Torrecilla: "Creo que este partido va a ser fundamental para que todo vuelva a ser como antes"

El entrenador del Hércules, Rubén Torrecilla, ha asegurado este viernes ante los medios de comunicación en la previa del partido de este domingo en casa (19 horas) contra el Terrassa, en el que ha querido destacar la buena predisposición de su plantilla pese al difícil momento actual que atraviesa el equipo (5 jornadas sin ganar, 4 empates consecutivos) y la importancia de haber trabajado durante estos días en el aspecto mental.

Tras el empate en el derbi contra La Nucía, colista de la categoría, y las protestas de parte de la afición por la mala imagen ofrecida y los resultados que han alejado a los blanquiazules de la primera posición del grupo 3 de Segunda RFEF, Torrecilla ha reiterado su confianza en el grupo y en las opciones que ve de encauzar la situación y ofrecer de nuevo la imagen de la primera vuelta de competición.

Semana de trabajo

"Cuando vienes de haber jugado sábado y juegas domingo se hace un poco más larga. Enfocados en volver a ganar e ilusionar a la afición, que tanto se lo merece y trabajando en mejorar y crear más situaciones de área para finalizarlas en gol, además de mantener la portería a cero".

Problema del equipo: ¿psicológico o futbolístico?

"Son estados, hay cosas que hacemos mal, evidentemente. Estamos corriendo incluso de más por querer hacer las cosas mejor y agradar. Por eso hemos trabajado para ordenar los espacios, algo que nos faltó en La Nucía. Por ejemplo, entrar más por fuera porque tenemos jugadores para hacerlo. Todo influye porque ves que te alejas del primer puesto y el tema mental es muy importante en el fútbol, quizás un 70-30 a favor de lo psicológico. Estamos incidiendo mucho en eso para que tengan personalidad, que vean que si pierden la pelota no pasa nada o si tienen que dar un paso atrás tampoco".

Segunda plaza, objetivo

"Tenemos que seguir yendo partido a partido y recuperar la confianza de los jugadores, eso es lo más importante ahora. Hacerles ver que son muy buenos y que tienen mucho fútbol que dar a la afición. Cuando queden tres jornadas, en las que nos tendremos que enfrentar a los dos de arriba, será el momento de luchar para quedar lo más alto posible, ya sea la primera plaza o para el play-off".

Reacción tras el final de partido en La Nucía

"Me toca ser más psicólogo que entrenador. No es plato de buen gusto lo que pasó, aunque creo que los insultos vinieron de una parte minoritaria. En el trabajo a nadie le gusta que le insulten porque es una falta de respeto, se puede hablar de otra manera. Comprar un carnet del Hércules no te da derecho a insultar de manera tan grave a los jugadores. Ahora tenemos que estar más unidos que nunca. Tenemos buena plantilla, buenos jugadores y buenos chavales que viven por y para el Hércules".

Respuesta de la afición el domingo

"Ayer estuve hablando con aficionados y les dije que quería recibimiento de la afición para que los jugadores vean que están con ellos. Luego tenemos que darles ese Hércules vertical, que compite, como hemos estado haciendo toda la temporada. Con poco que les damos la afición siempre nos lo ha devuelto".

Cambios en el equipo

"Va a haber cambios, pero como todas las semanas, para meter gente fresca y nueva porque cuando algo no funciona hay que modificar cosas. Tengo plena confianza en cada jugador que entre".

Terrassa

"Es un equipo que había hecho una plantilla para ascender, pero la Liga es muy dura y están a 10 puntos de nosotros. Tienen buenos jugadores como para estar entre los cinco primeros, tienen sistema 5-3-2 y hemos trabajado todas las variantes que puedan usar para ganar. Además vienen hipermotivados tras golear al Europa".

Bajas para el domingo

"Josema, por sanción, y Artiles sigue lesionado. El resto están todos. Retu está recuperado y Alvarito mejora".

Torrecilla bebe agua en el banquillo del Rico Pérez / Alex Domínguez

Situación personal

"He recibido muchísimos mensajes de apoyo en Instagram y en la charla con aficionados. Eso te da mucho ánimo porque los primeros días de la semana han sido duros, sobre todo para una persona como yo, que le dedico 24 horas al Hércules, pero al final tienes que convivir con la crítica. Estoy contento y feliz porque hemos hecho una semana buena a todos los niveles y creo que va a ser una semana fundamental para que todo vuelva a ser como antes".