Torrecilla: «A este Hércules no se le puede poner ningún pero»

Rubén Torrecilla no es ajeno a las críticas, pero sigue creyendo que muchas son injustas porque, a su juicio, el Hércules «hace muchas cosas bien». El empate se le queda corto al técnico blanquiazul: «Hemos planteado un partido para ganarlo. Nos han quitado un penalti muy claro por mano antes de que ellos se adelantaran en el marcador y son detalles que cambian el signo de los encuentros. En la segunda parte hemos estado casi todo el tiempo en su campo y Mendes ha tenido una clarísima que nos debería haber dado los tres puntos porque nos los hemos merecido», sostiene el preparador extremeño.

«Hemos agotado todos los cambios buscando refrescar las piernas y eso ha sido lo que nos ha dado la energía para igualar el partido. Pero el fútbol son detalles y no están de nuestro lado», insiste el técnico. «Alvarito es el que nos da las opciones de darle la vuelta al partido. Ha metido cinco pases magníficos, pero solo hemos aprovechado uno», lamenta Torrecilla, que volvió a insistir en la dificultad que está encontrando el Hércules y lo poco que necesita el rival para ponerse por delante. «El fútbol es injusto con nosotros», volvió a repetir.

«Es normal que la gente se desespere si no ganamos, pero este Hércules no es un equipo ramplón, hace muchas cosas muy bien y el fútbol está siendo injusto con él»

«Hemos estado mejor posicionados en ataque. A este equipo no se le puede poner ningún pero. Todos se dejan el alma, dan todo lo que tienen. Hemos debido ganar, y es normal que la gente se desespere porque las victorias no llegan, pero hacemos muchas cosas bien y no se puede decir que seamos un equipo ramplón que juega sin ganas ni motivación, eso lo puede ver todo el mundo», esgrime Torrecilla.

«Al final del partido, algunos jugadores le han pedido disculpas al público, pero no porque se sientan responsable o porque crean que hacen mal las cosas, sino porque a pesar del esfuerzo grande que hacen, lo son capaces de brindar la victoria a la grada. Tenemos muy mala suerte con los arbitrajes porque nos quitan cosas que son nuestras y nos perjudican», subraya otra vez el entrenador.