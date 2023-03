El Hércules vive en un bucle pernicioso que le impide avanzar, crecer como bloque, convertirse en un equipo con opciones reales de saltar de categoría. Las matemáticas aún refrendan su objetivo, pero la realidad, su día a día sorteando problemas de toda índole, todavía. La construcción de un armazón defensivo que dote a la apuesta futbolística de Lolo Escobar del crédito que necesita para encarar con una mínima garantía un logro complejo como el que busca es cada semana más difícil. Esta vez se le caen tres piezas a la vez: Raúl Ruiz, Roger Riera y, presumiblemente, Diego Jiménez.

Los dos primeros no viajarán a Santa Eulalia el sábado porque pesa sobre ellos una suspensión disciplinaria y el tercero porque las molestias musculares que arrastra desde hace dos semanas se recrudecen siempre que fuerza más de la cuenta en los entrenamientos.

Todo apunta a que, de nuevo, el preparador blanquiazul deberá conformar una dupla de centrales inédita. La última vez que ocurrió eso, frente al Teruel, un rival de la parte alta igual que la Peña Deportiva, el Hércules lo pagó sobre el césped con una derrota significativa, dando todo tipo de facilidades atrás y sin ser capaz de competirle al líder.

6 DUPLAS De centrales ha probado el Hércules esta temporada ► La más utilizada fue la que conformaron Roger Riera y Dylan Leiva, que jugaron juntos diez veces. La otras cinco han sido Marcelo-Dylan, Riera-Truyols, Riera-Dani Marín, Riera-Mario Gómez y Diego Jiménez-Mario Gómez. En Santa Eulalia, Escobar iderá la séptima del curso si Diego no es baja o parte como lateral diestro.

Los baleares, terceros en la actualidad, solo han perdido dos partidos este curso como locales, únicamente el cuadro turolense mejora sus registros en casa dentro del grupo 3. Eso quiere decir que saben aprovechar bien las condiciones especiales de su campo de moqueta sintética y sus reducidas dimensiones, semejantes a las de La Almozara de Zaragoza. Plantarse con dudas frente a la Peña Deportiva suele acabar con celebración insular.

Desde el comienzo de la temporada, el Hércules ha utilizado seis combinaciones diferentes de centrales, demasiadas para una demarcación que exige máxima compenetración porque detrás de ellos solo está la portería y cualquier fallo que se cometa en esa zona suele tener valor gol.

Si finalmente apuesta por el tándem Mario Gómez-Dani Marín frente a la Peña Deportiva será otra dupla de centrales que nunca ha jugado junta

La más utilizada en las primeras 24 jornadas ha sido la que conformaron casi en origen (por la lesión de Marcelo Djaló en la primera semana de Liga) Roger Riera y Dylan Leiva, que jugaron juntos diez veces con suerte muy desigual, tanto que hubo que buscarle una solución de urgencia en la cantera, la que proporcionó Dani Marín, solvente en su desempeño, pero desaparecido desde el cierre del mercado invernal de fichajes.

Riera, el central de perfil ofensivo con marcado sello blaugrana, el que exigía Pepe Guardiola , no el actual, ha compartido el eje de la zaga con el argentino, con Joan Truyols, con el canterano alicantino y con Mario Gómez. Este último ha jugado un partido al lado de Diego Jiménez, que si no mejora mucho en los próximos días, no podrá repetir junto al exdefensa de Unionistas de Salamanca.

Eso quiere decir que a Lolo Escobar le tocará inventarse una nueva fórmula de contención alineando a dos futbolistas que no han compartido ni un minuto como pareja de centrales. Y si por si eso ya no fuera suficiente losa, acompañándolos a ambos de un lateral diestro sin recorrido como titular en la presente temporada.

De hecho, hasta el pasado domingo, el sustituto natural de Raúl Ruiz, Víctor Eimil, se había quedado fuera del equipo en varias convocatorias por decisión técnica. El puzle tiene difícil encaje. Mario Gómez parece seguro pese a ser el que menos fiabilidad ha demostrado desde su aterrizaje en enero y lo natural sería que jugase por segunda vez con Diego Jiménez si el zamorano se recupera a tiempo, aunque nunca al 100%.

Si eso sucede, que recibe el alta, también puede ocupar el vacío que deja el capitán en la derecha y que Dani Marín (o incluso Felipe por su perfil zurdo) se sitúen a la izquierda del zaguero sevillano. Elija lo que elija Escobar, será la séptima dupla que pruebe el Hércules en el presente ejercicio, demasiadas para un equipo que ha encajado más goles (28) de los que ha podido marcar (25).