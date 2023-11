Es un jugador vital en el Hércules. Su velocidad y desparpajo le convierten en un fijo para Rubén Torrecilla. Álvaro Hernáiz suma tres goles, los mismos que lleva Colomina, Mendes y Ketu.

¿Esperaba estar tan arriba en la clasificación después del primer tercio de la competición?

El objetivo es ese, estar arriba. Están saliendo las cosas muy bien y merecidamente estamos donde tenemos que estar.

¿Ha bajado un poco el pistón el equipo en los dos últimos partidos con los dos empates o era imposible mantener el ritmo?

No, yo creo es el mismo trabajo que estábamos haciendo, pero los rivales también juegan, nos aprietan y en los dos partidos no hemos merecido empatar. Hemos tenido mas ocasiones que el rival y el equipo mereció ganar los dos partidos.

El Hércules está tan acostumbrado a ganar este año que dos empates dejan un sabor un tanto amargo...

Sí, el vestuario estaba jodido en este último partido y nos fuimos con un mal sabor de boca de no conseguir los tres puntos. Generamos ocasiones, jugamos bien, un gol que nos metieron en contra que le pega a Juanmi en el talón... Estamos haciendo las cosas bien, hacemos más cosas que el rival y es la línea a seguir y seguro que van a entrar los goles y vamos a estar arriba seguro.

Está siendo uno de los más destacados del equipo. ¿Cómo se está viendo?

Yo creo que estamos bien todos. Cualquier jugador que pone el míster en el once lo hace bien. Estamos todos en el mismo barco. Tengo mucho margen de mejora obviamente, si no, no estaría aquí. Lo que me dice el míster intento hacerlo, mejorar día a día y ser un poquito mejor.

¿Le ha sorprendido este año tanto cariño de la afición?

Desde que estoy aquí la afición siempre está con nosotros apoyándonos. Hemos tenido momentos difíciles y este año todo está yendo muy rodado y bien y es lo que tiene que ser, que tanto afición como equipo estén juntos para lograr el objetivo.

La afición está volcada desde la pretemporada...

La verdad que desde que empezamos la pretemporada con los partidos amistosos la gente esta con nosotros. Incluso me sorprende el apoyo que tenemos en los viajes largos en los que vienen aficionados del Hércules. La gente saca entradas más autobús, viaja a las islas... siempre estamos arropados y nosotros lo notamos y les damos las gracias tras los partidos. La afición está de diez este año.

La baja de Nico le da a usted y a Ketu mayor relevancia en el campo, son más imprescindibles todavía...

Nico es un pilar fundamental en el equipo. Es el capitán y a ver si se recupera pronto porque es un jugador diferencial, es un puñal. No solo estamos Ketu y yo, cualquiera del equipo puede jugar y puede hacerlo bien.

¿Cree que el ascenso directo va a ser cosa de cuatro (Hércules, Lleida, Badalona y Europa)?

A mi con un poco de experiencia que tengo no me gusta hablar de futuro. Prefiero pensar en que esta semana tenemos que ganar, que tenemos un partido complicado en Sagunto y ya veremos los resultados cuando estemos al final de la temporada. Hay que tener los pies en el suelo y ganar el domingo.

¿Le sorprende que con los números que llevan no sean líderes en solitario?

Me sorprende, sí. Tenemos números muy buenos pero los rivales también juegan. Es una liga en la que todos los equipos compiten, todos quieren ganar y es muy difícil. Tenemos que ir paso a paso, seguir picando y a por los tres punto cada semana.

¿Qué puede decir del míster?

Estoy muy contento porque me ha dado su confianza, es el patrón de este barco y se nota que ha sido jugador. Yo lo noto mucho y se ha notado en todos los aspectos. Nos hace meternos mucho en los partidos.

No acaba de estar contento con los inicios de los partidos. En casi la mitad han tenido que remontar...

Sí, en ello incide mucho, pide concentración, que estemos muy atentos a todas las jugadas y en los últimos partidos hemos tenido algunos despistes. Luego el equipo sabe remontar, sabe irse a por el rival, no para de trabajar... quiere ganar, tenemos mucha hambre de ganar, que es en lo que se basa el equipo. Y eso se refleja en los resultados.

Los números en el Rico Pérez son casi perfectos, ¿Es una de las claves para conseguir el objetivo?

Sí, es nuestro campo y estamos acostumbrados a él. Cualquier equipo que venga sabe que tiene que sudar sangre para ganarnos. Nosotros estamos compitiendo, queremos siempre ganar y son puntos que valen oro. Si nos ganan que sea porque han corrido más que nosotros y eso es difícil porque damos siempre el cien por cien.

¿Cómo ve el partido del domingo en Sagunto?

Es un campo pequeño y de césped artificial que no debe ser excusa. El equipo está bien y hay que ganar con el cuchillo entre los dientes.

El partido es importante para no enlazar tres partidos consecutivos sin ganar...

Hay que estar tranquilos y no tener presión. Si estamos concentrados y hacemos las cosas bien estaremos cerca de la victoria seguro.