El Hércules está decidido a arriesgar. Está convencido de que Alberto Retuerta es la solución para tapar el vacío dejado por la salida de Hugo Sanz para competir con Alfonso Candelas por un puesto en el lateral zurdo. Y lo está a pesar de que la situación deportiva del jugador madrileño es delicada,. Lleva sin competir, y sin poder entrenar al máximo nivel, desde el inicio de noviembre, cuando se le detectó una trombosis venosa que sesgó de raíz su progreso en el Deportivo de la Coruña cuando por fin había entrado en los planes de Imanol Idiakez con dos titularidades consecutivas.

La secretaría técnica considera que puede ser un valor de futuro y pelea por obtener la propiedad del jugador. El conjunto gallego sopesa darle la carta de libertad (y así se lo ha transmitado a él) antes del final del mercado de fichajes para dejar libre su licencia sub-23. Según los informes que maneja la entidad del Rico Pérez, Retuerta ya habría sido dado de alta de su dolencia y habría dejado de tomar la medicación que ayuda a licuar la sangre para minimizar la formación de trombos, una que es incompatible con el alto rendimiento por los efectos secundarios que ocasiona y el riesgo que conlleva si se compatibiliza con grandes esfuerzos.

El lateral zurdo, a quien no hay que explicarle a dónde viajaría ni las circunstancias del club y su entorno puesto que ya estuvo media temporada el curso pasado siendo una pieza importante en la segunda vuelta, estaría de acuerdo en volver a vestir la camiseta del Hércules. Lo doctores del Deportivo de La Coruña estimaron su restablecimiento y reingreso en la disclina liguera en cuatro meses, por lo que es de suponer que el zaguero no aterrizará en Alicante con opciones reales de rivalizar por un puesto en el once de forma inmediata.

En las últimas semanas, Retuerta ha acudido regularmente a los campos de la ciudad deportiva de Abegondopara completar algunas tareas, siempre al margen del grupo y ejercitándose a un ritmo menor que los demás, en tareas muy específicas, siempre bajo supervisión.