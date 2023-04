En el seno del club, cada vez son más las voces que consideran que al conjunto blanquiazul se le trata con especial dureza a la hora de juzgar las acciones punibles de sus futbolistas, entienden que mostrarse aparentemente implacable con un equipo con pasado reseñable en Primera División, en encuentros de cuarta categoría con más presión ambiental, ofrece una imagen de valentía y personalidad notables a los colegiados que aspiran a subir en el escalafón.

Es un pensamiento que se lleva rumiando tiempo, pero que los datos comienzan a avalar. El último en quejarse, Lolo Escobar, reincidente, no entiende cómo es posible que un equipo, el suyo, «que apenas hace faltas», puede tener nueve expulsiones. Se refería a las ocho en Liga y la de César Moreno en Copa del Rey. No incluía en ese conteo ni la suya ni la de su antecesor, Ángel Rodríguez, que también salieron del campo antes de hora por castigo arbitral.

El Hércules es el segundo club con más expulsados en el grupo 3 en lo que va de campaña. Solo el Espanyol B (otra franquicia con sello de equipo histórico) tiene más, en concreto una más: nueve. Los blanquiazules han recibido ocho tarjetas rojas en las 29 jornadas que se llevan disputadas, es decir, un expulsado cada 3 partidos, promedio de un bloque férreo que tiene en la contención su razón de ser... y nada más lejos de la realidad.

Recurso legal en marcha para pedir que le quiten la segunda amarilla a Riera

► El Hércules remite hoy el pliego de alegaciones al Comité de Competición para tratar de que el Juez Único deje sin efecto la segunda amarilla que el colegiado Manuel Ramírez Marco le mostró el domingo a Roger Riera y que provocó su expulsión en el minuto 79. El árbitro zaragozano amonestó al central por «derribar a un adversario cortando un ataque prometedor del equipo rival», tal y como reflejó en el acta. Los servicios jurídicos pretenden demostrar que eso no sucedió y que no hubo contacto físico. Para eso remitirán un prueba de vídeo, pero sin ninguna fe de que prospere porque el tiro de cámara logrado no muestra con absoluta certeza que en verdad la falta no existió, que es el único motivo por el que se llegan a retirar las cartulinas. Hasta la fecha, el Hércules no ha ganado ningún recurso.