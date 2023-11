A veces basta con no buscarlo, con no quererlo. Entonces pasa. Así de desalmado es el destino de las cosas buenas. De no haber sido por la espantada de Lolo Escobar, por su «traición» a pocos días de arrancar la pretemporada, en plena planificación, no habría llegado Rubén Torrecilla a tiempo de darle la vuelta a la triste historia del Rico Pérez en la cuarta categoría nacional. Con el sustituto del ahora entrenador del Algeciras llegó una forma de entender la dirección del juego, la gestión del vestuario y la relación con la secretaría técnica. Y eso lo ha cambiado todo para bien, aunque solo de momento.

El Hércules ha pasado de encadenar desastres en su estadio a volverlo inexpugnable. Cinco partidos como local, cinco victorias y ni un solo tanto en contra. Eso no había ocurrido jamás en el fútbol de esparto. Ni con Cubillo, ni con Manolo Díaz, ni con Sergio Mora, y mucho menos con Ángel Rodríguez y su sucesor. Con ninguno de ellos, el equipo alicantino se mostró intratable delante de su público. El curso pasado, el Hércules solo ganó 7 partidos en toda la temporada como local. Ahora lleva 5 y, salvo el día que se midió con el Andratx tras el bofetón que le propinó el Europa, ha dado siempre la sensación de tener controlado el encuentro, en mayor o menor grado, pero sin temer por el resultado. Los datos

24 PUNTOS Suma el Hércules en las 10 primeras jornadas de liga ► Son los mismos que logró en toda la primera vuelta el curso pasado, en 17 partidos. 7 PARTIDOS Ganó el Hércules como local en toda la temporada pasada ► El equipo blanquiazul sumó 26 puntos en el Rico Pérez a lo largo del curso, solo dos más de los que lleva ahora. En las catacumbas del balompié nacional, hacer valer las condiciones excepcionales del recinto mundialista en el que entrenan y juegan cada 15 días los hombres de Torrecilla es innegociable, fundamental, diferencial, trascendente. No haberlo conseguido es la causa terrible de que, uno tras otro, los proyectos blanquiazules sigan penando en Segunda RFEF. Tanto es así, que ni siquiera cuando la Federación brindó al club la insólita posibilidad de poder jugarse el ascenso en su estadio, se supo aprovechar. Se desperdició de manera miserable sin llegar a agotar las dos balas de que disponía porque fue apeado del «play-off» a partido único a las primeras de cambio. De momento, solo un equipo de los 90 que componen la cuarta categoría del fútbol español mejora al Hércules como local: el filial del Sevilla, rival del Orihuela en el grupo 4. Aunque no es el líder después de 10 jornadas, firma idénticos resultados que los alicantinos en su estadio: 5 victorias. Tampoco ha encajado ni un tanto y, encima, ha sido capaz de anotar 15, siete más que los blanquiazules. Eso es lo único que separa a ambos en este arranque. Los alicantinos, después de 10 fechas, han llegado a 24 puntos, que son los mismos que sumó en toda la primera vuelta hace un año. Es decir, ha igualado el registro logrado entre Ángel y Lolo cuando aún faltan 21 puntos por jugarse. En la campaña previa, la segunda de Carmelo de Pozo al frente, el Hércules ganó 9 partidos en el Rico Pérez. Y en la 20-21, la marcada por el covid, los seguidores herculanos solo celebraron 8 triunfos en su grada. Lo realmente curioso es que el hito no ha valido para desmarcarse de los perseguidores porque ellos también están cumpliendo con creces delante de su público. Tanto Lleida como Europa han ganado sus cinco compromisos como local. Solo hay un equipo en todo el país, dentro y fuera del fútbol profesional, que sea mejor que los tres que encabezan el grupo 3 y el Sevilla Atlético. Se trata del Castellón, que ha jugado uno más (6) en Castalia y ha sumado 18 puntos en Primera RFEF.