El defensa del Hércules Roger Riera, que no jugará este domingo ante el Olot al no prosperar el recurso del club tras ser expulsado en Lleida, afirmó ayer que desde que firmó por el equipo alicantino a principios de la presente temporada cada partido es como una final. «Esta categoría no es la que le toca a nivel de historia del club. Es un equipo que desde la jornada uno debería ser líder», razonó el catalán, autor del gol del triunfo la pasada jornada en el campo del Lleida.

Con la victoria en Lleida el equipo salvó una situación delicada... Cada semana tenemos una situación delicada o eso parece. Nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en jugar lo mejor posible porque cuanto mejor lo hagamos más cerca estaremos de ganar. Deben esta acostumbrados a jugar finales todas las semana... Eso parece. Desde que llegué en la jornada dos parece que cada semana sea una final porque no estamos en la categoría que le toca a nivel de historia al club. Deberíamos ir líderes desde la jornada uno y por eso cada semana es una final para nosotros. ¿Se nota la presión en un club como el Hércules? He tenido la suerte de jugar por ejemplo en el Barcelona y allí hay presión hasta en alevines. Íbamos en Semana Santa a jugar un torneo y había que ganar. Hay muchos clubes que juegan con esa presión y el Hércules es uno de ellos. Roger Riera, mucho más que un central para el Hércules ¿Es positivo jugar tantas «finales» para que a la hora de la verdad estén más acostumbrados? Primero nos tenemos que meter en el play off. La final que tenemos cerca ahora es el Olot, que es un equipo que por números está muy abajo pero que a nivel de juego ha mejorado mucho y debería sacar más puntos. Viene de dos victorias seguidas. El otro día lo vi y me gustó mucho cómo jugaba. Será un partido muy complicado. A priori su calendario es más asequible que el del resto de rivales directos... No sé qué es mejor, si tener al Olot que se juega la vida para no bajar o tener delante a un equipo de mitad de tabla que se juegue menos. Al final el calendario lo tenemos que hacer bueno nosotros. Tenemos la capacidad de ganar a quien sea y el foco tiene que estar puesto en nosotros. ¿Le está costando al equipo jugar «relajado» y por ello le cuesta soltarse? Es obvio, los jugadores somos los primeros que queremos y también nos ponemos exigencia desde dentro que se une a la de fuera. Por eso nos cuesta jugar un poco más sueltos y relajados, pero el otro día en Lleida tenemos tramos de buen juego y media hora muy buena en la primera parte para haber sacado más ventaja y sentenciar. En la segunda parte también jugamos bien. El equipo dio un paso hacia adelante y al final los tres puntos no son casualidad. ¿Ha metido alguna vez tantos goles? No, en una misma temporada no. En Holanda creo que metí cuatro en un año. Casi más goles que los delanteros del equipo... Al final el fútbol es un juego del deporte. En primero en defender será el delantero y el primero en atacar es el portero. El otro día tenemos dos situaciones de Carlos (Abad) que comenzó una jugada de ataque muy bien. Hay que hacerlo lo mejor posible en todas las posiciones. Lo importante es que se han quitado el sabor amargo del empate ante el Terrassa... Sí, porque al final los goles fueron dos regalos y nos hemos podido quitar ese sabor amargo. Al final lo que dejes atrás para bien o para mal ya no cuenta para nada. De los puntos de Lleida hay que coger las cosas negativas pero para corregirlas. No sirve de nada lamentarse y hay que coger la energía positiva y centrarnos en lo que nos viene, que es el Olot, y a partir de ahí jugar lo mejor posible. El Hércules se agarra a Riera para seguir vivo Tres partidos de los próximos cinco son en casa... Es importante, preferimos jugar en casa que fuera. Conocemos el Rico Pérez y sabemos las posibilidades que nos da. Hay que intentar aprovecharlo y conseguir el mayor número de puntos para estar lo más cerca posible. El primero es Olot, ya pensaremos en los demás. ¿Cómo vio su expulsión en Lleida? Los árbitros, como los jugadores, lo quieren hacer lo mejor posible, ellos también se juegan cosas como un ascenso o un descenso de categoría... Son semanas de muchos nervios, el colegiado entendió que era así.. No lo comparto pero lo respeto. Una pena perderse un partido tan importante... Por supuesto, el primero que quiere jugar y ganar son los jugadores. Me sabe mal pero todo el mundo se juega mucho aquí y hay que intentar facilitar las decisiones que toman los colegiados y respetarlas. ¿Qué Olot espera? En el partido que vio contra el Deportivo Aragón me gustó mas el Olot, es un equipo con una propuesta de fútbol en la que quiere jugar y ser protagonista. En un campo grande como el Rico Pérez le va a favorecer y se va a sentir cómodo porque es parecido al suyo. Va a intentar apretar y proponer cosas.