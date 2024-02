«El Hércules tiende a relajarse cuando se ve superior al rival, debemos corregirlo ya»

El Hércules necesita sus goles como el oxígeno. Marcos Mendes es clave en el ataque blanquiazul aunque no se obsesiona. El delantero hace autocrítica con la actuación del equipo y reconoce la falta de intensidad y de solidez defensiva como responsables del mal momento.

¿Cómo está el equipo después de los últimos resultados?

Estamos convencidos de que más pronto que tarde vamos a revertir esta situación. Un partido malo lo puede tener cualquiera. Somos conscientes del partido que jugamos ante el Penya Independent, no fuimos nosotros, cometimos bastantes errores y en esta categoría eso se paga. Nosotros lo pagamos caro y además jugando en casa. Defendíamos el liderato y era una oportunidad muy buena para seguir estando ahí arriba. Perdimos, empatamos después en Cerdanyola pero todo eso hay que dejarlo en el pasado y pensar en los siguientes partidos.

Nada que ver la primera vuelta de la competición con lo que se está viendo ahora...

Seguimos siendo nosotros, pero igual pecamos de confiados y eso nos está costando caro. En esta categoría si no eres ganador de duelos, nos vas con intensidad, no corres ni haces las cosas correctamente.... Perdimos nuestra esencia, no éramos el Hércules de siempre.. Nosotros tenemos que seguir partido a partido porque la gente está confiada. Tenemos mucha confianza en nosotros y sabemos lo que podemos dar. El míster ya nos transmite su total y completa confianza. Tenemos que intentar corregir los errores cometidos y que no vuelva a pasar.

El míster se quejaba de la falta de intensidad en algunos partidos...

En esta categoría si no eres ganador de duelos y no vas al choque es muy complicado que saques algún resultado. Nosotros tenemos que volver a nuestra esencia, ir a por el rival, ser un equipo muy vertical, ser sólidos detrás, hacer un partido serio....Si perdemos nuestra esencia se nos complica todo. Ya se ha visto con los partidos en casa que perdimos ante el Formentera y el Penya Independent. Son partidos que jugando en casa teníamos que ganar. Pecamos de confiados y cometimos muchos errores. Si no somos intensos ni somos nosotros no podemos ganar partidos.

El equipo ha defendido el liderato cuatro veces y ninguna ha salido bien...

Al equipo le falta creérselo y apoyarnos mutuamente. Cuando estamos arriba y nos vemos en la mayoría de los partidos que somos tan superiores quizás pecamos de confiarnos. Y cuando nos confiamos tendemos a relajarnos aunque sea inconscientemente y eso es lo que nos pasó en casa. Somos primeros, viene el penúltimo y pensamos que íbamos a sacar el partido fácil y no es así y se vio. Si tiendes a relajarte te van un golpe en la cara.

El parte ante el Europa es vital...

Es muy importante porque ellos tienen muy buen equipo. Es muy serio, intenso, toca bien el balón, le gusta tener la posesión, con buenos jugadores en el centro del campo... En este tipo de partidos que son muy duros nosotros nos crecemos porque tenemos un equipazo. Entonces ya nos ponemos más serios y además jugando en casa ante nuestra gente. Después de los últimos resultados iremos a ganarles. Ya nos conocemos de habernos enfrentado a ellos en la primera vuelta. Lo bueno del fútbol es que siempre hay segundas oportunidad y tenemos que aprovecharlas si queremos conseguir el objetivo, que es el ascenso. Tenemos que empezar jugar ya partidos serios, ser intensos y sólidos atrás. No podemos cometer fallar ante un Europa con mucha calidad.

Cada vez hay menos margen de fallo para ser primeros...

Quedan diez jornadas que pasan muy rápidas. Si queremos conseguir el objetivo tenemos que empezar ya a sacar buenos resultados, a ser el equipo que éramos antes, el que jugó muy bien ante el Sant Andreu, al Lleida en su casa...Para estar arriba hay que jugar un partido muy completo este domingo ante un gran equipo.

El club lanza una promoción de entradas en busca de que el equipo esté lo más apoyado posible.

Apoyo no nos falta. Le hemos devuelto la ilusión a la afición. Le estamos muy agradecidos de que siempre tengamos ese apoyo incondicional. Nos lo demuestran cada fin de semana tanto en casa como fuera. No falla la gente pese a estar perdiendo ahora. Este domingo más que nunca los necesitamos. Queremos ver a mucha gente en las gradas.

Se ha parado en nueve goles...

Me he quedado ahí en una cifra impar y no me gusta. Lo más importante no es que yo meta goles sino el colectivo. Da igual que los meta yo u otro compañero. A nivel personal mi objetivo es meter los goles porque lo delanteros vivimos de ellos. Pero el objetivo es colectivo, del equipo. Espero ayudar y si meto yo mejor que mejor, pero lo importantes es que ganemos.

¿Se suele poner nervioso cuando no entran los goles?

No, no me pongo nervioso. Lo mío en el campo es trabajo, pelearme con los defensas, correr, presionar... Lo importante es que mi trabajo ayude a conseguir el objetivo. Hay que hacer un partido bueno y eso me ayudará a meter gol.

