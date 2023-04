La competición aprieta, pero, de momento, no ahoga. La derrota del Manresa en casa frente al Prat (1-2) abre al Hércules la posibilidad de estrechar al máximo la distancia con la zona de promoción. Si es capaz de ganarle al Deportivo Aragón este domingo (11:30 horas), bien igualará a puntos con los equipos en «play-off», bien se quedará uno por debajo si el Terrassa supera por la tarde al Badalona Futur.

Está en la mano del cuadro alicantino dar un salto fundamental en la pugna por el objetivo. Cualquier tropiezo que implique no sumar será malo, pero no tanto como si los manresanos se hubieran deshecho de un rival que pelea por la permanencia. Aun así, no sumar en la ciudad deportiva del Real Zaragoza la duodécima victoria del curso supondría otro duro revés anímico y futbolístico.

A falta de cuatro fechas para echar el cierre a la fase regular, con dos encuentros consecutivos en el Rico Pérez después del paso por la capital maña (frente al Alzira y el Atlético Saguntino), doblegar al cuadro de Emilio Larraz despejaría mucho el camino hacia la postemporada a pesar de todo lo malo hecho hasta la fecha por el cuadro blanquiazul.

Lolo Escobar necesita reforzar el crédito perdido con una victoria importante y la de esta mañana lo es... y mucho. El preparador extremeño ha devuelto a la convocatoria a dos de sus tres activos tóxicos, Ander Vitoria y Sergio Marcos. Al tercero no pudo de ninguna manera porque continúa de baja con una fractura en el pulgar del pie izquierdo.

TELEVISIÓN El partido se puede ver gratis y en streaming en la web de Aragón TV ► El partido que juegan este domingo (11:30 horas) el Deportivo Aragón y el Hércules se puede seguir en directo a través de la web de Aragón TV en la dirección: directosaragondeporte.aragontelevision.es. El servicio es gratuito y solo puede accederse a él a través del streaming del ente público (11:30 horas). Copia el enlace y pégalo en tu buscador para acceder a la página y ver el encuentro.

La inclusión del delantero se explica por el deseo de Josip Višnjic de poder contar con Salah en la cita crucial de esta tarde en el campo del Acero, donde tiene la única ocasión que le queda al filial del Hércules de salvar la categoría. Para que eso pase, hace falta que los alicantinos ganen y no lo hagan ni el Jove Español, que recibe al Villarreal C, ni el Silla, que se las ve con el líder Orihuela, principal aspirante a subir directo como campeón siempre que haga mejor o igual resultado que el Atzeneta. Todos los partidos de Tercera RFEF arrancan al mismo tiempo: a las seis.

La nota disonante en la lista de 18 la da el «castigo» a Sandro Toscano. El entrenador le ha dejado en Alicante por decisión técnica. Por lógica, salvo que esté barajando la idea de formar de inicio con un doble pivote defensivo, con Maxi y César Moreno, lo más lógico sería que, más allá de lo satisfecho que esté con el rendimiento semanal del mediocentro italiano, Escobar lo haga para reunir en el ataque a Luque Júnior, Alvarito, Artiles y Jean Paul con Míchel Herrero justo por detrás de ellos, enganchando con el hombre que inicie la acción ofensiva por delante de los centrales.

También ayudarán al filial Dani Marín y Manu Navarro, por eso vuelve a viajar Víctor Eimil. En el banquillo habrá tres defensas, puesto que también subieron al autocar Diego Jiménez y Felipe Chacartegui. Si el Hércules es capaz de adelantarse en Zaragoza, el movimiento natural del bloque será replegarse en torno a su portero sin ser eso garantía de nada a pesar de la vuelta al equipo de Roger Riera tras su sanción.

Nico Espinosa y Christian Cedrés no volverán a vestir de blanquiazul este curso, así que salvo que Lolo recupere el tándem Raúl Ruiz-Diego, con el capitán como extremo en el flanco diestro, el delantero acusado públicamente por el entrenador de no dar «el mínimo profesional», Ander Vitoria, será la única alternativa arriba en caso de necesitar meterle a la contienda más pólvora. A estas alturas, lograr que esta plantilla sea capaz de jugar sin sentirse atenazada por los nervios y la angustia se antoja complicado, pero igual la Liga no da más oportunidades tan buenas como esta.