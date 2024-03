Artiles trabajará solo tres semanas más antes de poder entrenar con el Hércules

Los dos meses que pronosticó el Hércules que perdería a José Artiles finalmente se alargarán. En el mejor de los supuestos, el centrocampista canario volverá a una convocatoria en la antepenúltima jornada de Liga, el 21 de abril. Hacerlo antes está ya descartado a pesar de que la evolución de la «fractura del tercio proximal del peroné» causada por un mal apoyo en el campo del Torrent «es muy buena», según los médicos que están tutelando la rehabilitación del futbolista al que más echa de menos Rubén Torrecilla de manera pública.

El jugador ha entrado en la séptima semana de recuperación y todavía le quedan tres más al margen del grupo antes de que, «si todo sale bien», pueda unirse gradualmente a las sesiones de entrenamiento en Fontcalent. Está previsto que mañana regrese a las instalaciones de Klinik PM en Alicante para someterse a una última resonancia que confirme que la consolidación ósea está completada y que puede empezar a someter al miembro afectado a cargas.

Artiles, que la semana pasada seguía usando muletas para amortiguar el apoyo aunque ya no le fueran estrictamente necesarias, debe recuperar la masa muscular que ha perdido en este tiempo de inactividad, agudizada por la dificultad que tuvo al principio del proceso por culpa de la fractura que se produjo en la mandíbula, también en Torrent, y de la que ya está curado.

7 SEMANAS Lleva sin poder entrenar con el grupo José Artiles ► Desde que se lesionó el pasado 28 de enero, el canario no ha podido empezar a cargar peso en la pierna afectada, algo que empezará a hacer a partir del miércoles, cuando supere la última revisión. 5 DERROTAS Con José Artiles en el campo en sus 19 partidos jugados ► El canario, que cumple 31 años en junio, ha sido titular en 14 ocasiones y solo una vez que fue convocado se quedó sin jugar, en la derrota en Sagunto (3-1).

La ingesta prolongada de líquidos y la inmovilización de la extremidad mermaron notablemente la potencia física del atacante insular. Ahora debe recobrarla antes de poder empezar a entrenar con normalidad, al mismo ritmo que el resto. Para eso, acudirá al centro dirigido por el doctor Pablo Martínez, que fue quien recomendó el tratamiento conservador para curar la dolencia. Allí realizará sesiones de carrera dentro de una máquina capaz de reducir la fuerza de gravedad denominada Alter G.

Poder correr sin que la pierna tenga que soportar todo el peso del cuerpo en cada apoyo acelera la creación de tejido muscular porque se pueden alargar más en el tiempo las tiradas que realice encima de la cinta. Tanto el Hércules como el futbolista acordaron que lo mejor para su restablecimiento era no pasar por el quirófano dado que la fractura sufrida no mostraba desplazamiento, era muy limpia y no precisaba la soldadura del hueso ayudada por una placa que, una vez consolidada la fisura, habría que retirar con una nueva intervención quirúrgica, circunstancia que, según los doctores, lejos de acortar los plazos de recuperación, «los ampliaría». Rubén Torrecilla está echando de menos a Artiles y no lo oculta. Aunque no fuera titular indiscutible, su forma de interpretar el juego de contención y su fortaleza para superar líneas por sí solo son dos facultades de las que ahora carece el conjunto blanquiazul.

En un campo magnético

El canario aprovechará el campo magnético de 2,2 teslas de potencia que es capaz de generar la Alter G para estar presente en el tramo decisivo de la competición, uno que, casi con toda probabilidad, incluirá la disputa de la promoción de ascenso, el momento en el que más útil puede ser el valor diferencial de Artiles.

Si la resonancia magnética a la que se somete este miércoles el jugador de Las Palmas corrobora la exploración del equipo médico de Klinik PM, la introducción progresiva de cargas le permitirán recibir el alta competitiva en un mes. Para eso es necesario que la estabilidad que ahora muestra el tobillo de Artiles no se vea afectada durante el proceso de reingreso en el equipo, «algo que no tiene por qué pasar porque hasta ahora todo ha ido evolucionando según lo previsto y de forma muy favorable», advierte el doctor Martínez, especialista en el tratamiento de lesiones deportivas.

José Artiles, con protección en la pierna y muletas, junto a sus compañeros durante la visita del equipo a Klinik PM. / Hugo Izquierdo / HCF

Finaliza contrato

El canario, que en junio cumplirá 31 años, no tiene contrato para la campaña que viene y es el más interesado en poder volver a jugar antes de que finalice el curso. A pesar de eso, la prudencia obliga a respetar los plazos, a no apresurarlos para que una recaída condene al jugador a regresar a la casilla de salida.

Siempre se echa en falta sobremanera a quien está de baja, pero la realidad es que el Hércules también perdía cuando jugaba Artiles. Cinco de las siete derrotas que acumula el equipo le tuvieron a él dentro de la cancha. Y a pesar de haber participado en 19 jornadas de Liga, 14 de ellas como titular, solo ha completado seis encuentros desde el primer minuto. Es un jugador importante, pero el bajón experimentado por el grupo de Torrecilla en la segunda vuelta no se explica solo con esta lesión.