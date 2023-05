Máxima confianza en Lolo Escobar. El club cuenta con el entrenador de Don Benito para la próxima temporada y tendrá además un papel importante en la confección de la plantilla. La entidad blanquiazul está convencida de que Escobar es el técnico que llevará al Hércules al ascenso y le ha dado máxima confianza, de forma que cumplirá el año de contrato que firmó cuando llegó a Alicante para sustituir a Ángel Rodríguez. El entrenador madrileño ha dejado una grata impresión de su trabajo en la dirección deportiva y en la propiedad pese a no conseguir el objetivo, pero se valora su trabajo en los meses en los que ha trabajado en Alicante. El equipo sería tercero si contaran únicamente los partidos que ha dirigido Escobar. En ese periodo, solo Teruel y Peña Deportiva han firmado mejores números que el Hércules.

El preparador dejó claro en sus últimas ruedas de prensa que su deseo era cumplir su contrato, aclarando que le gustaría tomar parte en las decisiones deportivas para la confección de la plantilla, algo normal por otra parte.

Aunque Escobar generó gran ilusión nada más coger el equipo con victorias importantes a base de remontadas, lo cierto es que el equipo comenzó a caer en picado hasta el punto de complicarse el objetivo por momentos hasta finalmente no conseguirlo. Sin embargo, en el club tiene claro que el Hércules hubiera obtenido un resultado muy distinto si el técnico madrileño hubiera iniciado la temporada en el banquillo.

El entrenador madrileño estaba dolido por las críticas en su última rueda de prensa en Alicante en la que habló en repetidas ocasiones de la «trituradora». «Por supuesto que me gustaría cumplir el año de contrato que me queda. Porque tenga críticas o contrariedades no va a hacer cambiar cómo me siento aquí. Me siento perfecto y con ganas y fuerzas de seguir trabajando aquí. Cuando uno empieza una cosa le gusta terminarla y pienso que no la he terminado», señaló el técnico antes de viajar a Ibiza hace dos semanas. «Ahora mismo (la trituradora) está en ‘on’ y todo lo que yo diga va a hacer que me trituren. Entonces debe ser malísimo que un entrenador quiera opinar o hablar de perfiles con una comisión deportiva. Si esto también está mal no hay problema, yo sigo con mi ruta y sé lo que tengo que hacer para intentar ser lo más competitivo posible», comentó Escobar en aquella rueda de prensa en la que se veía especialmente dolido.

El objetivo del Hércules es comenzar el trabajo lo antes posible para que no pase lo del año pasado cuando en verano tuvo que suspender un partido amistoso de pretemporada ante el Eldense por falta de efectivos. De momento, la entidad ha hecho efectivas las rescisiones de Sergio Marcos, Mario Gómez y Felipe Chacartegui, estando en proceso la de Ander Vitoria, que ha terminado la temporada en blanco por primera vez en once temporadas.