Estar feliz a pesar de perder, una paradoja que se soporta bien en el deporte cuando asumes que te vale con la imagen, con la intención, con haber dado la cara porque el resultado, siendo realistas, es lo de menos. Bajo esa premisa siempre subyace la asunción de que eres inferior a tu rival y que, por eso, no tienes obligación de doblegarle, que basta con competir con él de tú a tú.

El Burgos no fue mejor que el Hércules en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, simplemente más eficaz, menos taciturno. Pasaron los burgaleses y, en lo deportivo, nadie puede rasgarse las vestiduras a pesar de que, otra vez, los blanquiazules son los únicos de la provincia que se quedan sin premio. Habría tocado un equipo de Primera División en el siguiente duelo, pero eso, a ojos de los técnicos, es solo dinero. Solo.

«Estoy muy contento con los jugadores que participaron el jueves, con todos. Fuimos el Hércules que yo quiero. Estuvimos a la altura y estoy contento de las rotaciones, fuimos a por ellos en todo momento, les presionamos y les pusimos en muchos aprietos», sostiene el entrenador blanquiazul.

«Fuimos todos en la misma dirección, equipo y afición, y eso nos empujó, nos hizo mejores. No podemos desaprovechar ese valor que tenemos, es capital que sea así toda la temporada», desea Torrecilla, entusiasmado con los 8.500 espectadores que presenciaron el duelo copero con el Burgos en el José Rico Pérez a pesar del viento y de ser entre semana.

El domingo cambia el signo de la pelea. Con tres puntos en juego, el derbi contra La Nucía (18:00 horas) pasa a focalizar todo el interés del preparador extremeño. Los rojillos visitan la capital envueltos en dudas, en una situación clasificatoria muy delicada y acabando de metabolizar el cese de Raúl Garrido y la bajada forzosa de Kiko Lacasa de la oficina de la dirección deportiva al banquillo para asumir el control directo del proyecto sobre el césped.

Ambiente de derbi en el campo

«Espero un equipo con ganas de ganar. Al final, somos el Hércules y en el campo habrá un gran ambiente, así que tenemos que tener las orejas levantadas, estar alerta, ser humildes. Si nos creemos que será un rival fácil, nos pasará como contra el Europa y nos partirán la cara»

«Tenemos que ser el Hércules que se vio el jueves en la Copa, o el que le ganó al Mestalla, al Cerdanyola en casa. Un equipo dominante que compita para ganar y que busque la portería rival», avisó el extremeño, que confirmó que Carlos de la Nava es duda para el partido ante La Nucía por una «pequeña molestia física». El atacante blanquiazul seguirá un tratamiento específico con los fisioterapeutas "para ver si podemos contar él en el partido", revela en preparador herculano, que no es muy optimista con el concurso del exfutbolista de Unionistas. "Si no está al 100%, no arriesgaremos con él", advierte.