún le duele haber perdido dos puntos la pasada jornada en el descuento y confirmó que el delantero Jack Harper tendrá que esperar una semana más para regresar al equipo.

Escobar lamentó las ausencias por sanción de Alvarito y Jean Paul y del lesionado Nico Espinosa, pero incidió en no quejarse «porque el que salga tendrá la oportunidad de ganarse el puesto». El técnico dijo estar «contento con la plantilla» y se congratuló de que el delantero Ander Vitoria, pese a contar con ofertas de otros equipos, haya decidido quedarse en el club. «Quiere hacer goles con el Hércules, pero es hora de los hechos y no de palabras. Si él está convencido, el Ander Vitoria que yo conozco es un jugador col gol y jodido de marcar, por lo que tenemos la ilusión de recuperarlo», explicó. « Tendrá oportunidades, es jugador de la primera plantilla y un jugador que se tiene que ganar el puesto y un rendimiento más alto porque le necesitamos. Es recuperable. Tiene gol y es un delantero de nivel para un equipo que quiere estar arriba», afirmó el técnico.

El entrenador admitió que el Hércules necesita aún fichar a «un central» más para poder aumentar la competencia y «doblar puestos» en la plantilla tras ver reforzada la línea de atrás del equipo: «En defensa aunque no pudiera elegir no me voy a quejar, siempre saldrá otro que tiene que dar un nivel alto como estamos dando en todos los partidos menos en los 20 minutos del último. Ha sido el único momento que no hemos dado el nivel. Tengo para elegir atrás. Estoy contento con la plantilla, es un buen equipo e intentaremos sacarle el mejor rendimiento hasta el final».

Escobar no olvida el empate del último partido en el Rico Pérez: «No se me ha pasado el enfado, tengo mala leche y cada vez que me despierto me viene el pensamiento y me cabrea mucho. No estamos para perder puntos. En mi debe siempre tendré presente estos dos puntos. Tendríamos que haber cerrado el partido, pero hay que pensar en el siguiente».

El entrenador, por último, se refirió a un vídeo suyo en las redes sociales en las que pedía a la afición que apoyara al equipo y que ha sido malinterpretado por algunos aficionados como un intento de desviar las críticas al propietario de la entidad, Enrique Ortiz.

«El vídeo pedí hacerlo yo y me da igual lo que piensen. Mi sueño es ver el estadio con 20.000 espectadores. A lo único que aspiro es a darle al equipo el mejor contexto posible. Este campo tiene una atmósfera que te lleva en volandas y eso es algo diferencial que no tiene ningún otro equipo», explicó el extremeño, que no ha perdido ningún partido desde que llegó al Hércules para sustituir a Ángel Rodríguez.

Harper

Harper ha iniciado la cuenta atrás para reaparecer después de más de dos meses lesionado. Escobar explicó que no lo hará este domingo en Badalona por jugar en césped artificial. «Si la superficie no fuera sobre césped sintético estaría para entrar en la convocatoria. Como el impacto es más agresivo para la lesión que tiene estará para la semana que viene y podrá disponer de minutos. Es una buena noticia».

Proceso de conversión en BIC

El camino para que el Hércules sea considerado Bien de Interés Cultural (BIC) es largo, aunque antes la Conselleria de Cultura debe decidir si sigue adelante con el proceso o declina la propuesta que le debe pasar el Ayuntamiento. Una vez aprobada la propuesta presentada por Compromís en el pleno del pasado miércoles, el siguiente paso lo debe dar el consistorio con el envío de un informe al Consell, que tendrá que valorar en el plazo de tres meses si sigue adelante con la catalogación o declina la propuesta por considerarla inviable. Tras ello, si el gobierno valenciano aprueba la la solicitud tendrá aproximadamente un año para realizar la catalogación y publicarla en el DOGVy en el BOE.

El antecedente al que se agarran los impulsores de la propuesta es el Recreativo de Huelva. Gracias a su declaración como BIC, el Ayuntamiento de Huelva pudo justificar la expropiación de las acciones del Recreativo a la empresa «Gildoy España» que tenía sumido al club en una situación de inanición, con impagos a trabajadores y futbolistas y deudas con acreedores, Hacienda y Seguridad Social.