El nuevo defensa del Hércules, Josema Gómez, afirmó en su presentación oficial, que el equipo alicantino no va a salir de Segunda Federación con el nombre, sino con mucho trabajo. El central madrileño, que procede del Nàstic de Tarragona, aseguró que no tuvo dudas para aceptar la oferta del equipo alicantino a pesar del interés de otros clubes de superior categoría, por lo que dijo que está «donde quiero estar». «El Hércules es un club que me atrae una barbaridad. Todos sabemos la institución que es y queremos salir de esta categoría. Tiene que estar como mínimo una categoría por encima», dijo el central. «Queremos devolver al Hércules al fútbol profesional, pero paso a paso, sin obsesionarse», reiteró Josema, quien añadió que el trabajo realizado día a día dirá «dónde puede estar» el equipo. Josema fue cauto al recordar que en el grupo del Hércules hay otros equipos importantes y que el fútbol está «muy igualado». «Con el escudo no se asciende. Hay trece campos de césped sintético que tenemos que pisar y ahí se igualan mucho las fuerzas. Intentaremos ser fuertes en casa y rocosos fuera», añadió el defensa, que se definió como un jugador «con personalidad, carácter y disposición del equipo y del vestuario».

Torrecilla: "Sé a qué club vengo y que no hay otro objetivo que el ascenso" Por su parte, el central irlandés del Hércules, Ryan Nolan, afirmó durante su presentación, que firmar por un club de la historia del equipo alicantino es un paso muy importante para su carrera deportiva. «Soy un central joven con ganas de demostrar y de hacer un buen año», dijo el jugador, que se formó en las categorías inferiores del Getafe y procede de la Segunda División escocesa . Nolan, afincado en España desde los ocho años, afirmó que la grave lesión de rodilla que sufrió hace dos años «está olvidada» y dijo haberse adaptado bien «a la ciudad y el club». El central, de 22 años, señaló que el reto de la plantilla del Hércules la próxima temporada es «hacer un buen año todos juntos y ascender de categoría». «Un club como el Hércules tiene que estar en una categoría superior y ese es el objetivo», añadió el defensa, quien definió su nuevo estadio, el Rico Pérez, como «espectacular». «El Hércules es un club con mucha afición y somos nosotros los que tenemos que hacerlo bien y tener un buen año para ilusionar a la afición», concluyó Nolan, cuyo fichaje ha sido una apuesta del entrenador, Rubén Torrecilla. Máxima ilusión en los dos centrales del Hércules de cara a una temporada con el objetivo claro del ascenso. El club quiere cerrar la plantilla con cuatro fichajes más.