El idilio entre el Hércules y la afición es total esta temporada. Ya desde los primeros amistosos los síntomas fueron evidentes con un equipo que conquistó a la afición con una entrega y una pasión como hacía tiempo que no sucedía. Los seguidores del Hércules piden tener como mínimo esos valores en la cuarta categoría y Rubén Torrecilla ha sabido inculcar ese espíritu a la plantilla nada más comenzar a trabajar con ella. El técnico ya lo avisó en su primera rueda de prensa días después de la estampida de Lolo Escobar. La entrega era innegociable. Y así está siendo en el Hércules donde no juega nadie que no demuestre estar al cien por cien en los entrenamientos. El entrenador extremeño no se la juega con ningún futbolista que físicamente no pueda darlo todo y los resultados son evidentes.

Y así el Hércules juega en el Rico Pérez cada vez con más gente en las gradas que están empujando al equipo a registrar números de campeón y ser claro favorito a conseguir el ascenso directo a la Primera RFEF. Las dos últimas entradas en el estadio blanquiazul son una muestra de la ilusión que está generando este Hércules. Más de 8.000 espectadores en el encuentro de Copa del Rey ante el Burgos el pasado jueves en una noche gélida y ventosa y el domingo ante La Nucía fueron más de 7.000 seguidores los que dieron apoyo al conjunto de Torrecilla en un encuentro en el que el equipo alicantino recuperó el liderato de la categoría dos jornadas después de perderlo en el campo del Europa, escenario de la segunda y última derrota del equipo este curso. Torrecilla acaba con el peor maleficio del Hércules El Hércules ha pasado en solo unos meses del fracaso más absoluto después de quedarse fuera del «play off» a la máxima ilusión con ocho victorias en diez partidos y pleno total en el Rico Pérez donde además no ha encajado ningún gol. La marcha del equipo y la entrega de los jugadores en cada uno de los partidos ha despertado la ilusión de la afición y roza los 8.000 abonados, una cifra que habla por sí sola de las ganas de celebrar éxitos de los seguidores del Hércules. Además, el club está instaurando acciones de promoción para los abonados con entradas con descuento del 50 por ciento para atraer a más espectadores al Rico Pérez. La entidad está dispuesta a seguir implementando acciones con objeto de que la afluencia de espectadores se acerque a los diez mil conforme vayan transcurriendo jornadas y el equipo siga en la misma dinámica. Ante el Terrassa este domingo (18.00) el Hércules tendrá la segunda defensa de su liderato ante un rival que ocupa la parte baja de la tabla con solo dos victorias. Para este encuentro Torrecilla no puede contar con NicoEspinosa ni con Agustín Coscia, que todavía no ha podido debutar con la camiseta blanquiazul. El conjunto alicantino buscará la novena victoria de la temporada y seguir en cabeza una jornada más ante un rival que se puede meter en zona de descenso. La ilusión de la afición es máxima esta temporada con un equipo que está respondiendo a las expectativas y que ha ganado todo lo jugado en el Rico Pérez. El Hércules gana a La Nucía un derbi aburrido y es líder Entreno en Fontcalent El Hércules pone el foco en el encuentro del domingo ante el Terrassa después de dos días de descanso que concedió Torrecilla a la plantilla tras la victoria ante La Nucía. El equipo entrenó en la tarde de este miércoles en Fontcalent y lo hará este jueves y el viernes, mientras que el sábado el técnico ha programado el entrenamiento en el Rico Pérez antes de emprender el desplazamiento a Terrassa. Coscia está entrenando con el equipo tras estar mucho mejor de su lesión en el tendón de Aquiles pero todavía no está en condiciones de debutar